Прогнозы и ставки на футбол 17 сентября

«Урал» — «Ростов»

Футбол. Чемпионат России. 7-й тур

В заключительном матче седьмого тура чемпионата России сыграют команды с разных полюсов турнирной таблицы.

Несмотря на то, что «Ростов» занимает третье место, а «Урал» — 15-е, их шансы на успех считаются примерно равными.

Очки нужны обеим коллективам, так что мы ждем жесткой игры, в которой вряд ли увидим много забитых мячей.

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«Шмели» пропустили по четыре мяча от «Зенита» и ЦСКА, но против «желто-синих» они способны сыграть гораздо надежнее, так что шансы на позитивный результат у них есть.

Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.47.

«Саутгемптон» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. 5-й тур

«Саутгемптон» и «Брайтон» — соседи по турнирной таблице английской Премьер-лиги. После четырех сыгранных туров они набрали по четыре очка.

По силе это примерно равные команды, но мы бы отметили тот факт, насколько плохо «чайки» играют в гостях, где мало забивают и много пропускают.

Кроме того, в прошлом месяце «Брайтон» на своем поле проиграл «святым» в рамках Кубка лиги (0:1). Данный факт может говорить о том, что Марк Хьюз знает, как играть против этого соперника.

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Считаем, что «Саутгемптон» вновь должен победить, а для подстраховки возьмем нулевую фору.

Ставка: победа «Саутгемптона» с форой 0 за 1.50.

«Жирона» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании. 4-й тур

«Жирона» считается грозой авторитетов в испанской Примере. В этом сезоне она успела преподнести один сюрприз, неожиданно обыграв «Вильярреал» (1:0).

Да, каталонцы успели проиграть мадридскому «Реалу» (1:4), но в целом смотрелись неплохо: забили первыми, а два из четырех мячей пропустили с пенальти.

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Что касается «Сельты», то она в нынешнем сезоне играет еще лучше. Ничья с «Эспаньолом» (1:1), а также победы над «Леванте» (2:1) и «Атлетико» (2:0) вселяют уверенность в галисийскую команду, у которой есть все шансы побороться за зону еврокубков.

Сложно сказать, удастся ли коллективу из Виго победить «Жирону», но, учитывая его неуступчивость, очки набирать просто обязан.

Ставка: победа «Сельты» с форой 0 за 2.12.

Общий коэффициент — 4.67. 0