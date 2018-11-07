Прогнозы и ставки на футбол 7 ноября

ЦСКА — «Рома»

Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

«Армейцы» после первого круга идут на третьей строке в группе G, набрав в этих встречах четыре очка. Они отстают от первых двух мест на два балла.

Начали этот турнир москвичи результативной ничьей с чешской «Викторией» (2:2), уйдя от поражения благодаря пенальти на 90-й минуте матча. Затем последовала неожиданная победа над мадридским «Реалом» на своем поле — 1:0. В третьем туре ЦСКА разгромно проиграл предстоящему сопернику в Италии — 0:3.

Римский клуб в первой игре на групповом этапе крупно уступил в Мадриде «Реалу» (0:3). Но затем «волки» смогли выиграть две домашние игры.

Сперва «Рома» разгромила «Викторию» со счетом 5:0, а в минувшей игре одолела российскую команду (3:0). С шестью баллами итальянцы расположились пока на первой строке в своем квартете.

Российской команде, чтобы не выключиться из борьбы за выход в 1/8 финала ЛЧ, необходима брать очки в этой игре. Считаем, что «армейцы» смогут добыть хоть один балл.

Ставка: 1Х за 1.90.

«Манчестер Сити» — «Шахтер»

Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

«Сити» в первой встречи этих команда легко обыграл украинский клуб. В Харькове «горожане» разгромили своего предстоящего противника со счетом 3:0.

Перед этим матчем они также переиграли в гостях немецкий «Хоффенхайм» (2:1), а на своей арене уступили французскому «Лиону» (1:2). Набрав в этих встречах шесть пунктов «МанСити» расположился на первой строке в своем квартете.

«Горняки» помимо поражения от английской команды (0:3), два других матча сыграли вничью с одинаковым результатом 2:2. В первом туре «Шахтер» расписал мировую с «Хоффенхаймом» (2:2), уйдя от поражения за несколько минут до конца игры.

Во второй встрече привезли один балл из Франции (2:2). По ходу поединка донецкий клуб вел в счете со счетом 2:0. «Шахтер» замыкает свой квартет, заработав два очка.

По всей видимости, «Манчестер Сити» и во второй игре этих команд не испытает проблем, и снова победит с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 1.33.

«Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

«Черно-белые» уверенно лидируют в группе Н, имея 100% показатель и при этом итальянцы еще не пропускали в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Начали этот турнир туринцы уверенной победой над «Валенсией» (2:0) в гостях, потом разгромили «Янг Бойз» (3:0) дома. В минувшей игре ЛЧ они одолели своего предстоящего противника со счетом 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Манкунианца расположились в след за своим оппонентом. В их активе насчитывается четыре очка. Стартовали с крупной выездной победы над «Янг Бойз» (3:0).

Затем расписали мировую с «Валенсией» (0:0) дома и проиграли на своем поле итальянцам (0:1).

После дисквалификации на поле должен появиться Криштиану Роналду. Прогнозируем, что он поможет «Юве» обыграть бывшую команду.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.65.

Общий коэффициент — 4.16. 0