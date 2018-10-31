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    Экспресс дня. Поднимется ли «Милан» в топ-4?

    Прогнозы и ставки на футбол 31 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 31 октября
    Гонсало Игуаин
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    «Оренбург» — «Тюмень»

    Футбол. Кубок России. 1/8 финала

    Клуб из Оренбурга за последние шесть матчей проиграл только один раз. В рамках девятого тура РПЛ «газовики» на своей арене уступили ЦСКА со счетом 0:1.

    В пяти других встречах были зафиксированы три ничейных результата и две победы (одна пришлась на кубковый поединок).

    «Тюмень», которая представляет ФНЛ, на может выиграть уже в шести матчах кряду (в 1/16 Кубка одержали победу только по пенальти).

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    И всего в осенние месяцы она провела 12 матчей во всех турнирах и смогла добыть всего лишь две победы.

    Прогнозируем, что представитель Премьер-лиги одержит победу над командой ФНЛ еще в основное время.

    Ставка: победа «Оренбурга» в основное время за 1.45.

    «Локомотив» — «Енисей»

    Футбол. Кубок России. 1/8 финала

    Накануне эти соперники встречались в матче Премьер-лиги. И тогда разгромную победу в Красноярске одержали «железнодорожники» со счетом 3:0.

    На внутренней арене подопечные Семина выиграли последние четыре матча подряд, пропустив в этих встречах только один гол.

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    «Львы» за последние восемь игр одержали победу всего лишь в одной встрече, когда на предыдущей стадии Кубка одолели второлиговую команду «Луки» (2:1).

    В семи других поединках они два матча свели вничью и пять игр проиграли, забив в этих встречах четыре гола, а пропустив 11.

    Прогнозируем в этой игре небольшое количество забитых мячей, т.к. соперники, скорее всего, не будут играть не основными составами.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.61.

    «Милан» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серии А

    «Россонери» в случае победы в пропущенном матче первого тура подвинут с четвертой строки «Лацио». Миланский клуб в этом сезоне в играх на родной арене добыл три победы при одном ничейном результате, разница мячей в этих встречах — 10:6.

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    • «Дженоа» с 14 очками идет на 10 строке в турнирной таблице, но уступает своему предстоящему сопернику только один балл.

    «Грифоны» не могут победить в трех матчах кряду в чемпионате. А выездные поединке в этом розыгрыше Серии А принесли им одну, победу, одну ничью и два поражения. При этом генуэзцы в минувшем туре поделили очки на выезде с «Ювентусом» (1:1).

    «Милан» добывает победы в основном с разницей в один или два мяча, так что можно поставить с форой на гостей.

    Ставка: победа «Дженоа» с форой (+2) за 1.35.

    Общий коэффициент — 3.15. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.15.
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