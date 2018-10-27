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    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 27 октября 2018 года
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    «Боруссия» Д — «Герта»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

    «Шмели» набрали фантастическую форму. Последние два поединка они выиграли с крупным счетом. Сперва в чемпионате они прогнозируемо одолели «Штутграрт» (4:0) в гостях, а затем разгромили мадридский «Атлетико» в Лиге чемпионов с таким же результатом.

    Дортмундцы возглавляют Бундеслигу, набрав в восьми поединках 20 очков, и в Лиги чемпионов они первые в своем квартете. На данный момент у них 6-матчевая выигрышная серия.

    Берлинский коллектив с 15 баллами расположился на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от второй строки всего лишь на два пункта.

    В последних трех поединках Бундеслиги «Герта» не знает горечи поражений. В этот период берлинцы один матч выиграли и два свели вничью.

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    • Дортмундцы, несмотря на то что отдали много сил в матче евротурнира, должны обыграть крепкую «Герту» на родном стадионе.

    Ставка: победа «Боруссии» за 1,55.

    «Ливерпуль» — «Кардифф»

    Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

    «Мерсисайдцы» накануне одержали крупную победу в Лиге чемпионов, обыграв на своем поле сербскую «Црвену Звезду» со счетом 4:0.

    А до этого в чемпионате Англии взяли верх над «Хаддерсфилдом» (1:0) в гостях. С 23 баллами Ливерпуль делит 1-2 место с «МанСити» в АПЛ. В английском первенстве красные в этом сезоне еще не уступали.

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    «Ласточки» только в минувшем туре Премьер-лиги добыли первую победу в сезоне, обыграв в домашней встрече «Фулхэм» со счетом 4:2.

    И таким образом, они прервали 6-матчевую проигрышную серию, а также покинули зону вылета, отправив туда «дачников».

    «Ливерпуль» не должен испытать проблем в матче с аутсайдером чемпионата и, скорее всего, выиграет с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1,35.

    «Арсенал-Киев» — «Шахтер»

    Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига

    «Каштаны» замыкают турнирную таблицу украинской Премьер-лиги, набрав в 12 поединках всего лишь семь пунктов.

    За последние шесть матчей чемпионата они добыли только три очка, обыграв 11 туре в гостях «Ворсклу» (2:0).

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    «Горняки» во вторник проиграли «МанСити» со счетом 0:3 в Лиге чемпионов на своем поле со счетом 0:3. Это — второе поражение донецкой команды в этом сезоне.

    Дружина Фонсеку лидирует в чемпионате, имея в своем активе 31 балл после 12 матчей и опережает второе «Динамо» на два пункта.

    До этого поражения «Шахтер» имел 11-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, в этом отрезки он одержал восемь побед при трех ничейных результатах.

    «Оранжево-черные» постараются реабилитироваться за поражение в ЛЧ и обязаны одержать уверенную победу над аутсайдером.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1,5) за 1,49.

    Общий коэффициент — 3.11. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.11.
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