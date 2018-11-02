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    Прогнозы и ставки на футбол 2 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 2 ноября
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    «Штутгарт» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

    «Швабы» после девяти матчей чемпионат Германии замыкают турнирную таблицу, набрав в этих играх всего лишь пять очков. При этом последние три встречи в Бундеслиги они проиграли.

    Сначала уступили в гостях «Ганноверу» (1:3), а затем два раза кряду были разгромлены с одинаковым счетом 0:4 «Боруссией» Д дома и «Хоффенхаймом» в гостях.

    Орлы идут на седьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. В девяти поединках они завоевали 14 пунктов. Не проигрывает «Айнтрахт» уже в шести матчах кряду во всех турнирах.

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    • Сыграв вничью с «Нюрнбергом» (1:1) в минувшем туре, т.с. он прервал серию из пяти побед кряду.

    Прогнозируем, что в этой игре хозяева смогут прервать свою серию поражений, но немного перестрахуемся и поставим на них с форой.

    Ставка: победа «Штутгарта» с форой (+1) гола за 1.30.

    «Наполи» — «Эмполи»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

    Клуб из Неаполя сейчас идет на третьем месте после 10 матчей итальянского первенства, имея в своем активе 22 очка и отстает от первого «Ювентуса» на шесть баллов.

    «Партенопейцы» не знают горечи поражений уже в пяти играх кряду во всех турнирах. В этом отрезке они три игры выиграли и две свели вничью. При чем последние две встречи они закончили миром.

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    «Эмполи» перед 11 туром расположился в зоне вылета, на 18 строке в турнирной таблице Серии А, заработав в этих матчах шесть пунктов.

    «Синие» на данный момент имеют 9-матчевую безвыигрышную серию. В этих поединках они не проиграли только в трех встречах.

    Хозяева, которые постараются не дать оторваться конкурентам, обязаны брать три очка в этой встрече.

    Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) гола за 1.37.

    ПСЖ — «Лилль»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

    Парижане в этом сезоне теряли очки только в Лиге чемпионов, а вот на внутренней арене они все свои матчи выиграли.

    После 11 туров французского чемпионата у них 11 побед в 11 встречах, забито в этих поединках 39 мячей, а пропустили всего лишь шесть.

    Все прогнозы на футбол

    Доги расположились в турнирной таблице Лиги 1 вслед за своим предстоящим противником. В 11 матчах чемпионата они положили в свою копилку 25 баллов.

    Последние четыре игры в чемпионате «Лилль» выиграл. В этих матчах стоить выделить домашнюю крупную победу над «Марселем» со счетом 3:0.

    ПСЖ, несмотря на то, что будет играть со второй командой чемпионата, является явным фаворитом этого поединка. Поставим на их победу с форой (-1).

    Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) гола за 1.29.

    Общий коэффициент — 2.29. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.29.
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