Прогнозы и ставки на футбол 11 октября

Уэльс — Испания

Футбол. Товарищеский матч

Футболисты сборной Испании неудачно выступили на чемпионате мира в России, дойдя лишь до стадии 1/8 финала и по пенальти проиграв хозяевам турнира.

Впрочем, получив нового главного тренера в лице Луиса Энрике, «фурия роха» начала выходить из кризиса. В сентябре испанцы провели два матча в рамках Лиги наций, в которых победили Англию (2:1) и Хорватию (6:0).

Команда Уэльса, как известно, на мировом первенстве не играла. Да и в целом в 2018 году смогла выиграть только у Китая (6:0) и Ирландии (4:1).

В своем последнем матче Лиги наций валлийцы без особых шансов уступили Дании (0:2), хотя имели в распоряжении своих основных футболистов.

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Несмотря на фактор домашнего поля, Уэльс вряд ли сможет добиться позитивного результата, поэтому ставим на уверенный успех Испании.

Ставка: победа сборной Испании с форой -1 за 1.64.

Франция — Исландия

Футбол. Товарищеский матч

Для сборной Франции 2018 год сложился просто сказочно. В первом матче, состоявшемся в марте, она проиграла Колумбии (2:3), но затем началась беспроигрышная серия, которую до сих пор никто не прервал.

Именно подопечные Дидье Дешама стали чемпионами мира, обыграв в финале мундиаля команду Хорватии (4:2).

В Лиге наций французы сначала разошлись миром с Германией (0:0), после чего выиграли у Нидерландов (2:1).

А вот Исландия в этом году серьезно сдала. На ЧМ-2018, несмотря на ничью с Аргентиной (1:1), она не вышла из группы, а в Лиге наций проиграла и Швейцарии (0:6) и Бельгии (0:3).

Как видим, у исландцев наметились серьезные проблемы в обороне, чем французы и должны воспользоваться.

Ставка: тотал больше 3 за 1.79.

Турция — Босния и Герцеговина

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Турции хорошо известна российскому болельщику, ведь совсем недавно она в Трабзоне принимала команду России и проиграла 1:2.

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После этого подопечные Мирчи Луческу отыгрались на Швеции (3:2), но сделали это в гостях, тогда как турецкие болельщики хотели бы воочию увидеть триумф своих любимцев.

Порадовать своих фанатов турки попробуют в домашнем матче против Боснии и Герцеговины, которая, впрочем, далеко не так проста, как может показаться.

Во-первых, за боснийцев играют довольно известные футболисты: Асмир Бегович, Эдин Джеко, Миралем Пьянич, Мухамед Бешич и другие. Во-вторых, в сентябрьских матчах они обыграли Северную Ирландию (2:1) и Австрию (1:0).

Не возьмемся выбирать победителя, поэтому лучше поставим на гостевой гол, тем более что турецкая оборона сейчас далека от идеала.

Ставка: сборная Боснии и Герцеговины забьет за 1.60.

Общий коэффициент — 4.69. 0