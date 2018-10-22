Прогноз и ставки на футбол 22 октября

«Сампдория» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии. 9-й тур

Футболисты «Сампдории» текущий сезон начали с поражения от «Удинезе» (0:1), но затем выдали неплохой отрезок, благодаря которому сейчас находятся на шестом месте в турнирной таблице, которое дает путевку в еврокубки.

В двух предыдущих турах генуэзцы одержали победы над СПАЛом (2:1) и «Аталантой» (1:0).

«Сассуоло», занимающий восьмое место, ранее проиграл «Милану» (1:4) и «Наполи» (0:2), из-за чего потерял несколько позиций.

В этом сезоне подопечные Роберто де Дзерби порой смотрятся неплохо, но все же лучше играют дома, чем в гостях.

Все прогнозы на Серию А

В Генуе мы ожидаем в целом равную игру, но наши симпатии на стороне хозяев, чья игровая форма вызывает больше доверия.

Ставка: победа «Сампдории» с форой 0 за 1.58.

«Арсенал» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии. 9-й тур

Как известно, в начале сезона «Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3), в связи с чем многие засомневались в том, что назначение Унаи Эмери было правильным решением.

Однако последующая серия из шести побед заставила критиков замолчать. Некоторые из них и вовсе заговорили о неплохих перспективах «канониров» на попадание в четверку сильнейших.

А вот причислить «Лестер» к фаворитам уж никак нельзя. «Лисы» не отличаются стабильностью, чередуя победы с поражениями. При этом важно заметить, что если они и побеждают, то, как правило, аутсайдеров АПЛ.

Все прогнозы на АПЛ

«Арсенал» набрал неплохой ход. Команда забивает много голов, так что ждем от нее убедительной победы на своем поле.

Ставка: победа «Арсенала» с форой -1 за 1.88.

«Реал Сосьедад» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании. 9-й тур

«Реал Сосьедед» пока не одержал ни одной победы на домашнем стадионе, хотя достойно смотрелся на фоне тех же «Барселоны» (1:2) и «Валенсии» (0:1).

Команда из Сан-Себастьяна перед паузой в чемпионате подняла себе настроение, победив в дерби «Атлетик» (3:1).

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А вот «Жирона» в начале октября на своем поле проиграла «Эйбару» (2:3) и скатилась на 16-е место в турнирной таблице.

Если в прошлом сезоне каталонцы приятно удивляли своих болельщиков, то в текущем чемпионате позитивных результатов у команды не так уж и много.

Нам кажется, что у «Реал Сосьедада» уже давно назрело желание порадовать местную публику, поэтому он сделает все возможное для триумфа.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.80.

Общий коэффициент — 5.34. 0