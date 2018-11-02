Прогнозы и ставки на футбол 2 ноября

«Штутгарт» — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

«Швабы» после девяти матчей чемпионат Германии замыкают турнирную таблицу, набрав в этих играх всего лишь пять очков. При этом последние три встречи в Бундеслиги они проиграли.

Сначала уступили в гостях «Ганноверу» (1:3), а затем два раза кряду были разгромлены с одинаковым счетом 0:4 «Боруссией» Д дома и «Хоффенхаймом» в гостях.

Орлы идут на седьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. В девяти поединках они завоевали 14 пунктов. Не проигрывает «Айнтрахт» уже в шести матчах кряду во всех турнирах.

Сыграв вничью с «Нюрнбергом» (1:1) в минувшем туре, т.с. он прервал серию из пяти побед кряду.

Прогнозируем, что в этой игре хозяева смогут прервать свою серию поражений, но немного перестрахуемся и поставим на них с форой.

Ставка: победа «Штутгарта» с форой (+1) гола за 1.30.

«Наполи» — «Эмполи»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

Клуб из Неаполя сейчас идет на третьем месте после 10 матчей итальянского первенства, имея в своем активе 22 очка и отстает от первого «Ювентуса» на шесть баллов.

«Партенопейцы» не знают горечи поражений уже в пяти играх кряду во всех турнирах. В этом отрезке они три игры выиграли и две свели вничью. При чем последние две встречи они закончили миром.

«Эмполи» перед 11 туром расположился в зоне вылета, на 18 строке в турнирной таблице Серии А, заработав в этих матчах шесть пунктов.

«Синие» на данный момент имеют 9-матчевую безвыигрышную серию. В этих поединках они не проиграли только в трех встречах.

Хозяева, которые постараются не дать оторваться конкурентам, обязаны брать три очка в этой встрече.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) гола за 1.37.

ПСЖ — «Лилль»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

Парижане в этом сезоне теряли очки только в Лиге чемпионов, а вот на внутренней арене они все свои матчи выиграли.

После 11 туров французского чемпионата у них 11 побед в 11 встречах, забито в этих поединках 39 мячей, а пропустили всего лишь шесть.

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Доги расположились в турнирной таблице Лиги 1 вслед за своим предстоящим противником. В 11 матчах чемпионата они положили в свою копилку 25 баллов.

Последние четыре игры в чемпионате «Лилль» выиграл. В этих матчах стоить выделить домашнюю крупную победу над «Марселем» со счетом 3:0.

ПСЖ, несмотря на то, что будет играть со второй командой чемпионата, является явным фаворитом этого поединка. Поставим на их победу с форой (-1).

Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) гола за 1.29.

Общий коэффициент — 2.29. 0