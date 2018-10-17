Прогнозы и ставки на теннис 17 октября

Лукаш Росол — Карен Хачанов

Теннис. Кубок Кремля. 2-й круг

Карен Хачанов стартует на домашнем Кубке Кремля матчем против Лукаша Росола, который в первом круге сломил сопротивление итальянца Маттео Берреттини (6:3, 4:6, 6:4).

Текущий сезон Хачанов может записать себе в актив, хотя после US Open, на котором он достойно проиграл Рафаэлю Надалю, результаты Карена все же пошли на спад.

В Санкт-Петербурге он сразу же проиграл Стэну Вавринке (6:7, 6:7), в Пекине — Хуану-Мартину Дель Потро (4:6, 6:7), а в Шанхае — Стэфаносу Циципасу (4:6, 6:7).

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Безусловно, обыгрывать Росола россиянин просто обязан, однако чех, как нам кажется, не так прост. С учетом квалификации в Москве он провел уже три матча, вошел в игровой ритм, так что должен навязать борьбу.

Ставка: победа Росола с форой по геймам +4,5 за 1.73.

Вашек Поспишил — Милош Раонич

Теннис. Антверпен. 2-й круг

В бельгийском Антверпене состоится канадское противостояние, в котором Милош Раонич проэкзаменует Вашека Поспишила.

Раонич вряд ли может быть доволен нынешним сезоном, хотя нужно сделать скидку на то, что у него были проблемы со здоровьем. Ближе к августу он все-таки набрал форму, а на US Open даже дошел до четвертого круга.

В Кубке Дэвиса Милош смотрелся неплохо, принеся своей команде два балла. В Токио он проиграл Даниилу Медведеву (6:7, 3:6), а в Шанхае — Маккензи Макдональду (3:6, 7:5, 3:6).

Что касается Поспишила, то на крупных турнирах он уже давно не блещет. В Пекине он уже в первом круге уступил Душану Лайовичу (6:2, 4:6, 4:6), а в Шанхае — австралийцу Алексу Де Минауру (4:6, 6:7).

Соперники встречались между собой дважды, в обоих случаях победа оставалась за Раоничем. Думаем, что и в этот Милош отпразднует успех, поэтому поставим на него с небольшой форой.

Ставка: победа Раонича с форой по геймам -2,5 за 1.75.

Даяна Ястремская — Гарбинье Мугуруса

Теннис. Люксембург. 2-й круг

Украинка Даяна Ястремская стала известна широкой публике несколько дней назад, когда сенсационно завоевала чемпионский титул в Гонконге.

18-летняя одесситка не проиграла ни одного сета, взяв свой первый турнир в рамках WTA.

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Более именитая Гарбинье Мугуруса в том же Гонконге дошла до полуфинала, где уступила китаянке Ван Цян (7:6, 4:6, 5:7).

Возможно, испанка находится не в оптимальной форме, но ей вполне по силам прервать победную серию украинки, которая накануне провела тяжелейший трехчасовой марафон против американки Варвары Лепченко (6:2, 6:7, 7:6).

Нам кажется, что Мугуруса победит, но вряд ли победа будет уж очень легкой, ведь Ястремская поймала кураж. Ставим на «тотал геймов больше 18,5».

Ставка: тотал геймов больше 18,5 за 1.52.

Общий коэффициент — 4.60. 0