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    Экспресс дня. Последний шанс для «железнодорожников»

    Прогнозы и ставки на футбол 6 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 6 ноября
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    «Црвена Звезда» — «Ливерпуль»

    Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

    Чемпион Сербии за прошедшие три тура смог добыть только одно очко, когда на старте группового этапа на своем поле сыграл вничью с «Наполи» со счетом 0:0.

    Двы других поединка белградцы проиграли. Сначала в гостях ПСЖ — 1:6, а потом также в выездном поединке «Ливерпулю» — 0:4.

    «Ливерпуль» в первом туре нанес домашнее поражение ПСЖ со счетом 3:2, забив победный гол за считанные секунды до конца встречи.

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    • Во втором туре минимально в гостях проиграл «Наполи» (0:1), а затем разгромил предстоящего соперника — 4:0. С шестью очками красные на данный момент первые в своем квартете.

    Команде Клоппа нужно в игре с аутсайдером обязательно брать три балла. Считаем, что со своей задачей она справятся.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.21.

    «Порту» — «Локомотив»

    Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

    «Драконы» с семью очками возглавляют свой квартет. Начали они групповой этап с выездной ничьей с «Шальке» (1:1). Затем два матча «Порту» выиграл.

    Сначала на своем поле минимально одолел «Галатасарай» со счетом 1:0, а потом в гостях переиграл «Локомотив» — 3:1.

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    «Железнодорожники» в этом розыгрыше Лиги чемпионов еще не набирали очков. Все три игры на групповой стадии они проиграли.

    Стартовали с разгромного поражения в Турции от «Галатасарая» со счетом 0:3, затем проиграли на своем поле «Шальке» (0:1) во втором туре, а в третьем — «Порту» (1:3).

    У «железнодорожников» остались только призрачные шансы на выход из группа, но в этой игре прогнозируем, что они смогут все-таки пополнить свой очковый багаж.

    Ставка: Х2 за 3.50.

    «Тоттенхэм» — ПСВ

    Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур

    «Шпоры» заработали в своем квартете только один балл, когда в минувшем туре они сыграли вничью в гостях со своим предстоящим противником со счетом 2:2.

    В первых двух матчах «Тоттенхэм» уходил с поля поверженным. На старте группового турнира он проиграл в Италии «Интеру» (1:2), пропустив решающий гол на 90-й минуте, затем дома проиграл «Барселоне» со счетом 2:4.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Голландцы, как и их предстоящий соперник, заработали в этом розыгрыше Лиги чемпионов только один балл, но из-за худшей разницы мячей находятся строкой ниже.

    ПСВ также проиграл в первых двух турах. В первом матче он был разгромлен в гостях «Барселоной» (0:4), а затем уступил в родных стенах «Интеру» со счетом 1:2.

    Чтобы оставить себе небольшие шансы на выход в 1/8 финала, англичанам нужно побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.40.

    Общий коэффициент — 5.92. 0

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