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    Экспресс дня. «МанСити» единолично возглавит АПЛ

    Прогнозы и ставки на футбол 4 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 4 ноября
    Рахим Стерлинг
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    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 11-й тур

    «Манчестер Сити» временно опустился на второе место в турнирной таблице, но имеет все шансы единолично ее возглавить, ведь «Ливерпуль» накануне не смог обыграть «Арсенал».

    «Горожане», самая забивная команда Премьер-лиги, на своем поле примут «Саутгемптон», у которого прослеживаются серьезные проблемы в атаке — шесть забитых мячей.

    Мы даже не сомневаемся, что подопечные Пепа Гвардиолы наберут три очка, но не до конца уверены, насколько большим будет их преимущество.

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  • 30/10/2018

    • Оптимальной считаем ставку на хозяев с форой -2. Не забываем, что на следующей неделе их ждет Лига чемпионов, так что они могут поберечь силы.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -2 за 1.52.

    «Челси» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии. 11-й тур

    «Челси» в текущем сезоне еще не проигрывал, хотя в последних турах позволял себе терять очки. И все же нужно понимать, что за ничьи с «Ливерпулем» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2) им не может быть стыдно.

    У «Кристал Пэлас» проблем гораздо больше: они не побеждали в АПЛ с середины сентября, да и забили за этот неудачный отрезок всего три гола.

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    Да, в предыдущем туре «стекольщики» вырвали ничью у «Арсенала» (2:2), однако оба мяча они забили с пенальти, да и оборона «канониров» сейчас выглядит не такой надежной, как у «Челси».

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    «Синие», как нам кажется, должны уверенно побеждать, тем более если на поле вернется Эден Азар, который уже тренируется с командой.

    Ставка: победа «Челси» с форой -1,5 за 1.85.

    «Удинезе» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии. 11-й тур

    «Удинезе» похож на «Кристал Пэлас» тем, что тоже не чувствовал вкуса побед во внутреннем первенстве с сентября. С тех пор, как команда обыграла «Кьево» (2:0), она потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.

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    • И все же мы бы не стали заранее списывать «зебр» со счетов, хотя бы потому, что они неплохо действуют в атаке. В этом сезоне они не смогли забить только «Фиорентине», «Ювентусу» и «Наполи».

    В то же время «Милан» борющийся за высокие места пропускал абсолютно во всех сыгранных турах, что говорит о проблемах в обороне.

    Не исключаем, что «Удинезе» отнимет очки у фаворита, но ставку сделаем на то, что обе команды забьют.

    Ставка: обе команды забьют за 1.84.

    Общий коэффициент — 5.17. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.17.
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