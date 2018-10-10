Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 10 октября

«Тюмень» — ЦСКА

Футбол. Кубок России. 1/16 финала

«Тюмень» после пятнадцати туров располагается в нижней части турнирной таблицы ФНЛ. Подопечные Горана Алексича добыли всего четыре победы и забивают в среднем меньше гола за игру (14 голов) — серьезные проблемы имеются у команды в атакующей линии. Из хорошего — всего два поражения в десяти домашних играх.

На предыдущей стадии Кубка России «Тюмень» прошла «Сибирь» — 2:1.

ЦСКА идет шестым в чемпионате России, набрав 16 очков. Перед матчем Кубка в РПЛ подопечные Виктора Гончаренко дома уступили «Локомотиву» со счетом 0:1. Однако перед этим «армейцы» сотворили настоящую сенсацию в Лиге чемпионов, обыграв «Реал» (1:0).

У «армейцев» много травмированных. Кроме того, в этом матче не сыграют игроки сборных, которые уже отправились в расположение национальных команд.

Букмекеры считают ЦСКА аутсайдером, тем менее, есть ощущение, что «армейцы» найдут резервы для того, чтобы как минимум не поиграть не самому сильному сопернику из ФНЛ в основное время.

Ставка: 2X с коэффициентом 1,59.

Италия — Украина

Футбол. Товарищеские матчи

Сборная Италии при Роберто Манчини пока добилась лишь одной победы, обыграв в товарищеском матче Саудовскую Аравию — 2:1. После этого итальянцы уступили Франции (1:3) и сыграли вничью с Нидерландами (1:1). В Лиге наций у «Скуадры Адзурры» не заладилось — ничья с Польшей (1:1) и поражение от Португалии (0:1).

В то же время Украина подходит к этой встрече с семиматчевой серией без поражений. Подопечные Андрея Шевченко одержали три победы при двух ничьих в товарищеских матчах, после чего с двух побед стартовали в Лиге наций — 2:1 в гостях над Чехией и 1:0 дома против Словакии.

В предыдущий раз Италия и Украина встречались в 2011 году в товарищеском матче, тогда победу праздновали итальянцы со счетом 2:0. Всего оппоненты провели между собой семь встреч, в которых шесть раз сильнее оказывалась Италия и еще одну игру соперники свели вничью.

Ставка: ТБ 1,5 с коэффициентом 1,37

ЦСКА — «Динамо» Москва

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

После не самого удачного старта сезона ЦСКА выиграл девять матчей кряду, причем в четырех последних команда побеждала на выезде. В предыдущем матче «армейцы» обыграли одного из лидеров Востока «Авангард» — 4:2.

В турнирной таблице ЦСКА, набрав 24 очка, располагается на первой строчке Западной конференции.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что «армейцы» не могут похвастаться высокой результативностью — 37 шайб в 15 матча. На Западе это лишь восьмой результат.

Московское «Динамо» сумело прервать серию из пяти поражений подряд и обыграть в двух предыдущих поединках команды из середины турнирной таблицы Востока — «Нефтехимик» (3:0) и «Торпедо» (4:3 по буллитам).

Пока москвичи, набрав 13 очков, довольствуются лишь девятым местом в Западной конференции.

Добавим, что в этом сезоне ЦСКА уже обыгрывал «Динамо» — 3:1.

Ставка: П1 с коэффициентом 1,58

Общий коэффициент — 4,22. 0