Прогнозы и ставки на футбол 6 ноября

«Црвена Звезда» — «Ливерпуль»

Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

Чемпион Сербии за прошедшие три тура смог добыть только одно очко, когда на старте группового этапа на своем поле сыграл вничью с «Наполи» со счетом 0:0.

Двы других поединка белградцы проиграли. Сначала в гостях ПСЖ — 1:6, а потом также в выездном поединке «Ливерпулю» — 0:4.

«Ливерпуль» в первом туре нанес домашнее поражение ПСЖ со счетом 3:2, забив победный гол за считанные секунды до конца встречи.

Во втором туре минимально в гостях проиграл «Наполи» (0:1), а затем разгромил предстоящего соперника — 4:0. С шестью очками красные на данный момент первые в своем квартете.

Команде Клоппа нужно в игре с аутсайдером обязательно брать три балла. Считаем, что со своей задачей она справятся.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.21.

«Порту» — «Локомотив»

Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

«Драконы» с семью очками возглавляют свой квартет. Начали они групповой этап с выездной ничьей с «Шальке» (1:1). Затем два матча «Порту» выиграл.

Сначала на своем поле минимально одолел «Галатасарай» со счетом 1:0, а потом в гостях переиграл «Локомотив» — 3:1.

«Железнодорожники» в этом розыгрыше Лиги чемпионов еще не набирали очков. Все три игры на групповой стадии они проиграли.

Стартовали с разгромного поражения в Турции от «Галатасарая» со счетом 0:3, затем проиграли на своем поле «Шальке» (0:1) во втором туре, а в третьем — «Порту» (1:3).

У «железнодорожников» остались только призрачные шансы на выход из группа, но в этой игре прогнозируем, что они смогут все-таки пополнить свой очковый багаж.

Ставка: Х2 за 3.50.

«Тоттенхэм» — ПСВ

Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

«Шпоры» заработали в своем квартете только один балл, когда в минувшем туре они сыграли вничью в гостях со своим предстоящим противником со счетом 2:2.

В первых двух матчах «Тоттенхэм» уходил с поля поверженным. На старте группового турнира он проиграл в Италии «Интеру» (1:2), пропустив решающий гол на 90-й минуте, затем дома проиграл «Барселоне» со счетом 2:4.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Голландцы, как и их предстоящий соперник, заработали в этом розыгрыше Лиги чемпионов только один балл, но из-за худшей разницы мячей находятся строкой ниже.

ПСВ также проиграл в первых двух турах. В первом матче он был разгромлен в гостях «Барселоной» (0:4), а затем уступил в родных стенах «Интеру» со счетом 1:2.

Чтобы оставить себе небольшие шансы на выход в 1/8 финала, англичанам нужно побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.40.

Общий коэффициент — 5.92. 0