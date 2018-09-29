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    Экспресс дня. Победы «Барселоны» и «Сити»

    Прогнозы и ставки на футбол 29 сентября 2018 года

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 29 сентября 2018 года
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    «Барселона» — «Атлетик»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

    Каталонцы делят первое место после шести туров Примеры с мадридским «Реалом». Обе команды имеют по 13 баллов.

    Сине-гранатовые провалили последние два поединка чемпионата. Сначала на своем поле они поделили очки с «Жироной» (2:2), а в прошлом туре и вовсе проиграли аутсайдеру первенства «Леганесу» (1:2) в гостях.

    Этими неудачами «Барселона» прервала свою 6-матчевую победную серию во всех турнирах.

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    • Баски, после шести проведенных матчей испанского первенства, занимают всего лишь 15 строку, имея в своем активе шесть пунктов и опережают зону вылета на два очка.

    Красно-белые одержали победу в первом туре примеры над «Леганесом» (2:1), а потом не могут выиграть уже четыре игры кряду в чемпионате (три ничьи и одно поражение).

    Каталонцы постараются прервать свою серию без побед, чтобы не дать «Реалу» обогнать себя. Прогнозируем, что они без особых проблем добудут три очка.

    Ставка: победа «Барселона» с форой (-1,5) за 1.45.

    «Манчестер Сити» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    «Горожане» после шести поединков Премьер-лиги заработали 16 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, уступая первому «Ливерпулю» два пункта.

    Потеряли очки в чемпионате подопечные Гвардиола только в выездной игре с «Вулверхэмптоном» (1:1), в остальных пяти «Сити» одержал победы.

    А вот на международной арене «Манчестер Сити» стартовал с домашнего поражения от французского «Лиона» (1:2) в первом туре группы ЛЧ.

    «Чайки» расположились после шести туров АПЛ на 13 строке, имея на своем счету пять очков и находятся на расстоянии трех баллов от зоны вылета.

    Одержали одну всего лишь одну победу в сезоне. На своем поле они сенсационно одолели «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2.

    После этой виктории «Брайтон» провел пять матчей, в которых три встречи проиграл и две свел вничью.

    «Сити» не должен испытать проблем в предстоящем поединке, и обязан пополнить свою копилку тремя баллами.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 1.33.

    «Арсенал» — «Уотфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    «Канониры» набрали в шести поединках АПЛ 12 очков, и с таким количеством баллов расположились на шестом месте, отставая от топ-4 на один пункт.

    Стартовали в новом сезоне подопечные Эмери с двух поражений кряду в чемпионате, но затем лондонцы выдали серию из шести побед кряду во всех турнирах.

    «Шершни» просто блестяще начали этот сезон, победив в четырех первых турах АПЛ. Но затем пошла серия без побед, которая насчитывает уже три матча (два в АПЛ и один в Кубке лиги).

    Календарь и таблица АПЛ

    На данный момент «Уотфорд» на четвертом месте с 13 баллами. И в случае потери очков в этом матче рискует выпасть с топ-4.

    «Арсенал» набрал неплохой ход на данный момент, чему свидетельствует длительная победная серия. «Уотфорд», напротив, сдал после удачного старта, но «шершни» легко не сдадутся.

    Ставка: победа «Уотфорда» с форой (+2,5) за 1.34.

    Общий коэффициент — 2.58. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.58.
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