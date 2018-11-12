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    Экспресс дня. Продлят ли середняки 2 Бундеслиги беспроигрышные серии?

    Прогнозы и ставки на футбол 12 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 12 ноября
    Футболисты «Бохума»
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    «Бохум» — «Дармштадт»

    Футбол. Чемпионат Германии. 2 Бундеслига. 13-й тур

    «Несгибаемые» в рамках второй Бундеслиги не проигрывают уже в четырех поединках кряду. В этот период они сначала переиграли «Арминию» (1:0) на своем поле, а затем три матча свели вничью.

    Поочередно поделили очки с «Гамбургом» (0:0) в гостях, «Регенсбургом» (3:3) дома и с «Гройтер Фюрт» (2:2) на его арене. «Бохум» расположился на 11 строке, имея в своем активе после 12 игр чемпионата 17 очков.

    «Лилии», как и их предстоящий соперник, набрали в 12 турах второй Бундеслиги 17 баллов, но находятся строкой ниже из-за худшей разницы мячей.

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    • В чемпионате «Дармштадт» не знает горечи поражений в трех играх подряд. После ничьей с «Регенсбургом» (1:1), они затем две встречи выиграли дома- у «Гройтер Фюрт» (2:0) и «Магдебурга» (3:1).

    В поединке двух середняков второй Бундеслиги, думаем, будут забитые мячи в обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1,79.

    «Аполлон» Смирнис — «Арис»

    Футбол. Чемпионат Греции. Суперлига. 10-й тур

    «Бригада» замыкает турнирную таблицу греческой Суперлиги, набрав в девяти встречах всего лишь один балл и отстает от 14 строки на шесть пунктов.

    Свой единственный балл «Аполлон» заработал в минувшем туре чемпионата, когда в выездной игре поделил очки с ОФИ (0:0). Всего в этой Суперлиги он забил только два мяча.

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    Клуб из Салоник в девяти турах греческого первенства положил в свою копилку 12 очков и занимает восьмую позицию, уступая четвертому еврокубковому месту шесть баллов.

    «Арис» в чемпионате Греции проиграл предыдущие четыре игры. В этих встречах он смог забить только раз, а пропустил — восемь. В последней игре Суперлиги «черно-желтые» проиграли на своем поле «Олимпиакосу» — 0:1.

    Оба коллектива сейчас находятся в ужасной форме, но гости все же немного сильнее своего оппонента.

    Ставка: Х2 за 1,25.

    Общий коэффициент — 2.23. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23.
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