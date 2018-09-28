Прогнозы и ставки на футбол 28 сентября

«Оренбург» — ЦСКА

Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

«Газовики» после восьми туров чемпионата занимают с 11 очками шестое место и отстают от своего предстоящего соперника на два балла.

Старт для «Оренбурга» в этом сезоне был удачным, в пяти первых матча РПЛ он набрал 10 пунктов и одно время занимал третье место. Но в последних трех играх команда Владимира Федотова набрала всего лишь один балл, сыграв на выезде вничью с «Ахматом» (1:1), т.с. прервав серию из двух поражений кряду.

Накануне клуб из Оренбурга успешно преодолел стадию 1/16 финала в Кубке России, переиграв в гостевом матче «Динамо» из Барнаула со счетом 2:0.

«Армейцы» на данный момент расположились на пятой строке в турнирке, имея в свое активе 13 очков, уступая первому месту девять баллов.

Обновленная команда Виктора Гончаренко не могла победить в первых трех турах чемпионата, набрав в этих встречах только два пункта. Но затем ЦСКА выиграл три игры при двух ничьих в РПЛ и сумел отыграться в Чехии в поединке Лиги чемпионов против «Виктории» (2:2), уступая по ходу встречи в два мяча.

Столичный клуб набрал неплохой ход в последнее время, а их противник, напротив, немного сдал после удачного старта. Прогнозируем, что в этой встрече гости, как минимум, не проиграют.

Ставка: Х2 за 1,30.

«Сент-Этьен» — «Монако»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

«Зеленые» после семи туров французского первенства идут на шестой строке в турнирной таблице, набрав в этих играх 12 очков.

В этом чемпионате «Сент-Этьен» проиграл только лидеру Лиги 1 ПСЖ (0:4) в гостях. В шести других матчах он три игры выиграл и столько же свел вничью. Последние два поединка дружина Жан-Луиса Гассе выиграла — дома одолела «Кан» (2:1), в гостях «Тулузу» (3:2).

Монегаски с шестью очками расположились на 18 строке в турнирки Лиги 1. Начала с победы в первом туре чемпионата над «Нантом» (3:1), затем команда Леонарду Жардима не знает вкус победы уже в семи матчах кряду во всех турнирах.

Последние три поединка «Монако» провел на свое поле и добыл только один балл, сыграв в шестом туре вничью с «Нимом» (1:1), также были поражения от «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов и в последнем туре чемпионата от «Анже» (0:1).

Монегаски на данный момент находятся не в лучшей форме, и с игре в командой, которая расположилась в верхней части таблицы, на положительный результат почти не надеяться.

Ставка: победа «Сент-Этьена» с форой (0) за 1,57.

«Герта» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

Берлинцы после пяти матчей немецкого первенства занимают четвертую строку, имея в своем активе 10 баллов и отстают от своего предстоящего соперника на три очка.

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«Герта» только в минувшем туре проиграла первый раз в чемпионате уступив на выезде «Вередеру» со счетом 1:3, и тем самым прервала 5-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

Мюнхенцы лидируют в Бундеслиги, заработав в пяти стартовых поединках 13 очков, опережая ближайшего преследователя на два пункта.

В последнем своем матче «Бавария» прервала свою победную 7-матчевую серию во всех турнирах этого сезона, сыграв на своем поле вничью с «Аугсбургом» (1:1).

Мюнхенский клуб редко когда теряет очки в двух матчах подряд, поэтому в этой игре будет играть только на победу.

Ставка: победа «Баварии» за 1,33.

Общий коэффициент — 2.71. 0