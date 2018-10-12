Прогнозы и ставки на футбол 12 октября 2018 года

Бельгия — Швейцария
Футбол. Лига наций
Бельгийцы за последние 28 матчей проиграли только один раз. Но это поражение от Франции (0:1) не позволило им пробиться в финал ЧМ-2018.
После завершения мундиаля «красные дьяволы» успели провести два поединка. Сначала в контрольном матче разгромили на выезде Шотландию (4:0), а затем также в гостях крупно обыграли Исландию со счетом 3:0.
Швейцарцы на минувшем чемпионате мира смогли выйти с довольно-таки сложной группы (Бразилия, Сербия, Коста-Рика), но уже в первом раунде плей-офф прекратили борьбу, проиграв Швеции со счетом 0:1.
Стартовый поединок в Лиге наций принес альпийцам домашнюю разгромную победу над Исландией (6:0), а вот товарняк против Англии они проиграли (0:1) в гостях.
Бельгия сейчас выглядит очень мощно и даже такого непростого соперника, как Швейцария, обязана обыграть на своем поле.
Ставка: победа сборной Бельгии за 1.51.
Греция — Венгрия
Футбол. Лига наций
Греки не пробились на чемпионат мира в России, проиграв в стыковых играх будущему финалисту сборной Хорватии (0:0 и 1:4).
В этом розыгрыше Лиги наций «эллины» успели провести два поединка. Стартовую игру они выиграли на выезде у Эстонии (1:0), а во второй встрече нового турнира проиграли предстоящему сопернику на его поле со счетом 1:2.
Мадьяры также не пробились в финальную часть ЧМ-2018, заняв в своей отборочной группе третье место, пропустив вперед себя Португалию и Швейцарию.
Стартовала сборная Венгрии в новом турнире выездным поражением от Финляндии со счетом 0:1. Во втором туре она взяли верх над Грецией (2:1), и тем самым прервали 5-матчевую безвыигрышную серию.
Сборная Греции переживает не лучшие времена, впрочем, как и их противник. Но на своем поле «эллины» будут стараться взять реванш за поражение в Будапеште.
Ставка: победа сборной Греции за 1.75.
Молдавия — Сан-Марино
Футбол. Лига наций
Молдаване имеют 15-матчевую серию без побед. Последний раз они побеждали в марте 2017 года, как раз Сан-Марино (2:0).
В этом году сборная Молдавия провела семь матчей (пять товарняков и два в Лиге наций). Во всех этих встречах она забила только раз. В Лиге наций молдаване провели два поединка. В первом туре проиграли Люксембургу (0:4) в гостях, во втором — расписали мировую с Белоруссией (0:0) дома.
У санмаринцев дела обстоят еще хуже. Их проигрышная серия насчитывает уже 23 матча подряд. Дебютные поединке в новом турнире закончились для них привычными разгромными поражениями. Сперва крупно уступили в Белоруссии (0:5), а затем дома были разгромлены Люксембургом (0:3).
У Молдавии сейчас очень слабая команда, но у гостей она еще слабее. В битве аутсайдеров группа поставим на молдаван.
Ставка: победа сборной Молдавии с форой (-2) 1.44.
Общий коэффициент — 3.80. 0