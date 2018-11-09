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    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 9 ноября
    «Арсенал» Тула — «Анжи»: фрагмент матча прошлого сезона
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    «Арсенал» Тула — «Анжи»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    За последние четыре матча в чемпионате «пряники» проиграли только один раз, когда в минувшем туре уступили в гостях московскому «Локомотиву» со счетом 1:3, удерживая ничейный результат до 70-й минуты встречи.

    До этого в РПЛ «оружейники» расписали мировые в домашних играх с «Уфой» (1:1) и «Оренбургом» (2:2), а также переиграли в гостях «Спартак» со счетом 3:2. Перед этим туром они 12, имея в своем активе 14 баллов.

    «Орлы» отстают от своего предстоящего соперника всего лишь на один балл, и занимают после 13 туров 14 строку в турнирной таблице.

    Победой в минувшем игровом дне над «Енисеем» (2:1) дома, они прервали 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. В эти поединках «Анжи» добыл один пункт и не забил ни одного гола.

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    • Туляки на своей арене выступают неплохо, и чтобы оторваться от опасной зоны обязаны обыгрывать кризисного противника.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.50.

    «Фрозиноне» — «Фиорентина»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

    «Канарейки» не проигрывают в Серии А уже три поединка кряду. В этот период они два раза сыграли вничью — с «Эмполи» (3:3) дома и с «Пармой» (0:0) в гостях. Также переиграли на выезде СПАЛ со счетом 3:0, одержав первую победу в сезоне.

    С шестью баллами «Фрозиноне» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 17 строки на три очка.

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    «Фиалки» не могут победить в чемпионате Италии уже в четырех поединках подряд. В этот отрезок они проиграли «Лацио» (0:1) в гостях. А три других встречи свели вничью с одинаковым результатом 1:1 («Кальяри», «Торино» и «Рома»).

    «Фиорентина» на данный момент восьмая в чемпионате, набрав в 11 поединках 16 баллов и отстает от топ-4 на пять пунктов.

    Аутсайдер итальянского первенства набрал неплохой ход, но гостям, которые попытаются преодолеть кризис, очень нужны очки. Поставим на «фиалок» с форой.

    Ставка: победа «Фиорентины» с форой (0) за 1.33.

    «Лилль» — «Страсбур»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

    «Доги» последние две игры на внутренней арене проиграли. В чемпионате уступили лидеру Лиги 1 ПСЖ в гостях со счетом 1:2, а в Кубке французской лиги были выбиты предстоящим соперником — 0:2.

    До этих неудач «Лилль» имел во французском первенстве 4-матчевую победную серию. На данный момент он на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 25 баллов.

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    • «Расинг» с 17 очками расположился после 12 туров на седьмой позиции, уступая четвертой строке четыре балла. «Страсбур» не знает горечи поражений уже в шести матчах кряду во всех турнирах.

    В Лиги 1 он за последние восемь игр проиграл всего лишь один раз. В 12 туре клуб из Страсбура поделил очки на своем поле с «Тулузой» (1:1).

    «Доги» в минувшей игре чемпионата дали бой парижанам, но минимально проиграли. Чтобы закрепится в тройке они обязаны добыть в этой игре три очка.

    Ставка: победа «Лилля» за 1.77.

    Общий коэффициент — 3.53. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.53.
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