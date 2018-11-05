Прогнозы и ставки на футбол 5 ноября

«Анжи» не может забить в четырех матчах кряду

«Оренбург» — «Рубин»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

«Оренбург» на данный момент имеет 4-матчевую беспроигрышную серию. В этот период он две игры выиграл (одну в чемпионате и одну в Кубке) и две свел вничью.

В этих четырех встречах «газовики» пропустили два гола. Оба этих мяча пришлись на гостевой поединок с тульским «Арсеналом» (2:2). В трех других матчах они сохранили свои ворота на замке.

Казанцы не знают горечи поражений уже в 11 матчах кряду во всех турнирах. Последние два поединка в чемпионате они свели вничью со «Спартаком» (1:1) дома и с «Уфой» (0:0) в гостях.

До этих игр рубиновые одержали две победы в РПЛ. Поочередно были обыграны в домашних встречах «Крылья Советов» (2:1) и «Урал» (1:0).

В поединке соседей по турнирной таблице, скорее всего, много голов забито не будет. Прогнозируем в этой встрече ТМ 2,5.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.40.

«Уфа» — «Крылья Советов»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Башкирская команда набрала в 12 матчах РПЛ 11 очков и занимает место в зоне стыковых матчей (14-я позиция). Но в чемпионате не проигрывает уже в пяти встречах кряду.

Правда в этот период была добыта всего лишь одна победа над «Енисеем» (2:1) дома, а остальные четыре игры они свели вничью.

«Волжане» имеют столько же очко, как и их предстоящий соперник, но у них больше побед, и поэтому они находятся строкой выше в турнирки РПЛ.

Самарцы проиграли последние две встречи. Сначала они уступили в домашней игре «Зениту» со счетом 0:1, а затем были выбиты из Кубка России «Краснодаром» (1:2 ОТ).

На своей арене уфимцы в последнее время выступают уверенно. Прогнозируем, что в предстоящей игре они пополнят свой очковый багаж.

Ставка: 1Х за 1.29.

«Анжи» — «Енисей»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

«Орлы» идут на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе после 12 туров 10 очков и опережают своего предстоящего противника на четыре балла.

В последних трех играх футболисты «Анжи» уходили с поля побежденными. Сперва они проиграли ЦСКА (0:2) дома и «Ростову» (0:1) в гостях в чемпионате, а затем были выбиты из Кубка России «Спартаком» (0:1). Махачкалинцы не могут забить уже в четырех поединках кряду.

Красноярцы плотно засели на дне турнирной таблице, набрав в 12 играх чемпионата всего лишь шесть очков и отстают от спасительной 12 позиции на восемь пунктов.

За последние пять встреч «Енисей» не проиграл только один раз, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0) в 11 туре РПЛ. После того он провел две игры против московского «Локомотива» (в чемпионате и Кубке) и обе проиграл (0:3 дома и 1:4 в гостях).

Махачкалинцы не могут забить уже почти целый месяц. Прогнозируем, что в поединке с главным аутсайдером чемпионата они прервут эту серию.

Ставка: «Анжи» забьет: да за 1.51.

Общий коэффициент — 2.72. 0