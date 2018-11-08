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    Экспресс дня. «Челси» в Борисове, шотландцы и бельгийцы в России

    Прогнозы и ставки на футбол 8 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 8 ноября
    «Спартак» попытается со второй попытки обыграть «Рейнджерс»
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    БАТЭ — «Челси»

    Футбол. Лига Европы. 4-й тур

    Борисовчане выгрызли победу у «МОЛ Види» в первом туре (2:0), а во втором жестко «сгорели» греческому «ПАОКу» на своем поле (1:4).

    Вояж в Лондон тоже можно назвать не самым удачным — 1:3 от «Челси», просто не хватило мастерства. Таким образом, БАТЭ в нынешнем еврокубковом сезоне пока ничего особенного показать не удалось. Даже победа над венграми получилась скорее трудовая в равной борьбе, чем эффектная на классе.

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    Скромно, точно, эффективно — три слова для характеристики первых двух игр «Челси» в Лиге Европы. Команда Маурицио Сарри одержала минимальные победы со счетом 1:0. Сперва на выезде без вариантов обыграли «ПАОК», а потом повторили трюк с «МОЛ Види» на «Стэмфорд Бридж».

    Далее был БАТЭ и в Лондоне зафиксирована очередная победа — 3:1. Хет-трик на свой счет запписал Рубен Лофтус-Чик. Для выхода из группы англичан устроит ничья, поэтому у Сарри однозначно есть возможность экспериментировать с составом — соперник не самый сложный. Ожидаем, что лондонцы вновь выйдут на поле не в оптимальном составе, но готовность БАТЭ противостоять даже такому «Челси» вызывает огромные сомнения.

    Ставка: победа «Челси» с форой -1 гол за 1,62.

    «Спартак» — «Глазго Рейнджерс»

    Футбол. Лига Европы. 4-й тур

    В стартовом матче группового этапа Лиги Европы в сентябре красно-белые в Вене уступили «Рапиду» со счетом 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме.

    Во втором туре красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» (3:3). Российский клуб дважды по ходу матча отыгрывался, в концовке встречи вышел вперед, но на последних минутах получил пенальти в свои ворота.

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    Далее было увольнение Массимо Карреры, а его место занял помощник Рауль Рианчо. Под его руководством «Спартак» сыграл вничью 0:0 в шотландском Глазго с «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы, и поделили очки с «Рубином» (1:1) в Казани в рамках РПЛ. Затем «Спартак» в рамках 1/8 финала Кубка России обыграл на своем поле «Анжи» (1:0), а в последнем матче РПЛ проиграл «Уралу» (1:2).

    В предстоящем матче не сыграют травмированные Самюэль Жиго, Александр Селихов и Марко Петкович.

    Шотландцы в этой еврокубковой кампании уже встречались с россиянами — в раунде плей-офф квалификации они прошли «Уфу» — 1:0 дома и 1:1 в гостях, причем выездной матч подопечные Стивена Джеррарда заканчивали вдевятером.

    В первом туре группового этапа «Рейнджерс» на выезде свели вничью с «Вильярреалом» — 2:2. По ходу матча шотландцы дважды отыгрывались.

    Во втором туре клуб из Глазго одержал домашнюю победу над «Рапидом» — пропустив перед перерывом, уже через минуту шотландцы отыгрались, а в концовке встречи забили еще дважды.

    Матч 3-го тура со «Спартаком» закончился безголевой ничьей. В результате, после трех туров «Рейнджерс» с 5 очками идет на втором месте в группе G, которую возглавляет «Вильярреал» (5). На третьем месте идет «Рапид» (3) , а «Спартак» замыкает квартет (2).

    Раулю Рианчо не удалось встряхнуть «Спартак» — единственное его достижение пока — победа в Кубке над полумертвым «Анжи». Вряд ли команда сможет одержать крупную победу, если вообще возьмет три очка.

    Ставка: победа «Рейнджерс» с форой +1 гол за 1,38.

    «Краснодар» — «Стандард»

    Футбол. Лига Европы. 4-й тур

    Стартовали в Лиге Европы подопечные Мусаева и Фоменко с минимальной победы над «Акхисаром» (1:0) в гостях, а во втором туре по-волевому одолели «Севилью» со счетом 2:1.

    В рамках третьего тура «Быки» на выезде встречались со «Стандардом», открыв счет, но уступив бельгийцам на последних минутах со счетом 1:2.

    Это поражение стало для кубанской команды третьим подряд во всех турнирах. Следующие два матча «Краснодар» выиграл, сначала вырвав волевую выездную победу у ЦСКА (2:1) в чемпионате, а затем одолев «Крылья Советов» (2:1 Д.в.) в 1/8 финала Кубка России.

    В последнем матче кубанцы встречались в южном дерби с «Ростовом», матч закончился боевой ничьей — 2:2. Дубль за «быков» оформил Ари.

    Бельгийцы стартовали в Лиге Европы с крупного выездного поражения от «Севильи» со счетом 1:5, а во второй игре нанесли домашнее поражение турецкому «Акхисару» — 2:1.

    В 3-м туре «красные» проявили характер, одержав домашнюю волевую победу над «Краснодаром» (2:1) и догнав «Быков» и «Севилью» по количеству очков, хотя и уступая им по дополнительным показателям.

    Кубанская команда на своем поле играет довольно уверенно, тогда как выезды, особенно еврокубковые, бельгийцам удаются далеко не всегда (0:3 от «Аякса» в ЛЧ, 1:5 от «Севильи»). Можно прогнозировать, что на своем поле «быки» не упустят победы.

    Ставка: победа «Краснодара» за 1,64.

    Общий коэффициент — 3,66. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.66.
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