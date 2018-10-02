ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио КонтеТоп-5 самых интересных кандидатов на замену Моуринью в «МЮ» «Барселона»Примера. «Барселона» не справилась с «Атлетиком», безголевое мадридское дерби, «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»АПЛ. «Челси» упустил победу над «Ливерпулем», «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» победил «Брайтон»
  • 10:06
    • В тренерском штабе московского «Динамо» произойдут изменения
  • 09:50
    • Российские волейболистки победили Азербайджан на ЧМ
  • 08:02
    • Полиция Лас-Вегаса возобновила дело в отношении Роналду об изнасиловании
  • 21:28
    • «Рубин» вырвал победу у «Крыльев Советов»
  • 19:30
    • ЦСКА одолел «Салават Юлаев»
  • 17:00
    • Кучеров, Малкин и Овечкин вошли в топ-10 игроков по версии НХЛ
  • 16:17
    • Черчесов уважает решение Акинфеева
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Ставка на фаворитов

    Прогнозы и ставки на футбол 2 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 2 октября
    Миралем Пьянич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ювентус» — «Янг Бойз»

    Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

    Туринский клуб в первом туре нанес гостевое поражение «Валенсии» со счетом 2:0. При этом подопечные Массимилиано Аллегри играли с 29-й минуты в меньшинстве, после удаления Криштиану Роналду.

    «Ювентус» пока не потерял ни оного очка, одержав победы во всех поединках этого сезона. В чемпионате Италии «черно-белые» выиграли все семь матчей с общим счетом 16:5.

    Швейцарцы в минувшем туре Лиги чемпионов проиграли на своей арене «Манчестер Юнайтед» — 0:3, пропустив еще в первом тайме два гола.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Это поражение на данный момент единственное в сезоне. На внутренней арене «Янг Бойз», как и их предстоящий соперник, имеет 100% результат. Девять побед в девять играх.

    Итальянцы по праву считаются безоговорочными фаворитами этой встречи. Прогнозируем, что в этой игре они не будут иметь проблем и добудут победу с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 1,66.

    «Рома» — «Виктория»

    Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

    Римляне в первом туре оказались слабее победителя последних трех розыгрышей ЛЧ мадридского «Реала», проиграв ему в гостях со счетом 0:3.

    После поражения в ЛЧ «волков» постигла неудача и в Серии А, где они уступили «Болонье» (0:2) на ее поле. Затем «Рома» немного поправила свои дела, переиграв в двух кряду домашних матчах чемпионата «Фрозиноне» (4:0) и «Лацио» (3:1). После семи туров Серии А римляне набрали 11 очков и расположились на девятом месте.

    Чешский клуб в предыдущем поединки ЛЧ упустил победу над московским ЦСКА (2:2), ведя по ходу игры со счетом 2:0.

    На внутренней арене после поединка ЛЧ их также ждала неудача. «Виктория» разгромно проиграла в гостях «Яблонцу» (0:3). Последняя игра чешкой лиги принесла ей минимальную викторию над «Спартой» (1:0). С 24 очками она делит 1-2 место со «Славией» после 10 туров.

    Итальянцы после неудачного старта в чемпионате и Лиги чемпионов в последнее время набирают обороты. И в поединки с аутсайдером группы обязаны положить в свою копилку три очка.

    Ставка: победа «Ромы» за 1,35.

    «Бавария» — «Аякс»

    Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

    Мюнхенцы в первом туре не знали проблем на выезде с «Бенфикой» (2:0), забив им два безответных мяча в начале каждом из таймов.

    Затем последовала победа в Бундеслиги над «Шальке» со счетом 2:0 в гостях. Но потом «красные» выдали неудачную серию. Поделил очки с «Аугсбургом» (1:1), в последней игре и вовсе проиграли (первый раз в сезоне) в Берлине «Герте» (0:2). Это поражение откинуло их на вторую строку турнирной таблице чемпионата Германии.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Амстердамцы в первом поединке группового этапа ЛЧ на своем поле разгромили греческий АЕК со счетом 3:0, забив им все три гола после перерыва.

    С таким же результатом они затем на внутренней арене проиграли лидеру чемпионата ПСВ. Два последних поединка «Аякс» выиграл всухую — разгромил любителей в Кубке (7:0) и обыграл «Фортуну» (2:0). После семи туров чемпионата Голландии «божьи сыновья» идут с 16 баллами на второй строке, уступая лидеру пять пунктов.

    Немецки клуб после неудач обязан реабилитироваться перед своими болельщиками и положить в свою копилку три очка.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1,33.

    Общий коэффициент — 2.98. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ювентус — Янг Бойз
  • Сегодня в 19:55
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Манчестер Сити
  • Сегодня в 19:55
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Реал
  • Сегодня в 22:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Бавария — Аякс
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Валенсия
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч АЕК — Бенфика
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Виктория
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лион — Шахтер
  • Сегодня в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жерар Пике допустил фатальную ошибку
  • Аутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемы
    • 15:05 27/09/2018     Жозе Моуринью
  • Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с Погба
    • 14:56 26/09/2018     ЦСКА — «Оренбург»
  • «Оренбург» разогрел армейцев перед матчем с «Реалом»
    • 01:55 29/09/2018
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.98.
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Слов не подобрать. «МЮ» катится внизОчередной провальный матч дал повод говорить о глубоком кризисе в «Манчестер Юнайтед» Вчера в 16:130
  • 08:16
    • Хоккеисты «Вашингтона» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли
  • 08:47
    • Гвардиола: Я с нетерпением жду встречи с «Хоффенхаймом»
  • 08:31
    • Маскерано может вернуться в «Ривер Плейт»
    «Спартак» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» проиграл «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на фаворитов
  • 2.98
    •
  • 00:02
    • «Борнмут» вырвал победу у «Кристал Пэласа»
  • 23:51
    • «Сельта» сыграла вничью с «Хетафе»
  • 23:32
    • «Сампдория» одержала волевую победу над СПАЛом
    Ирвинг Лосано Футбол Трансферный дайджест. 25 сентября — 1 октябряПерестанет ли Погба мучить «МЮ», где «Бавария» нашла замену Рибери, возродит ли карьеру экс-звезда «Милана» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 16:080
  • 13:02
    • Акинфеев завершил карьеру в сборной России
  • 23:18
    • Камболов: Почему на мне такие пенальти назначают, а в другую сторону — нет?
  • 22:56
    • Навас: Игру рукой видели все, кроме судьи и Канунникова
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие