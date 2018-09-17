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    Экспресс дня. Попытка «Сельты» догнать «Реал»

    Прогнозы и ставки на футбол 17 сентября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 17 сентября
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    «Урал» — «Ростов»

    Футбол. Чемпионат России. 7-й тур

    В заключительном матче седьмого тура чемпионата России сыграют команды с разных полюсов турнирной таблицы.

    Несмотря на то, что «Ростов» занимает третье место, а «Урал» — 15-е, их шансы на успех считаются примерно равными.

    Очки нужны обеим коллективам, так что мы ждем жесткой игры, в которой вряд ли увидим много забитых мячей.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Шмели» пропустили по четыре мяча от «Зенита» и ЦСКА, но против «желто-синих» они способны сыграть гораздо надежнее, так что шансы на позитивный результат у них есть.

    Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.47.

    «Саутгемптон» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 5-й тур

    «Саутгемптон» и «Брайтон» — соседи по турнирной таблице английской Премьер-лиги. После четырех сыгранных туров они набрали по четыре очка.

    По силе это примерно равные команды, но мы бы отметили тот факт, насколько плохо «чайки» играют в гостях, где мало забивают и много пропускают.

    Кроме того, в прошлом месяце «Брайтон» на своем поле проиграл «святым» в рамках Кубка лиги (0:1). Данный факт может говорить о том, что Марк Хьюз знает, как играть против этого соперника.

    Все прогнозы на АПЛ

    Считаем, что «Саутгемптон» вновь должен победить, а для подстраховки возьмем нулевую фору.

    Ставка: победа «Саутгемптона» с форой 0 за 1.50.

    «Жирона» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании. 4-й тур

    «Жирона» считается грозой авторитетов в испанской Примере. В этом сезоне она успела преподнести один сюрприз, неожиданно обыграв «Вильярреал» (1:0).

    Да, каталонцы успели проиграть мадридскому «Реалу» (1:4), но в целом смотрелись неплохо: забили первыми, а два из четырех мячей пропустили с пенальти.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Что касается «Сельты», то она в нынешнем сезоне играет еще лучше. Ничья с «Эспаньолом» (1:1), а также победы над «Леванте» (2:1) и «Атлетико» (2:0) вселяют уверенность в галисийскую команду, у которой есть все шансы побороться за зону еврокубков.

    Сложно сказать, удастся ли коллективу из Виго победить «Жирону», но, учитывая его неуступчивость, очки набирать просто обязан.

    Ставка: победа «Сельты» с форой 0 за 2.12.

    Общий коэффициент — 4.67. 0

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  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Сегодня в 17:30
    •  4.30
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  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Брайтон
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барселона — ПСВ
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    •  2.51
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    •  4.75
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    •  1.66
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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.67.
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