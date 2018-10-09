Прогнозы и ставки на хоккей 9 октября

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    «Амур» — «Трактор»

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    «Амур» и «Трактор» стартовали в новом сезоне не самым лучшим образом. Оба коллектива располагаются в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции.

    «Амур» переживает настоящий кризис — хабаровчане проиграли в семи матчах подряд (шесть раз в основное время и в одном случае в овертайме). После 14 матчей сезона команда набрала лишь 7 очков и идет на Востоке двенадцатой, а Николай Борщевский уже находится на грани отставки.

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    Если хабаровчане еще надеются на плей-офф, то команде нужно кардинально менять ситуацию уже в ближайшее время.

    У «Трактора» дела обстоят чуть лучше, однако челябинцам не хватает стабильности — победы чередуются с поражениями. Так, в предыдущем матче «Трактор» разгромил «Адмирал» (7:2), но перед этим потерпел поражение от «Куньлуня». После 14 игр у челябинцев в активе 13 очков и девятая строчка в Восточной конференции.

    Важным моментом для «Трактора» является то, что команде в последних матчах удалось улучшить процент реализации, однако проблемы с игрой в большинстве пока не решены.

    В прошлом сезоне команды встречались дважды, оба раза победу отпраздновал «Трактор».

    Ставка: 2X c коэффициентом 1,67.

    «Барыс» — «Динамо» Рига

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    «Барыс» идет седьмым на Востоке — в 13 матчах команда одержала семь побед при шести поражениях.

    В последних пяти матчах казахстанцы одержали четыре победы, уступив лишь ЦСКА — в овертайме со счетом 2:3.

    Отметим, что «Барыс» может похвастаться отличной результативностью — 51 шайба в 13 матчах. Больше только у двух лидеров Восточной конференции. Правда, и пропускают казахстанцы немало — 42 шайбы.

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    Рижское «Динамо» попало в черную полосу — команда проиграла в четырех последних матчах подряд, причем пропускала в этих поединках по 4,5,7 и 6 шайб.

    Лишь неплохой дебют сезона позволяет рижанам оставаться в восьмерке сильнейших Западной конференции — после 14 матчей в активе у латышей 13 очков.

    Ставка: тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,03.

    «Салават Юлаев» — «Авангард»

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    «Салават Юлаев» в предыдущем поединке прервал серию из двух поражений подряд, сумев обыграть «Слован» (4:1). На Западе «Салават» идет шестым — 19 очков после 14 матчей.

    Сильной стороной уфимцев в этом сезоне являются спецбригады как по реализации большинства (30,2%) так и по надежности в меньшинстве (85,7%). По этим показателям команда входит в топ-5 коллективов КХЛ.

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    • «Авангард» занимает в таблице Западной конференции второе место — команда выиграла в 13 матчах из 15 и набрала 26 очков. «Авангард» второй и по количеству заброшенных шайб среди команд Западной конференции (52), а также пропущенных (26).

    Отметим, что в гостевых матчах этого сезона омичи еще не проигрывали.

    Отличную результативность и сыгранность у «Авангарда» демонстрируют в этом сезоне Сергей Широков и Илья Михеев. В их активе 13 и 14 очков соответственно.

    Ставка: 2X с коэффициентом 1,41.

    Общий коэффициент — 4,40. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.40.
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