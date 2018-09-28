Прогнозы и ставки на футбол 28 сентября

«Оренбург» — ЦСКА
Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
«Газовики» после восьми туров чемпионата занимают с 11 очками шестое место и отстают от своего предстоящего соперника на два балла.
Старт для «Оренбурга» в этом сезоне был удачным, в пяти первых матча РПЛ он набрал 10 пунктов и одно время занимал третье место. Но в последних трех играх команда Владимира Федотова набрала всего лишь один балл, сыграв на выезде вничью с «Ахматом» (1:1), т.с. прервав серию из двух поражений кряду.
Накануне клуб из Оренбурга успешно преодолел стадию 1/16 финала в Кубке России, переиграв в гостевом матче «Динамо» из Барнаула со счетом 2:0.
«Армейцы» на данный момент расположились на пятой строке в турнирке, имея в свое активе 13 очков, уступая первому месту девять баллов.
Обновленная команда Виктора Гончаренко не могла победить в первых трех турах чемпионата, набрав в этих встречах только два пункта. Но затем ЦСКА выиграл три игры при двух ничьих в РПЛ и сумел отыграться в Чехии в поединке Лиги чемпионов против «Виктории» (2:2), уступая по ходу встречи в два мяча.
Столичный клуб набрал неплохой ход в последнее время, а их противник, напротив, немного сдал после удачного старта. Прогнозируем, что в этой встрече гости, как минимум, не проиграют.
Ставка: Х2 за 1,30.
«Сент-Этьен» — «Монако»
Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур
«Зеленые» после семи туров французского первенства идут на шестой строке в турнирной таблице, набрав в этих играх 12 очков.
В этом чемпионате «Сент-Этьен» проиграл только лидеру Лиги 1 ПСЖ (0:4) в гостях. В шести других матчах он три игры выиграл и столько же свел вничью. Последние два поединка дружина Жан-Луиса Гассе выиграла — дома одолела «Кан» (2:1), в гостях «Тулузу» (3:2).
Монегаски с шестью очками расположились на 18 строке в турнирки Лиги 1. Начала с победы в первом туре чемпионата над «Нантом» (3:1), затем команда Леонарду Жардима не знает вкус победы уже в семи матчах кряду во всех турнирах.
Последние три поединка «Монако» провел на свое поле и добыл только один балл, сыграв в шестом туре вничью с «Нимом» (1:1), также были поражения от «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов и в последнем туре чемпионата от «Анже» (0:1).
Монегаски на данный момент находятся не в лучшей форме, и с игре в командой, которая расположилась в верхней части таблицы, на положительный результат почти не надеяться.
Ставка: победа «Сент-Этьена» с форой (0) за 1,57.
«Герта» — «Бавария»
Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур
Берлинцы после пяти матчей немецкого первенства занимают четвертую строку, имея в своем активе 10 баллов и отстают от своего предстоящего соперника на три очка.
«Герта» только в минувшем туре проиграла первый раз в чемпионате уступив на выезде «Вередеру» со счетом 1:3, и тем самым прервала 5-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.
Мюнхенцы лидируют в Бундеслиги, заработав в пяти стартовых поединках 13 очков, опережая ближайшего преследователя на два пункта.
В последнем своем матче «Бавария» прервала свою победную 7-матчевую серию во всех турнирах этого сезона, сыграв на своем поле вничью с «Аугсбургом» (1:1).
Мюнхенский клуб редко когда теряет очки в двух матчах подряд, поэтому в этой игре будет играть только на победу.
Ставка: победа «Баварии» за 1,33.
Общий коэффициент — 2.71. 0