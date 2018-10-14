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    Экспресс дня. Битва в Сочи и попытка Италии выйти из кризиса

    Прогнозы и ставки на футбол 14 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 14 октября
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    Польша — Италия

    Футбол. Лига наций. 4-й тур

    В трех последних матчах Польша мучается, а не играет: две ничьи и поражение. Во всех трех матчах «бело-красные» показали примерно одинаковый уровень футбола. То есть моменты создают, даже забивают, а выиграть не могут.

    Так, после двух ничьих со сборными Италии и Ирландии (по 1:1) поляки проиграли португальцам 2:3. Сопротивлялись, боролись — молодцы. Но проиграли.

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    У итальянцев дела еще хуже — всего одна победа в последних десяти матчах. Правда, в официальных поединках дела пока обстоят не так уж и плохо. Относительно провала, конечно же. Ведь сборная Италии хоть и занимает последнее место в группе 4, а все же имеет одно очко и слабую надежду попасть в утешительный рейтинг «вторых» сборных.

    В последнем матче команда Роберто Манчини принимала в Генуе сборную Украины. Доминировала, била, старалась, но не победила — 1:1. Считаем, что на этот раз итальянцев «прорвет», ведь игра постепенно налаживается.

    Ставка: победа Италии с форой 0 за 1,73.

    Фарерские острова — Косово

    Футбол. Лига наций. 4-й тур

    «Рыбаки» хорошо стартовали в новом турнире, обыграв на своем поле сборную Мальты со счетом 3:1, но затем они проиграли две игры кряду.

    Во втором поединке Лиги наций фарерцы в гостях уступили Косово со счетом 0:2, пропустив оба гола после перерыва. А в последний игре и вовсе были разгромлены на родной арене Азербайджаном — 0:3. Набрав в трех поединках только три балла, островитяне расположились на третьей строке и отстают от первого места уже на четыре пункта.

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    После ничейного результата в гостевом матче с Азербайджаном (0:0) косовары затем одержали две виктории в поединках Лиги наций. Сперва на своем поле они взяли верх над предстоящим соперником (2:0), а в последнем туре нанесли поражение Мальте со счетом 3:1 тоже дома.

    Набрав в трех поединках семь баллов сборная Косово лидирует в своем квартете, опережая вторых азербайджанцев на два пункта. Ожидаем, что балканцы продолжат серию без поражений, которая уже составляет семь поединков подряд.

    Ставка: победа Косово за 1,92.

    Россия — Турция

    Футбол. Лига наций. 4-й тур

    Российской команде предстоит доказать, что выход в четвертьфинал ЧМ-2018 не был случайностью. Черчесов создает новый коллектив, появилось много новых лиц, не выступавших на мундиале. Это Гильерме, Шунин, Джикия, Рауш, Набиуллин, Чалов, Заболотный и другие. Кроме того, Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Александр Самедов завершили карьеру на международном уровне.

    Старт команды в Лиге наций можно назвать успешным — состоялась победа в Стамбуле над турками со счетом 2:1. Тогда ворота хозяев поразили Денис Черышев и Артем Дзюба. Также в сентябре подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Чехией, которую разгромили в Ростове-на-Дону 5:1.

    Далее вновь была Лига наций — встреча 11 октября со шведами в Калининграде, которая завершилась без голов.

    Что касается турков, то дружина Мирчи Луческу выдала пятиматчевую серию без поражений в этом году после полосы неудач. В марте «янычары» обыграли дома Ирландию (1:0) и на выезде упустили победу над Черногорией (2:2), пропустив на последних минутах. Далее были Иран (2:1), Тунис (2:2) и Россия (1:1).

    В Лиге наций турки вновь встречались с российской сборной, но на этот раз уступили в Трабзоне. Затем удалось обыграть шведов на выезде — 3:2. В Сочи Турция привезла оптимальный состав — Дженк Тосун из «Эвертона», лидер «Милана» Хакан Чалханоглу и многие другие — все в строю. Стоит отметить, что 11 октября Турция провела товарищескую игру с Боснией и Герцеговиной (0:0).

    Турки — опасный соперник, но поддержка болельщиков в Сочи поможет дружине Черчесова взять три очка. На характере, если потребуется.

    Ставка: победа России с учетом форы 0 за 1,58.

    Общий коэффициент — 5,24. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.24.
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