Прогнозы и ставки на футбол 13 октября

Нидерланды — Германия

Футбол. Лига наций 3-й тур

Сборная Нидерландов в последнее время редко радует своих болельщиков хорошими результатами. Если со средними командами «оранжевые», как правило, справляются, то когда дело доходит до встреч с лидерами, они теряются.

Пожалуй, свой лучший матч этого года Нидерланды провели в марте, когда разгромили Португалию (3:0). Но смогут ли они сотворить что-то подобное в игре с немцами?

Не секрет, что сборная Германии тоже переживает кризис, о чем свидетельствует невыход из группы на чемпионате мира. Однако подопечные Йоахима Лева уже подают признаки роста, ведь успешно сыграли с французами (0:0) — действующими чемпионами мира.

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Вероятно, в Амстердаме немцам не будет просто, но проиграть они не должны.

Ставка: победа сборной Германии с форой 0 за 1.65.

Ирландия — Дания

Футбол. Лига наций 3-й тур

Футболисты сборной Ирландии неудачно стартовали в Лиге наций, без шансов проиграв Уэльсу (1:4) в гостях.

И все же мы бы отметили, что несколько дней назад «зеленые» провели достойный товарищеский матч с Польшей (1:1).

Если говорить о Дании, то она победила Уэльс (2:0) благодаря дублю Кристиана Эрексена, который сегодня не сыграет, что может вызвать определенные проблемы.

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Не будет рисковать, предлагая ставить на то, что Ирландия наберет очки. Лучше возьмем ставку «хозяева забьют». «Зеленым», несмотря на все проблемы, действительно нужно много атаковать и рисковать, если они не хотят оставаться аутсайдером группы.

Ставка: сборная Ирландии забьет за 1.54.

Словакия — Чехия

Футбол. Лига наций 3-й тур

Противостояние Словакии и Чехии всегда было принципиальным, учитывая географическое соседство и продолжительный период общей истории.

В последнее время успешнее выглядят словаки, звездное поколение которых вышло на пик, тогда как у чехов до сих пор продолжается смена поколения.

В Лиге наций каждая из команд проиграла Украине с минимальной разницей в счете. Очевидно, что теперь желательно набирать очки, чтобы окончательно не отстать от подопечных Андрея Шевченко.

Мы ожидаем напряженной встречи, а преимущество отдадим словакам, у которых будет поддержка родных трибун.

Ставка: победа сборной Словакии с азиатской форой -0,25 за 1.88.

Общий коэффициент — 4.77. 0