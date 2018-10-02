Прогнозы и ставки на футбол 2 октября

«Ювентус» — «Янг Бойз»

Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

Туринский клуб в первом туре нанес гостевое поражение «Валенсии» со счетом 2:0. При этом подопечные Массимилиано Аллегри играли с 29-й минуты в меньшинстве, после удаления Криштиану Роналду.

«Ювентус» пока не потерял ни оного очка, одержав победы во всех поединках этого сезона. В чемпионате Италии «черно-белые» выиграли все семь матчей с общим счетом 16:5.

Швейцарцы в минувшем туре Лиги чемпионов проиграли на своей арене «Манчестер Юнайтед» — 0:3, пропустив еще в первом тайме два гола.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Это поражение на данный момент единственное в сезоне. На внутренней арене «Янг Бойз», как и их предстоящий соперник, имеет 100% результат. Девять побед в девять играх.

Итальянцы по праву считаются безоговорочными фаворитами этой встречи. Прогнозируем, что в этой игре они не будут иметь проблем и добудут победу с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 1,66.

«Рома» — «Виктория»

Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

Римляне в первом туре оказались слабее победителя последних трех розыгрышей ЛЧ мадридского «Реала», проиграв ему в гостях со счетом 0:3.

После поражения в ЛЧ «волков» постигла неудача и в Серии А, где они уступили «Болонье» (0:2) на ее поле. Затем «Рома» немного поправила свои дела, переиграв в двух кряду домашних матчах чемпионата «Фрозиноне» (4:0) и «Лацио» (3:1). После семи туров Серии А римляне набрали 11 очков и расположились на девятом месте.

Чешский клуб в предыдущем поединки ЛЧ упустил победу над московским ЦСКА (2:2), ведя по ходу игры со счетом 2:0.

На внутренней арене после поединка ЛЧ их также ждала неудача. «Виктория» разгромно проиграла в гостях «Яблонцу» (0:3). Последняя игра чешкой лиги принесла ей минимальную викторию над «Спартой» (1:0). С 24 очками она делит 1-2 место со «Славией» после 10 туров.

Итальянцы после неудачного старта в чемпионате и Лиги чемпионов в последнее время набирают обороты. И в поединки с аутсайдером группы обязаны положить в свою копилку три очка.

Ставка: победа «Ромы» за 1,35.

«Бавария» — «Аякс»

Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

Мюнхенцы в первом туре не знали проблем на выезде с «Бенфикой» (2:0), забив им два безответных мяча в начале каждом из таймов.

Затем последовала победа в Бундеслиги над «Шальке» со счетом 2:0 в гостях. Но потом «красные» выдали неудачную серию. Поделил очки с «Аугсбургом» (1:1), в последней игре и вовсе проиграли (первый раз в сезоне) в Берлине «Герте» (0:2). Это поражение откинуло их на вторую строку турнирной таблице чемпионата Германии.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Амстердамцы в первом поединке группового этапа ЛЧ на своем поле разгромили греческий АЕК со счетом 3:0, забив им все три гола после перерыва.

С таким же результатом они затем на внутренней арене проиграли лидеру чемпионата ПСВ. Два последних поединка «Аякс» выиграл всухую — разгромил любителей в Кубке (7:0) и обыграл «Фортуну» (2:0). После семи туров чемпионата Голландии «божьи сыновья» идут с 16 баллами на второй строке, уступая лидеру пять пунктов.

Немецки клуб после неудач обязан реабилитироваться перед своими болельщиками и положить в свою копилку три очка.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1,33.

Общий коэффициент — 2.98. 0