ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир ТарасенкоНХЛ. Голы Воробьева, Радулова и Тарасенко, cэйвы Василевского Маурицио СарриМаурицио Сарри: любовь к Лондону, мотивация для Азара и потенциал Жоржиньо «Алавес» — «Реал»Примера. Баскское дерби осталось за «Сосьедадом», «Реал» проиграл «Алавесу»
  • 08:17
    • Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC
  • 10:05
    • Российские волейболистки обыграли Турцию на ЧМ
  • 09:58
    • Хэмилтон — победитель Гран-при Японии
  • 09:01
    • Нурмагомедов устроил драку в зале после победы над Макгрегором
  • 08:43
    • Нурмагомедов не получил чемпионский пояс после боя с Макгрегором
  • 08:27
    • Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
  • 23:24
    • «Рома» продлила победную серию до трех матчей
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Шанс «Атлетико» и очередная попытка «Спартака»

    Прогнозы и ставки на футбол 7 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 7 октября
    Команда Массимо Карреры не побеждала в РПЛ с августа
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Атлетико» — «Бетис»

    Футбол. Примера. 8-й тур

    Текущая кампания началась для «Атлетико» откровенно неудачно: вместо подтверждения своих чемпионских притязаний он одержал только одну победу в четырех стартовых турах — над «Райо Вальекано» (1:0) в домашних стенах. Однако победа над «Монако» на его поле (2:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов придала уверенности мадридцам в своих силах.

    Подтверждением этому служит то, что в следующих двух поединках, которые пришлись на Примеру, «Матрасники» обыграли «Хетафе» (2:0) и «Уэску» (3:0). Благодаря этим победам клуб поднялся на третье место, отстав от ближайшего оппонента и лидирующей «Барселоны» на два очка. Дальше подопечные Диего Симеоне могли выиграть и дерби у «Реала (0:0), но по итогам равной борьбы вынуждены были довольствоваться ничьей. Тем не менее, сейчас у "Атлетико" есть хороший шанс обойти своих земляков в случае победы.

    Все прогнозы на футбол

    В стартовом поединке этого чемпионата "Бетис" был разгромлен на своем поле "Леванте" со счетом 0:3. Затем была ничья на выезде с "Алавесом" (0:0), а в третьем туре команда праздновала победу в севильском дерби, одолев на своем стадионе "Севилью" со счетом 1:0.

    Далее последовала серия из трех игр без побед, которую удалось прервать. Более того, состоялись три подряд победы — над "Жироной" (1:0), "Леганесом" (1:0) и "Дюделанжем" (3:0). В последнее время севильцы хороши, но нынешний соперник с его мотивацией им вряд ли по зубам.

    Ставка: победа "Атлетико" за 1,68.

    "Енисей" — "Спартак"

    Футбол. РПЛ. 10-й тур

    Красноярская команда на данный момент замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав всего пять очков в девяти играх.

    Свои первые баллы в элите "львы" набрали только в третьем туре, поделив очки в домашнем матче с ЦСКА (1:1), тогда же был забит и первый гол. В последних трех матчах чемпионате подопечные Дмитрия Аленичева минимально проиграли. В седьмом туре в гостях "Рубину" (0:1), в восьмом — дома "Уралу" (1:2), а в девятом — на выезде "Уфе" (1:2). Из хорошего — "Енисей" вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв второлиговую "Луки-Энергию" со счетом 2:1.

    В чемпионате России после девяти сыгранных туров "Спартак" занимает пятое место, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков. Москвичи не побеждали в национальном первенстве с 25 августа, а в девятом туре и вовсе потерпели поражение от "Ростова" (0:1).

    Но не кризисом единым. Москвичи выступают в Лиге Европы, где после поражения от "Рапида" (0:2) болельщики со страхом ждали встречи с "Вильярреалом". Но все оказалось не так уж печально — подопечные Карреры вели со счетом 3:2 и упустили три очка лишь в добавленное время — 3:3. Считаем, что на этот раз столичная команда наконец-то прервет серию на внутренней арене и возьмет три очка.

    Ставка: победа "Спартака" с форой 0 за 1,41.

    "Саутгемптон" — "Челси"

    Футбол. АПЛ. 8-й тур

    За семь туров команда Марка Хьюза одержала всего лишь одну победу, и с пятью очками сейчас висит прямиком над зоной вылета. В последних двух матчах "Саутгемптон" "скупился" по полной программе: проиграл "Ливерпулю" и "Вулверхэмптону" и даже не смог забить. Защитные показатели команды тоже не радуют.

    В пяти матчах из последних шести "святые" пропускали не менее двух голов. Суммарно за семь туров "The Saints" получили 11 мячей — это четвертый показатель снизу в Премьер-лиге.

    Перед стартом 8-го тура команда Маурицио Сарри находится на третьем месте в таблице Премьер-лиги. Однако многие статистические показатели у "синих" говорят, что ее место не ниже второго.

    По контролю мяча "Челси" уступает только команде Гвардиолы (63,1% против 67,3%). При этом средняя точность передач тоже вторая в лиге — 88,2%. По среднему количеству ударов та же история: 17,3 за матч (у "Ман Сити" 24).

    Команда Маурицио Сарри любит атаковать, поэтому "Саутгемптон" будет вынужден действовать вторым номером, но вряд ли в своем нынешнем состоянии "святые" способны устроить "синим" проблемы.

    Ставка: победа "Челси" за 1,60.

    Общий коэффициент — 3,79. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Енисей — Спартак
  • Сегодня в 11:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ахмат — Анжи
  • Сегодня в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Сегодня в 16:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Сегодня в 16:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Сегодня в 16:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Сегодня в 17:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Сегодня в 18:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Сегодня в 18:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрген Клопп
  • Головная боль для Клоппа. Поражение от «Наполи» указало на проблемы «Ливерпуля»
    • 12:31 04/10/2018     «Спартак» упустил победу в добавленное время
  • Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге Европы
    • 10:55 05/10/2018     «Сити» добыл тяжелую победу в Германии
  • «МанСити» сдал тест на характер, но есть проблемы
    • 19:56 03/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.79.
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Удар по репутации и кошельку. У Роналду проблемы из-за обвинения в изнасилованииРассказываем все подробности скандала вокруг звездного португальца Вчера в 14:240
  • 21:43
    • «Бавария» с крупным счетом проиграла менхенгладбахской «Боруссии»
  • 21:32
    • «Алавес» нанес поражение «Реалу»
  • 21:23
    • «МЮ» вырвал победу у «Ньюкасла», отыгравшись со счета 0:2
    Алексис Санчес Футбол АПЛ. Чудесное спасение «МЮ», победа «Тоттенхэма», «Борнмут» разгромил «Уотфорд»Подробности матчей восьмого тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шанс «Атлетико» и очередная попытка «Спартака»
  • 3.79
    •
  • 23:51
    • Бердыев будет смотреть в турнирную таблицу в конце сезона
  • 23:35
    • «Леганес» покинул последнюю строчку турнирной таблицы Примеры
  • 23:10
    • «Нью-Джерси» победил «Эдмонтон» в Гетеборге
    «Арсенал» — «Уфа» Футбол РПЛ. «Арсенал» и «Уфа» поделили очки, «Крылья» победили без Тихонова, поражение «Ростова»Обзор матчей десятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 20:540
  • 21:05
    • «Ювентус» одержал восьмую победу подряд в Серии А
  • 20:52
    • «Рубин» обыграл «Урал» и поднялся на четвертое место
  • 19:54
    • Три очка Семина помогли «Витязю» одолеть «Спартак»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие