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    Экспресс дня. Закрепится ли «Тамбов» на первой строке?

    Прогнозы и ставки на футбол 14 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 14 ноября
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    «Тамбов» — «Армавир»

    Футбол. Чемпионат России. ФНЛ. 22-й тур

    Проиграв в прошлом туре ФНЛ в гостях второй команде «Краснодара» со счетом 0:2, «Тамбов» прервал свою беспроигрышную серию на отметке пяти матчей. В этот период он четыре встречи выиграл и одну свел вничью.

    Перед 22 игровым днем в первенстве первой лиги «горожане» возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 42 очка и опережают вторую «Томь» на два пункта.

    Армавирцы расположились в зоне вылета, и при любых раскладах в этом году ее не покинут, т.к. от спасительной 15 строки они отстали на восемь пунктов, а осталось им провести до перерыва только два матча.

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    • «Армавир» не знает радости победы в ФНЛ уже три поединка подряд. При этом последние две игры чемпионата он проиграл. Уступил в Саранске «Мордовии» (1:2) и на своей арене «Чертаново» (1:3).

    «Тамбов», который очень сильно выступает в родных стенах, обязан взять три очка с аутсайдером первенства.

    Ставка: победа «Тамбова» за 1.25.

    «Шинник» — «Факел»

    Футбол. Чемпионат России. ФНЛ. 22-й тур

    Ярославцы после 21 матча первенства первой лиги занимают 11 позицию в турнирной таблице, заработав в этих играх 28 баллов и опережает зону вылета на шесть очков.

    За последние пять поединков чемпионата «Шинник» выиграл только один раз. В 20 туре он нанес домашнее поражение «Сибири» со счетом 2:1. В минувшем игровом дне клуб из Ярославля проиграл «Химкам» (0:1) в гостях.

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    Команда из Воронежа отстает от своего предстоящего соперника на два пункта и расположилась на четыре строки ниже в турнирной таблице. От опасной зоны ее отделяет четыре очка.

    «Факел» не проигрывает уже три поединке в ФНЛ. При этом последние две встречи чемпионата он выиграл всухую. Поочередно были повержены «Сочи» (2:0) в гостях и «Спартак-2» (3:0) дома.

    «Шинник» неплохо играет на своем поле, и как мы считаем, не проиграет в предстоящем поединке своему конкуренту.

    Ставка: 1Х за 1.30.

    «Балтика» — «Луч»

    Футбол. Чемпионат России. ФНЛ. 22-й тур

    «Балтийцы» на данный момент расположились в зоне вылета, на 17 строке. От 15 позиции «Балтику» отделяет четыре балла.

    Последние две домашние встречи в чемпионате команда из Калининграда выиграла с одинаковым результатом 1:0. Взяла верх над «Мордовией» и «Томью».

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    «Луч» перед 22 игровым днем в первенстве первой лиги занимает 12 позицию в турнирной таблице. В 21 поединке он набрал 28 баллов и опережает опасную зону на шесть очков.

    На данный момент у клуба из Владивостока 10-матчевая беспроигрышная серия в ФНЛ. А в девяти гостевых играх этого сезона он проиграл лишь один раз, остальные восемь встреч свел вничью.

    Прогнозируем, что в этом поединке хозяева прервут беспроигрышную серию гостей.

    Ставка: победа «Балтики» за 2.00.

    Общий коэффициент — 3.25. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25.
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