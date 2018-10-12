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    Прогнозы и ставки на футбол 12 октября 2018 года

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 12 октября 2018 года
    Футболисты сборной Бельгии
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    Бельгия — Швейцария

    Футбол. Лига наций

    Бельгийцы за последние 28 матчей проиграли только один раз. Но это поражение от Франции (0:1) не позволило им пробиться в финал ЧМ-2018.

    После завершения мундиаля «красные дьяволы» успели провести два поединка. Сначала в контрольном матче разгромили на выезде Шотландию (4:0), а затем также в гостях крупно обыграли Исландию со счетом 3:0.

    Швейцарцы на минувшем чемпионате мира смогли выйти с довольно-таки сложной группы (Бразилия, Сербия, Коста-Рика), но уже в первом раунде плей-офф прекратили борьбу, проиграв Швеции со счетом 0:1.

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    • Стартовый поединок в Лиге наций принес альпийцам домашнюю разгромную победу над Исландией (6:0), а вот товарняк против Англии они проиграли (0:1) в гостях.

    Бельгия сейчас выглядит очень мощно и даже такого непростого соперника, как Швейцария, обязана обыграть на своем поле.

    Ставка: победа сборной Бельгии за 1.51.

    Греция — Венгрия

    Футбол. Лига наций

    Греки не пробились на чемпионат мира в России, проиграв в стыковых играх будущему финалисту сборной Хорватии (0:0 и 1:4).

    В этом розыгрыше Лиги наций «эллины» успели провести два поединка. Стартовую игру они выиграли на выезде у Эстонии (1:0), а во второй встрече нового турнира проиграли предстоящему сопернику на его поле со счетом 1:2.

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    Мадьяры также не пробились в финальную часть ЧМ-2018, заняв в своей отборочной группе третье место, пропустив вперед себя Португалию и Швейцарию.

    Стартовала сборная Венгрии в новом турнире выездным поражением от Финляндии со счетом 0:1. Во втором туре она взяли верх над Грецией (2:1), и тем самым прервали 5-матчевую безвыигрышную серию.

    Сборная Греции переживает не лучшие времена, впрочем, как и их противник. Но на своем поле «эллины» будут стараться взять реванш за поражение в Будапеште.

    Ставка: победа сборной Греции за 1.75.

    Молдавия — Сан-Марино

    Футбол. Лига наций

    Молдаване имеют 15-матчевую серию без побед. Последний раз они побеждали в марте 2017 года, как раз Сан-Марино (2:0).

    В этом году сборная Молдавия провела семь матчей (пять товарняков и два в Лиге наций). Во всех этих встречах она забила только раз. В Лиге наций молдаване провели два поединка. В первом туре проиграли Люксембургу (0:4) в гостях, во втором — расписали мировую с Белоруссией (0:0) дома.

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    У санмаринцев дела обстоят еще хуже. Их проигрышная серия насчитывает уже 23 матча подряд. Дебютные поединке в новом турнире закончились для них привычными разгромными поражениями. Сперва крупно уступили в Белоруссии (0:5), а затем дома были разгромлены Люксембургом (0:3).

    У Молдавии сейчас очень слабая команда, но у гостей она еще слабее. В битве аутсайдеров группа поставим на молдаван.

    Ставка: победа сборной Молдавии с форой (-2) 1.44.

    Общий коэффициент — 3.80. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80.
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