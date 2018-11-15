Прогнозы и ставки на футбол 15 ноября

Бельгия — Исландия

Футбол. Лига наций. Лига А. 5-й тур

«Красные дьяволы» набрали в двух поединках Лиги наций 100% показатель. Сперва они разгромили исландцев на везде — 3:0, а затем дома переиграли своего прямого конкурента сборную Швейцарии, которая тоже имеет шесть очков, со счетом 2:1.

Помимо этих встреч бельгийцы после мундиаля провели еще два контрольных поединка. Крупно обыграли Шотландию (4:0) в гостях и сыграли вничью с Голландией (1:1) на своей арене.

Исландия все свои три матча в этом розыгрыше Лиги наций проиграла и уже официально покинули Лигу А. В этих встречах «викинги» смогли забить только один гол. Уступили два раза швейцарцам (1:2 -дома и 0:6 — в гостях) и оказались слабее своего предстоящего противника в Рейкьявике — 0:3.

Кроме этих игр северяне успели провести еще спарринг с чемпионами мира французами. В этом поединке была зафиксирована ничья (2:2). Примечательно, что в этой встрече исландцы вели в счете по ходу поединка в два мяча. На данный момент у скандинавов 11-матчевая безвыигрышная серия.

Бельгии, чтобы обогнать Швейцарии и практически обеспечить себе победу в группе, нужно будет добыть в этой игре три очка. По всей видимости, бельгийцы со своей задачей справятся без проблем.

Ставка: победа сборной Бельгии с форой (-1) за 1.25.

Андорра — Грузия

Футбол. Лига наций. Лига D. 5-й тур

Сборная Андорры неплохо стартовала в новом турнире. В первых двух поединках она добыла два очка, поочередно сыграв вничью с Латвией (0:0) в гостях и Казахстаном (1:1) дома.

Но затем последовала череде разгромных поражений. Сначала андоррцы на выезде крупно уступили Грузии (0:3), а потом также в гостевой игре проиграли Казахстану — 0:4. С двумя очками сборная карликовой страны расположилась на последнем месте в своем квартете.

Грузины за два тура до окончания турнира обеспечили себе победу в группе, а с ней и повышение в классе. Все свои поединки в Лиге наций кавказцы выиграли.

Поочередно были повержены казахи (2:0), латыши (1:0 и 3:0) и их предстоящий соперник — 3:0.

Грузия намного сильнее Андорры, и скорее всего, одержит пятую победу кряду. А так как хозяевам очень тяжело даются забитые мячи, прогнозируем, что гости победят всухую.

Ставка: Сборная Грузии победит и не пропустит за 1.65.

Сан-Марино — Молдавия

Футбол. Лига наций. Лига D. 5-й тур

Главный аутсайдер европейской зоны на данный момент имеет 25-матчевую проигрышную серию, забив в этот период всего лишь три гола.

Непосредственно в этом розыгрыше Лиги наций Сан-Марино проиграло все свои поединки с общим счетом 0:13.

Молдаване набрали пять очков в свое квартете и уступают первому Люксембургу четыре очка. Стартовали в новом турнире они с разгромного выездного поражения от люксембуржцев — 0:4.

Смогли переиграть только своего предстоящего соперника дома (2:0) и два раза расписали мировую с Белоруссией (по 0:0).

Молдавия имеет очень призрачные шансы на победу в своем квартете. Санмаринцев она должна победить, но сделает это, скорее всего, не крупно, т.к. ей очень трудно даются забитые мячи.

Ставка: победа сборной Сан-Марино с форой (+3) за 1.51.

Общий коэффициент — 3.11. 0