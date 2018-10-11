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    Экспресс дня. Испания испортит праздник валлийским болельщикам

    Прогнозы и ставки на футбол 11 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 11 октября
    Футболисты сборной Испании
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    Уэльс — Испания

    Футбол. Товарищеский матч

    Футболисты сборной Испании неудачно выступили на чемпионате мира в России, дойдя лишь до стадии 1/8 финала и по пенальти проиграв хозяевам турнира.

    Впрочем, получив нового главного тренера в лице Луиса Энрике, «фурия роха» начала выходить из кризиса. В сентябре испанцы провели два матча в рамках Лиги наций, в которых победили Англию (2:1) и Хорватию (6:0).

    Команда Уэльса, как известно, на мировом первенстве не играла. Да и в целом в 2018 году смогла выиграть только у Китая (6:0) и Ирландии (4:1).

    В своем последнем матче Лиги наций валлийцы без особых шансов уступили Дании (0:2), хотя имели в распоряжении своих основных футболистов.

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    Несмотря на фактор домашнего поля, Уэльс вряд ли сможет добиться позитивного результата, поэтому ставим на уверенный успех Испании.

    Ставка: победа сборной Испании с форой -1 за 1.64.

    Франция — Исландия

    Футбол. Товарищеский матч

    Для сборной Франции 2018 год сложился просто сказочно. В первом матче, состоявшемся в марте, она проиграла Колумбии (2:3), но затем началась беспроигрышная серия, которую до сих пор никто не прервал.

    Именно подопечные Дидье Дешама стали чемпионами мира, обыграв в финале мундиаля команду Хорватии (4:2).

    В Лиге наций французы сначала разошлись миром с Германией (0:0), после чего выиграли у Нидерландов (2:1).

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    А вот Исландия в этом году серьезно сдала. На ЧМ-2018, несмотря на ничью с Аргентиной (1:1), она не вышла из группы, а в Лиге наций проиграла и Швейцарии (0:6) и Бельгии (0:3).

    Как видим, у исландцев наметились серьезные проблемы в обороне, чем французы и должны воспользоваться.

    Ставка: тотал больше 3 за 1.79.

    Турция — Босния и Герцеговина

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Турции хорошо известна российскому болельщику, ведь совсем недавно она в Трабзоне принимала команду России и проиграла 1:2.

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    После этого подопечные Мирчи Луческу отыгрались на Швеции (3:2), но сделали это в гостях, тогда как турецкие болельщики хотели бы воочию увидеть триумф своих любимцев.

    Порадовать своих фанатов турки попробуют в домашнем матче против Боснии и Герцеговины, которая, впрочем, далеко не так проста, как может показаться.

    Во-первых, за боснийцев играют довольно известные футболисты: Асмир Бегович, Эдин Джеко, Миралем Пьянич, Мухамед Бешич и другие. Во-вторых, в сентябрьских матчах они обыграли Северную Ирландию (2:1) и Австрию (1:0).

    Не возьмемся выбирать победителя, поэтому лучше поставим на гостевой гол, тем более что турецкая оборона сейчас далека от идеала.

    Ставка: сборная Боснии и Герцеговины забьет за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.69. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.69.
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