Прогнозы и ставки на футбол 7 октября

«Атлетико» — «Бетис»

Футбол. Примера. 8-й тур

Текущая кампания началась для «Атлетико» откровенно неудачно: вместо подтверждения своих чемпионских притязаний он одержал только одну победу в четырех стартовых турах — над «Райо Вальекано» (1:0) в домашних стенах. Однако победа над «Монако» на его поле (2:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов придала уверенности мадридцам в своих силах.

Подтверждением этому служит то, что в следующих двух поединках, которые пришлись на Примеру, «Матрасники» обыграли «Хетафе» (2:0) и «Уэску» (3:0). Благодаря этим победам клуб поднялся на третье место, отстав от ближайшего оппонента и лидирующей «Барселоны» на два очка. Дальше подопечные Диего Симеоне могли выиграть и дерби у «Реала (0:0), но по итогам равной борьбы вынуждены были довольствоваться ничьей. Тем не менее, сейчас у "Атлетико" есть хороший шанс обойти своих земляков в случае победы.

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В стартовом поединке этого чемпионата "Бетис" был разгромлен на своем поле "Леванте" со счетом 0:3. Затем была ничья на выезде с "Алавесом" (0:0), а в третьем туре команда праздновала победу в севильском дерби, одолев на своем стадионе "Севилью" со счетом 1:0.

Далее последовала серия из трех игр без побед, которую удалось прервать. Более того, состоялись три подряд победы — над "Жироной" (1:0), "Леганесом" (1:0) и "Дюделанжем" (3:0). В последнее время севильцы хороши, но нынешний соперник с его мотивацией им вряд ли по зубам.

Ставка: победа "Атлетико" за 1,68.

"Енисей" — "Спартак"

Футбол. РПЛ. 10-й тур

Красноярская команда на данный момент замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав всего пять очков в девяти играх.

Свои первые баллы в элите "львы" набрали только в третьем туре, поделив очки в домашнем матче с ЦСКА (1:1), тогда же был забит и первый гол. В последних трех матчах чемпионате подопечные Дмитрия Аленичева минимально проиграли. В седьмом туре в гостях "Рубину" (0:1), в восьмом — дома "Уралу" (1:2), а в девятом — на выезде "Уфе" (1:2). Из хорошего — "Енисей" вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв второлиговую "Луки-Энергию" со счетом 2:1.

В чемпионате России после девяти сыгранных туров "Спартак" занимает пятое место, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков. Москвичи не побеждали в национальном первенстве с 25 августа, а в девятом туре и вовсе потерпели поражение от "Ростова" (0:1).

Но не кризисом единым. Москвичи выступают в Лиге Европы, где после поражения от "Рапида" (0:2) болельщики со страхом ждали встречи с "Вильярреалом". Но все оказалось не так уж печально — подопечные Карреры вели со счетом 3:2 и упустили три очка лишь в добавленное время — 3:3. Считаем, что на этот раз столичная команда наконец-то прервет серию на внутренней арене и возьмет три очка.

Ставка: победа "Спартака" с форой 0 за 1,41.

"Саутгемптон" — "Челси"

Футбол. АПЛ. 8-й тур

За семь туров команда Марка Хьюза одержала всего лишь одну победу, и с пятью очками сейчас висит прямиком над зоной вылета. В последних двух матчах "Саутгемптон" "скупился" по полной программе: проиграл "Ливерпулю" и "Вулверхэмптону" и даже не смог забить. Защитные показатели команды тоже не радуют.

В пяти матчах из последних шести "святые" пропускали не менее двух голов. Суммарно за семь туров "The Saints" получили 11 мячей — это четвертый показатель снизу в Премьер-лиге.

Перед стартом 8-го тура команда Маурицио Сарри находится на третьем месте в таблице Премьер-лиги. Однако многие статистические показатели у "синих" говорят, что ее место не ниже второго.

По контролю мяча "Челси" уступает только команде Гвардиолы (63,1% против 67,3%). При этом средняя точность передач тоже вторая в лиге — 88,2%. По среднему количеству ударов та же история: 17,3 за матч (у "Ман Сити" 24).

Команда Маурицио Сарри любит атаковать, поэтому "Саутгемптон" будет вынужден действовать вторым номером, но вряд ли в своем нынешнем состоянии "святые" способны устроить "синим" проблемы.

Ставка: победа "Челси" за 1,60.

Общий коэффициент — 3,79. 0