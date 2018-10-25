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    Экспресс дня. «Зенит» против французов, очередная попытка киевлян

    Прогноз и ставки на футбол 25 октября

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 25 октября
    Команда Семака ведет борьбу за лидерство
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    «Севилья» — «Акхисар»

    Футбол. Лига Европы. Группа G

    «Нервионцы» в этом розыгрыше Лиги Европы стартовали еще на ранней стадии отбора. За всю квалификацию «Севилья» провела шесть встреч, в которых одержала во всех победы с общим счетом 17:1.

    В первом туре группового этапа севильцы разгромили бельгийский «Стандард» на своем поле со счетом 5:1, а во второй игре они на выезде проиграли «Краснодару» — 1:2. На внутренней арене «красно-белые» после девяти туров идут на четвертой строке в турнирной таблице, уступая первой «Барселоне» два очка. Именно каталонцам команда Пабло Мачини проиграла в минувшем матче чемпионата Испании (2:4) и уступила им первую строчку.

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    Обладатель Кубка Турции свое дебютное появление на евроарене начал с двух поражений кряду. Сначала дружина Джихата Арслана на своем поле уступила «Краснодару» — 0:1. Во втором туре Лиги Европы турецкий коллектив уступил в гостях «Стандарду» со счетом 1:2, забив дебютный гол в еврокубках. На данный момент у «Акхисара» 4-матчевая серия из поражений во всех турнирах. В этих играх «черно-зеленые» забили три гола, а пропустили в свои 12. Вряд ли турки смогут изменить ситуацию в Испании, но и разгрома ожидать не стоит.

    Ставка: победа «Акхисара» с форой +3,5 гола за 1,45.

    «Ренн» — «Динамо» Киев

    Футбол. Лига Европы. Группа K

    «Ренн» стартовал в Лиге Европы с домашней победы и выездного поражения. Сперва подопечные Сабри Лямуши обыграли «Яблонец» — 2:1, а затем уступили «Астане» — 0:2. С тремя очками «Ренн» занимает второе место в группе К.

    Далее французы одержали только одну победу (над «Монако» в Лиге 1) при двух ничьих и трех поражениях. В минувший уик-энд «красно-черные» на выезде сыграли вничью с «Сент-Этьенном» (1:1). Отметим, что лишь в трех матчах сезона «Ренн» забивал больше одного гола, причем в предыдущий раз это случилось как раз в матче против «Яблонца».

    «Динамо» откровенно разочаровало своих болельщиков стартом в Лиге Европы. Сперва киевляне на своем поле не смогли обыграть «Астану», пропустив на последних минутах — 2:2. А затем подопечные Александра Хацкевича потеряли очки против «Яблонца» в Чехии — 2:2, и вновь соперник отыгрался в концовке.

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    В итоге, набрав 2 очка, киевляне довольствуются лишь третьим местом в не самой сложной группе. В чемпионате Украины «Динамо» удалось прервать черную полосу. Киевляне выиграли в пяти матчах подряд, не пропустив при этом ни разу. Правда, три последние победы были добыты с любимым счетом «Динамо» в этом сезоне — 1:0. Отставание от лидирующего «Шахтера» составляет два очка.

    В спаренных матчах «Ренна» и «Динамо», вполне возможно, определится один из участников плей-офф. Киевлянам отступать некуда, а соперник вполне приемлемый, чтобы побороться за победу, даже если она будет минимальной.

    Ставка: «Динамо» не проиграет за 1,71.

    «Зенит» — «Бордо»

    Футбол. Лига Европы. Группа C

    Питерский клуб стартовал в групповом этапе Лиги Европы с выездной ничьи в Дании. В матче 1-го тура с «Копенгагеном» подопечные Семака открыли счет перед перерывом, но пропустили во втором тайме — 1:1.

    В матче второго тура питерский клуб на своем поле одержал победу над пражской «Славией» (1:0). Единственный мяч был забит в концовке встречи.

    После этого матча сине-бело-голубые в рамках РПЛ обыграли на своем поле «Краснодар» со счетом 2:1 и уступили на выезде «Динамо» (0:1).

    В чемпионате России «Зенит» с 25 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 20-9. В предстоящем матче не сыграет травмированный Кристиан Нобоа, а также Александр Кокорин, влипший в скандал, приведший к уголовному преследованию. Из-за травмы бедра может не сыграть Смольников.

    Французский клуб начал групповой этап Лиги Европы с выездного поражения от «Славии» (0:1), пропустив в Чехии единственный мяч в первом тайме. Во втором туре «Бордо» на своем поле проиграл «Копенгагену» со счетом 1:2. Пропустив в первом тайме, жирондинцы сумели отыграться в концовке матча, но пропустили второй гол на последних минутах.

    После этого матча «Бордо» на своем поле разгромил «Нант» (3:0) в матче Лиги 1, а в последней встрече в гостях уступил «Монпелье» со счетом 0:2. В предстоящем матче не сыграют травмированные защитник Пабло, хавбек Яссин Бенрау и нападающие Андреас Корнелиус и Янн Карамо.

    В группе С Лиги Европы «Зенит» с 4 очками занимает первое место. У «Копенгагена» 4 очка, у «Славии» — 3. «Бордо» замыкает таблицу — 0 очков. Питерский клуб на своем поле постарается реабилитироваться за поражение от «Динамо» и упрочить лидерство.

    Ставка: победа «Зенита» за 1,68.

    Общий коэффициент — 4,16. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.16.
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