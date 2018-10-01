Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 1 октября

«Рубин» — «Крылья Советов»

Футбол. РПЛ. 9-й тур

После восьми туров «рубиновые» положили в свою копилку 11 очков и находятся на восьмой строке в турнирной таблице, проигрывая пятому «Спартаку» четыре балла.

Подопечные Курбана Бердыева проиграли только один матч в этом сезоне, уступив на своем поле лидеру чемпионата «Зениту» со счетом 0:1. Но и побед у казанцев в этом первенстве всего две. Переиграли на своем поле «Краснодар» (2:1) и «Енисей» (1:0). Остальные пять матчей они свели вничью.

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«Крылья Советов» в восьми матчах российского первенства набрали семь пунктов, с которыми расположились на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда в этом чемпионате забила всего лишь два мяча. И оба этих результативных удара принесли им победы. Сперва в гостевой игре с «Ростовом» (1:0), затем в домашней с «Анжи» (1:0).

В двух последних матчах в рамках РПЛ «Крылья Советов» дважды проиграли всухую, сначала тульскому «Арсеналу» в гостях — 0:4, а после «Краснодару» дома — 0:3. Считаем, что и на этот раз самарцы окажутся с нулем.

Ставка: победа «Рубина» за 1,66.

«Сельта» — «Хетафе»

Футбол. Примера. 7-й тур

«Сельта» неплохо начала новый сезон. В стартовых трех матчах подопечные Антонио Мохамеда добыли семь очков, на уровне отынрав против команд, которые сейчас выше «кельтов» в турнирной таблице. Так, в первом туре «кельты» сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1), а в третьем — обыграли сам «Атлетико» (2:0).

Но в последних трех поединках все идет не так гладко — одно поражение и две ничьи, а также семь голов в воротах «Сельты».

«Хетафе» отстает от своего соперника на одно очко и имеет на два мяча хуже разницу голов. За шесть матчей «городские» допустили всего два поражения, и то — флагманам испанского футбола «Реалу» и «Атлетико» (по 0:2). В последнем туре «Хетафе» упустил победу против «Алавеса» (1:1), который сейчас находится в зоне Лиги чемпионов.

Ожидаем, что на своем поле «Сельта» не проиграет, да и для трех очков все предпосылки есть.

Ставка: победа «Сельты» с форой 0 за 1,53.

«Салават Юлаев» — ЦСКА

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

В прошлом матче «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Витязю» (2:3), прервав серию из четырех подряд побед и завершив трехматчевое выездное турне. Сейчас «Салават» занимает третье место в Восточной конференции, и впереди у уфимцев четыре домашних поединка.

Главная сила «Салавата Юлаева» — атакующая линия. Хотя в прошлой игре команда сыграла гораздо ниже своих возможностей, но в целом по забитым шайбам уфимцы идут на третьем месте в КХЛ (3,58 шайб в среднем за игру).

В прошлом поединке ЦСКА встречался со «Спартаком» и одержал минимальную победу (2:1). Она же стала для армейцев Москвы пятой подряд и седьмой в последних девяти поединках. ЦСКА идет в лидерах Западной конференции, соперничая с «Йокеритом» и СКА.

Игорь Никитин не изменяет своим принципам. ЦСКА исповедует оборонительный силовой хоккей, забивая в среднем лишь 2,36 шайбы за матч — это только 15-й результат в КХЛ. Ожидаем, что и в предстоящей игре «армейцы» будут действовать осторожно, не забывая о защите собственных владений.

Ставка: тотал матча меньше 5 голов за 1,54.

Общий коэффициент — 3,91. 0