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    Прогнозы и ставки на футбол 16 сентября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 16 сентября
    Криштиану Роналду
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    «Ювентус» — «Сассуоло»

    Футбол. Чемпионат Италии. 4-й тур

    Туринский «Ювентус» с приходом Криштиану Роналду вряд ли заиграл значительно лучше, но продолжает побеждать всех соперников в чемпионате Италии.

    В нынешнем сезоне «старая синьора» успела справиться с «Кьево» (3:2), «Лацио» (2:0) и «Пармой» (2:1). На очереди — «Сассуоло».

    Встреча обещает быть интересной, ведь подопечные Роберто де Дзерби великолепно стартовали в текущем первенстве, победив «Интер» (1:0) и «Дженоа» (5:3), а также сыграв вничью с «Кальяри» (2:2).

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  • 14/09/2018

    • И все же нам кажется, что в Турине «Сассуоло» ждет поражение, тем более что сам Роналду целенаправленно готовился к этой встрече, чтобы прервать свою голевую засуху.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой -1,5 за 1.69.

    «Эвертон» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 5-й тур

    Футболисты «Эвертона» в четырех сыгранных матчах АПЛ не потерпели ни одного поражения, но и выиграть смогли только у «Саутгемптона» (2:1).

    Одержать вторую победу в сезоне «ириски» попробуют в домашнем матче пятого тура, тем более что соперник для этого будет вполне подходящий — «Вест Хэм».

    «Молотобойцы», пригласившие на пост главного тренера Мануэля Пеллегрини, в межсезонье значительно перекроили состав, но пока это им совсем не помогает. Команда играет откровенно слабо, что доказал ее последний матч против «Вулверхэмптона» (0:1).

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    Конечно, во время паузы на матчи сборных Пеллегрини мог внести грамотные коррективы в подготовку, но вряд ли это приведет к мгновенному результату.

    Ставка: победа «Эвертона» с форой 0 за 1.52.

    «Спартак» — «Ахмат»

    Футбол. Чемпионат России. 7-й тур

    Встреча против «Ахмата» могла стать дебютной для Джона Терри в «Спартаке», но английский защитник предпочел остаться на родине, так что Массимо Каррере придется искать замену травмированному Самюэлю Жиго среди тех, кто уже давно имеется в его распоряжении.

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  • 13/09/2018

    • На данный момент «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, имея на своем счету 14 очков. В текущем чемпионате им не удалось победить только «Локомотив» (0:0) и «Зенит» (0:0), с которыми они играли на выезде.

    У себя дома «Спартак» пока идет без потерь, что делает его фаворитом встречи с «Ахматом». А учитывая тот факт, что грозненцы в гостях проиграли и «Ростову» (0:1), и «Арсеналу» (1:3), и «Уралу» (1:2), сомневаться в триумфе «красно-белых» мы не будем.

    Ставка: победа «Спартака» за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.11. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.11.
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