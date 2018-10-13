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    Экспресс дня. Покажет ли Германия свою силу в Амстердаме?

    Прогнозы и ставки на футбол 13 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 13 октября
    Футболисты сборной Германии
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    Нидерланды — Германия

    Футбол. Лига наций 3-й тур

    Сборная Нидерландов в последнее время редко радует своих болельщиков хорошими результатами. Если со средними командами «оранжевые», как правило, справляются, то когда дело доходит до встреч с лидерами, они теряются.

    Пожалуй, свой лучший матч этого года Нидерланды провели в марте, когда разгромили Португалию (3:0). Но смогут ли они сотворить что-то подобное в игре с немцами?

    Не секрет, что сборная Германии тоже переживает кризис, о чем свидетельствует невыход из группы на чемпионате мира. Однако подопечные Йоахима Лева уже подают признаки роста, ведь успешно сыграли с французами (0:0) — действующими чемпионами мира.

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    Вероятно, в Амстердаме немцам не будет просто, но проиграть они не должны.

    Ставка: победа сборной Германии с форой 0 за 1.65.

    Ирландия — Дания

    Футбол. Лига наций 3-й тур

    Футболисты сборной Ирландии неудачно стартовали в Лиге наций, без шансов проиграв Уэльсу (1:4) в гостях.

    И все же мы бы отметили, что несколько дней назад «зеленые» провели достойный товарищеский матч с Польшей (1:1).

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    Если говорить о Дании, то она победила Уэльс (2:0) благодаря дублю Кристиана Эрексена, который сегодня не сыграет, что может вызвать определенные проблемы.

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    Не будет рисковать, предлагая ставить на то, что Ирландия наберет очки. Лучше возьмем ставку «хозяева забьют». «Зеленым», несмотря на все проблемы, действительно нужно много атаковать и рисковать, если они не хотят оставаться аутсайдером группы.

    Ставка: сборная Ирландии забьет за 1.54.

    Словакия — Чехия

    Футбол. Лига наций 3-й тур

    Противостояние Словакии и Чехии всегда было принципиальным, учитывая географическое соседство и продолжительный период общей истории.

    В последнее время успешнее выглядят словаки, звездное поколение которых вышло на пик, тогда как у чехов до сих пор продолжается смена поколения.

    В Лиге наций каждая из команд проиграла Украине с минимальной разницей в счете. Очевидно, что теперь желательно набирать очки, чтобы окончательно не отстать от подопечных Андрея Шевченко.

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  • 02/09/2018

    • Мы ожидаем напряженной встречи, а преимущество отдадим словакам, у которых будет поддержка родных трибун.

    Ставка: победа сборной Словакии с азиатской форой -0,25 за 1.88.

    Общий коэффициент — 4.77. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.77.
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