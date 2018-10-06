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    Прогнозы и ставки на футбол 6 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 6 октября
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    «Ростов» — «Оренбург»

    Футбол. РПЛ. 10-й тур

    «Ростов» подошел к десятому туру чемпионата России в качестве одного из лидеров. Подопечные Валерия Карпина набрали 18 очков и идут на третьем месте.

    После серии из трех ничьих кряду ростовчане вновь вернулись к победам, разгромив «Сызрань-2003» в Кубке России (4:0) и минимально одолев «Спартак» в РПЛ (1:0).

    Стоит отметить, что «Ростов» не пропускал в трех последних матчах кряду. Да и в целом команда Карпина сумела сохранить свои ворота сухими в семи из десяти матчей сезона.

    «Оренбург» отлично стартовал в чемпионате, но затем все же выпал из группы лидеров. Команда Владимира Федотова теперь в турнирной таблице лишь девятая.

    К этому привело то, что «Оренбург» не сумел выиграть ни в одном из пяти последних матчей РПЛ (2 ничьи и 3 поражения), разбавив эту неутешительную серию лишь победой в матче Кубка России над барнаульским «Динамо» (2:0).

    Справедливости ради стоит отметить, что календарь не на стороне оренбуржцев — команда за пять туров сыграла с «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА. И вот теперь вновь встретится с одним из лидеров.

    Ставка — победа «Ростова» с коэффициентом 1,84.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

    Футбол. АПЛ. 8-й тур

    «Манчестер Юнайтед» лихорадит, а Жозе Моуринью уже находится на грани отставки. По данным СМИ, португальца могут уволить, независимо от результата матча с «Ньюкаслом».

    После того, как «МЮ», казалось, пришел в себя и выдал серию из трех побед подряд, команда Моуринью не смогла выиграть в четырех поединках. Причем играли манкунианцы далеко не против самых грозных соперников — «Вулверхэмптона» (1:1), «Дерби», от которого по пенальти вылетели из Кубка лиги, «Вест Хэма» (1:3) и «Валенсии» (0:0).

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    • В итоге манкунианцы, набрав 10 очков в семи турах, в таблице АПЛ идут лишь десятыми.

    «Ньюкасл» пока также не может похвастаться хорошими результатами. Команда Рафы Бенитеса не то что до сих пор не одержала первую победу в сезоне, но и лишь дважды в восьми матчах сыграла вничью, успев вылететь из Кубка лиги. В турнирной таблице «Ньюкасл» располагается на восемнадцатой строчке.

    Есть все основания предполагать, что «МЮ» продолжит серию невзрачных матчей и, если и выиграет, то с небольшим количеством голов и минимальным преимуществом.

    Ставка — индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,43.

    «Алавес» — «Реал»

    Футбол. Ла Лига. 8-й тур

    «Реал» неожиданно забуксовал уже на старте сезона. Команда Хулена Лопетеги не смогла выиграть в трех матчах подряд, крупно проиграв «Севилье» (0:3), сыграв вничью с «Атлетико» (0:0) и сенсационно уступив в Лиге чемпионов ЦСКА (0:1). Как видим, «сливочные» не только не побеждают, но еще и не могут забить в трех матчах подряд.

    В чемпионате Испании «Реал» делит первое место с «Барселоной» лишь по той причине, что каталонцы в трех последних турах набрали лишь два очка.

    «Алавес» на первый взгляд может показаться простым соперником и отличным вариантом для того, чтобы прервать серию неудач. Однако команда Абелардо демонстрирует весьма неплохие результаты и, набрав в семи турах лишь на три очка меньше, чем «Реал», располагается в таблице на шестом месте. В последних двух турах «Алавес» не выиграл, но перед этим выдал серию из трех побед подряд.

    Впрочем прерывать свою безголевую серию «Реал» просто обязан.

    Ставка — «Реал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,66.

    Общий коэффициент — 4,38 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.38.
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