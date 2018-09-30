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    Экспресс дня. «Зенит» разберется с аутсайдером

    Прогнозы и ставки на футбол 30 сентября 2018 года

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 30 сентября 2018 года
    Антон Заболотный
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    «Анжи» — «Зенит»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Махачкалинская команда после восьми туров смогла набрать шесть баллов и на данный момент занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ.

    В этом чемпионате «орлы» добыли две победы при шести поражениях. Обыграли «Урал» и московское «Динамо» на выезде с одинаковым результатом 1:0.

    На своем поле в этом розыгрыше РПЛ они пока очков не набрали, проиграв оба своих матча («Оренбургу» — 1:3 и «Краснодару» — 0:4).

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  • 23/09/2018

    • Питерский клуб возглавляет турнирку РПЛ, заработав в восьми поединках 22 очка и опережает ближайшего преследователя на шесть пунктов.

    «Сине-бело-голубые» потеряли только два балла в этом розыгрыше российского первенства, сыграв вничью на своем поле с московским «Спартаком» (0:0). Остальные поединки в РПЛ они выиграли с общим счетом 17:5.

    Команда Семака набрала хороший ход и в матче с аутсайдером обязана положить в свою копилку три очка.

    Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.45.

    «Арсенал» Киев — «Динамо» Киев

    Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 10-й тур

    «Канониры» плотно засели на дне турнирной таблицы УПЛ, набрав всего лишь четыре очка в девяти поединках.

    С учетом кубковой игры «Арсенал» имеет на данный момент 4-матчевую проигрышную серию. Красно-синие имеют самое слабое нападение и дырявую оборону в украинском первенстве.

    «Бело-голубые» идут на второй строке в украинской Премьер-лиге, заработав в девяти поединках 20 очков и отстают от первого «Шахтера» на семь пунктов. Последние две встречи в чемпионате динамовцы выиграли в сухую, одолев «Десну» (4:0) и «Мариуполь» (2:0).

    Подопечные Хацкевича имеют самую надежную оборону в лиге, пропустив всего лишь четыре мяча в восьми играх, но атака не впечатляет — забили только 12.

    «Динамо», по всей видимости, не будет иметь проблем в матче с главным аутсайдером чемпионата, и одержит сухую победу.

    Ставка: «Динамо» победит и не пропустит: за 1.55.

    «Вильярреал» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

    «Желтая субмарина» после шести проведенных матчей в Ла Лиге расположилась на девятой строке, имея в своем активе восемь очков.

    «Вильярреал» не знает поражений в четырех матчах кряду во всех турнирах. Последние три матча Примеры принесли им две победы и одну ничью.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Вальядолид» набрал шесть пунктов в шести встречах чемпионата и занимает на данный момент 16 место в турнирной таблице Примеры.

    Обыграв в минувшем туре «Леганес» (2:1), «бело-фиолетовые» добыли первую победу в чемпионате и прервали свою безвыигрышную серию, которая насчитывала пять матчей.

    «Желтой субмарине» пока не удавались домашние поединки, но в предстоящей игре она должна одержать первую домашнюю викторию.

    Ставка: победа «Вильярреала» за 1.57.

    Общий коэффициент — 3.52. 0

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    1.80
  • Прогноз на матч Анжи — Зенит
  • Сегодня в 14:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Сегодня в 16:30
    •  4.24
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Бёрнли
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Леванте — Алавес
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сассуоло — Милан
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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.52.
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