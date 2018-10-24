Прогноз и ставки на футбол 24 октября

«Ливерпуль» — «Црвена Звезда»

Футбол. Лига чемпионов

Команда Клоппа занимает в группе промежуточное второе место. Но только за счет победы в личном противостоянии с «ПСЖ» (3:2).

Собственно победа в том поединке была добыта на характере: Фирмино забил победный только на 92-й минуте. Но также нельзя не признать, что у «Ливерпуля» было ощутимое преимущество: 17-9 по ударам, 13-1 по угловым. Особенно ребята Клоппа давили во второй половине (8-2 по моментам).

Второй матч против «Наполи» послужил возмездием за подарок в матче против французов. Теперь уже итальянцы забили победный мяч под финальный свисток (90-я минута).

В первом туре Лиги чемпионов команде Владана Милоевича удалось на своем поле отобрать очки у самого «Наполи» (0:0). Не трудно догадаться, какой была тактика сербского коллектива.

Во втором туре всплыли все слабости «звездашей». Неумение противостоять быстрым атакующим действиям, неправильное перемещение связок линий или банальная усталость — не знаем. Только белградцы получили от «ПСЖ» 6 мячей, ответив всего одним точным ударом.

Англичанам нужна победа, да и улучшить разницу мячей не помешает. Соперник вряд ли помешает планам «красных».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -2,5 гола за 1,59.

«Локомотив» — «Порту»

Футбол. Лига чемпионов

Сентябрь для команды Юрия Семина выдался не слишком удачным — ничья и два поражения в РПЛ, а также разгром от «Фенербахче» (0:3) в Лиге чемпионов. Под тренером «Локомотива» закачалось кресло, но «железнодорожники» сумели переломить ситуацию, вырвав непростую победу в матче Кубка России с «Балтикой» (3:2), после чего на своем поле победили «Ахмат» (2:0) в рамках РПЛ.

Октябрь начался с еврокубкового поражения от аутсайдера Бундеслиги «Шальке» (0:1), но следом удалось одолеть ЦСКА — 1:0. Полноценным выходом из кризиса можно назвать победу в 11-м туре над «Ростовом» со счетом 2:1.

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В результате «Локомотив» с 18 очками поднялся на 4-е место, а вот в Лиге чемпионов пока остается ноль и последняя попытка зацепиться за призрачные шансы борьбы за плей-офф или место в Лиге Европы, как минимум.

В Лиге чемпионов португальская команда стартовала выездной ничьей с кризисным «Шальке» (1:1). Пропустив во втором тайме, «Порту» заработал пенальти и сравнял счет. Во втором туре португальцы взяли три очка в домашней игре с «Галатасараем» — точный удар на счету Муссы Мареги. После cеми туров чемпионата Португалии «Порту» с 15 очками идет на третьем месте.

Москвичам отступать некуда, поражение может приблизить команду Семина к весне без еврокубков, но и «Порту» — не подарок, поэтому предсказывать результат здесь крайне сложно.

Ставка: обе команды забьют за 2,08.

ПСВ — «Тоттенхэм»

Футбол. Лига чемпионов

Мало кто верил в успех голландской команды в столь сильной группе ЛЧ, несмотря на все ее заслуги в национальном чемпионате. Вот и сейчас ПСВ после девяти туров занимает первое место в Эредивизи с отрывом от конкурентов в пять очков и без единого поражения.

В Лиге чемпионов пока не ладится. Две игры — два поражения, шесть пропущенных, один забитый. Хотя первые проблески перспективы все же были видны. «Интеру» ведь забили первыми. Но еще до конца первого тайма более именитый соперник эти проблески потушил и выиграл 2:1.

Лондонцы тоже проиграли два стартовых поединка в рамках Лиги чемпионов. Оба проигрыша оказались «верховыми». Заметим, что «Тоттенхэм» тоже лучше боролся против команды Спаллетти (1:2).

Вплоть до 86-й минуты «шпоры» вели в счете и рассчитывали пополнить копилку первыми тремя очками. Но Икарди и Весино были сильно против — по голу за четыре минуты до конца.

На этот раз мало что изменится для ПСВ. Команда хорошая, но класс англичан — выше, да и мотивация побороться за реальную путевку в еврокубковую весну однозначно запредельная.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с учетом форы 0 за 1,57.

Общий коэффициент — 5,19. 0