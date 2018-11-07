Прогнозы и ставки на футбол 7 ноября

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    ЦСКА — «Рома»

    Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

    «Армейцы» после первого круга идут на третьей строке в группе G, набрав в этих встречах четыре очка. Они отстают от первых двух мест на два балла.

    Начали этот турнир москвичи результативной ничьей с чешской «Викторией» (2:2), уйдя от поражения благодаря пенальти на 90-й минуте матча. Затем последовала неожиданная победа над мадридским «Реалом» на своем поле — 1:0. В третьем туре ЦСКА разгромно проиграл предстоящему сопернику в Италии — 0:3.

    Римский клуб в первой игре на групповом этапе крупно уступил в Мадриде «Реалу» (0:3). Но затем «волки» смогли выиграть две домашние игры.

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    • Сперва «Рома» разгромила «Викторию» со счетом 5:0, а в минувшей игре одолела российскую команду (3:0). С шестью баллами итальянцы расположились пока на первой строке в своем квартете.

    Российской команде, чтобы не выключиться из борьбы за выход в 1/8 финала ЛЧ, необходима брать очки в этой игре. Считаем, что «армейцы» смогут добыть хоть один балл.

    Ставка: 1Х за 1.90.

    «Манчестер Сити» — «Шахтер»

    Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

    «Сити» в первой встречи этих команда легко обыграл украинский клуб. В Харькове «горожане» разгромили своего предстоящего противника со счетом 3:0.

    Перед этим матчем они также переиграли в гостях немецкий «Хоффенхайм» (2:1), а на своей арене уступили французскому «Лиону» (1:2). Набрав в этих встречах шесть пунктов «МанСити» расположился на первой строке в своем квартете.

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    «Горняки» помимо поражения от английской команды (0:3), два других матча сыграли вничью с одинаковым результатом 2:2. В первом туре «Шахтер» расписал мировую с «Хоффенхаймом» (2:2), уйдя от поражения за несколько минут до конца игры.

    Во второй встрече привезли один балл из Франции (2:2). По ходу поединка донецкий клуб вел в счете со счетом 2:0. «Шахтер» замыкает свой квартет, заработав два очка.

    По всей видимости, «Манчестер Сити» и во второй игре этих команд не испытает проблем, и снова победит с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 1.33.

    «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

    «Черно-белые» уверенно лидируют в группе Н, имея 100% показатель и при этом итальянцы еще не пропускали в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

    Начали этот турнир туринцы уверенной победой над «Валенсией» (2:0) в гостях, потом разгромили «Янг Бойз» (3:0) дома. В минувшей игре ЛЧ они одолели своего предстоящего противника со счетом 1:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Манкунианца расположились в след за своим оппонентом. В их активе насчитывается четыре очка. Стартовали с крупной выездной победы над «Янг Бойз» (3:0).

    Затем расписали мировую с «Валенсией» (0:0) дома и проиграли на своем поле итальянцам (0:1).

    После дисквалификации на поле должен появиться Криштиану Роналду. Прогнозируем, что он поможет «Юве» обыграть бывшую команду.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.16. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.16.
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