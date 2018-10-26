Прогноз и ставки на футбол и хоккей 26 октября

«Йокерит» — «Спартак»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

В прошлом поединке «Йокерит» дома уверенно разбил «Динамо Рига» (7:3), одержав свою третью победу подряд и седьмую в последних десяти матчах. За этот же период финская команда лишь раз не набрала очки, уверенно идя в тройке лидеров Западной конференции.

«Йокерит» сугубо атакующая команда. Причем лучшая в этом плане в КХЛ. В среднем за матч команда забрасывает 3,89 шайб и реализует 36,2% большинства — абсолютно лучшие показатели в Лиге. Но вот оборона заметно слабее (в среднем 2,37 пропущенных шайб за игру), а меньшинство и вовсе слабое как для лидера — лишь 81,9% надежности и 12-й результат.

В прошлом матче «Спартак» дома одержал победу в московском дерби над «Динамо» (4:2). Эта победа стала для красно-белых второй подряд после двух подряд поражений. Но в целом в последних десяти матчах «Спартак» выиграл лишь четыре раза, и теперь москвичей ждет затяжная пятиматчевая выездная серия.

В последних матчах «Спартак» улучшил статистику заброшенных шайб, но в целом нападение не самая сильная сторона москвичей. Козырь красно-белых — их оборона. И по количеству пропущенных шайб (в среднем 2,33 за матч) и по надежности меньшинства (83,8%) «Спартак» занимает 9-е место в КХЛ. Тем не менее, мы ждем успеха финского клуба.

Ставка: победа «Йокерита» за 1,58.

«Фрайбург» — «Боруссия» М

Футбол. Бундеслига

«Фрайбург» после восьми туров немецкого первенства расположился на 11 месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков и опережает зону вылета на три пункта.

«Черно-белые» не могут одержать победу в Бундеслиге уже в трех матчах подряд. На своем поле в этом розыгрыше немецкого чемпионата команда Кристиана Штрайха выиграла только один раз, еще один матч проиграла и три игры свела вничью, разница мячей — 5:6.

Менхенгладбахцы идут на данный момент на второй строке в Бундеслиге, набрав в восьми матчах 17 баллов и отстают от своих одноклубников из Дортмунда на три очка.

Все прогнозы на футбол

В этом сезоне «гладбах» проиграл только один раз, когда в четвертом туре уступил берлинской «Герте» со счетом 2:4 на выезде. После чего он выдал 4-матчевую беспроигрышную серию.

Гостевые поединки этого чемпионата принесли дружине Дитера Хеккинга одну победу при двух ничьих и одном поражении, разница мячей — 8:7.

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. «Фрайбург» на своем поле взял верх со счетом 1:0, а в гостях уступил — 1:3. Тем не менее, нынешняя форма хозяев поля вряд ли позволит им взять три очка.

Ставка: победа «Боруссии» с форой 0 за 1,55.

«Вальядолид» — «Эспаньол»

Футбол. Примера

«Вальядолид» — отличный пример того, как самому себе напакостить, а потому неимоверными усилиями все героически исправить.

После отвратительного старта нынешнего сезона (ни одной победы в первых пяти матчах) «Пусела» добилась шестой позиции в турнирной таблице. Все благодаря серии из четырех побед подряд. В эту серию вошли разномастные соперники: «Леванте» (2:1), «Вильярреал» (1:0), «Уэска» (1:0) и «Бетис» (1:0).

«Эспаньол» высоко рванул в нынешнем сезоне. Наставник «попугаев» Руби, поднял своих подопечных на второе место в Примере. Относительно молодой специалист сделал ставку на планомерный набор очков с теми, с кем это реально. То есть сделал ставку на минимальную потерю очков в «обычных» матчах.

У «Вальядолида», по идее, должно быть преимущество. Родные стены все-таки, но ряд игроков основной обоймы получили травмы разной тяжести. Это центрбек Кико Оливас, хавбек Кеко и форвард Оскар Плано, а до конца октября выбыл нападающий Дуе Чоп. Таким образом, ставим на гостей.

Ставка: победа «Эспаньола» с форой 0 за 1,65.

Общий коэффициент — 4,04. 0