«Локомотив» — «Динамо»

Футбол. РПЛ. 7-й тур

«Железнодорожники» неудачно стартовали в новом сезоне — проиграли в Суперкубке России и набрали два очка в трех первых турах РПЛ, в которых они не смогли забить ни одного гола.

Но затем подопечные Семина немного исправили ситуацию, победив в двух встречах чемпионата кряду. Обыграли «Крылья советов» (1:0) и «Анжи» (2:1). В минувшем игровом дне «Локомотив» вновь оступился, проиграв «Краснодару» со счетом 1:2, пропустив решающий гол в самом конце поединка и потеряв из-за травмы Смолова.

Динамовцы тоже стартовали но особо хорошо, сыграв в первых трех матчах вничью. Затем одолели измученную еврокубками «Уфу» — 3:0. В московском дерби бело-голубые уступили «Спартаку», проиграв пока первый раз в сезоне.

В пятом туре столичная команда переиграла «Оренбург» со счетом 2:0.

На данный момент оппоненты являются соседями по турнирной таблице, имея 8 и 9 очков соответственно. Динамовцы очень завися от родных стен, а «железнодорожники» сильно выступают в своих. Думаем, что чемпион одержит победу, даже несмотря на то, что через несколько дней ему стартовать в ЛЧ.

Ставка: победа «Локомотива» за 2,00.

«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»

Футбол. Бундеслига. 3-й тур

«Шмели» финишировали в минувшем чемпионате на четвертом месте, завоевав билет в групповой раунд Лиги чемпионов.

Начали новый сезон с разгромной домашней победы над крепким «РБ Лейпциг» со счетом 4:1. При этом дортмундцы пропустили первыми на 1-й минуте, но затем полностью переиграли оппонента. Во втором туре они расписали мировую с «Ганновером» (0:0) на выезде в ровной игре.

«Орлы» по итогам прошлого сезона стали восьмыми, но смогли завоевать Кубок Германии, одолев финале грозную «Баварию» — 3:1.

Стартовали в новом сезоне матчем за Суперкубок, где разгромно проиграли тем же мюнхенцам со счетом 0:5. Игры чемпионата принесли победу и поражение. В первом туре на выезде переиграли «Фрайбург» — 2:0, но затем дома уступили «Вердеру» — 1:2, играя с 32-й минуте в меньшинстве.

Командам после этого матча предстоит играть еще еврокубковые матчи. Но у «орлов» будет намного серьезный соперник, поэтому, как мы считаем, они поберегут силы. Наш прогноз — побед хозяев.

Ставка: победа «Боруссии» за 1,45.

ПСЖ — «Сент-Этьен»

Футбол. Лига 1. 35-й тур

Парижане — безоговорочный лидер французского футбола, который на внутренней арене не знает себе равных. В прошлом сезоне ПСЖ завоевал все внутренние трофеи.

В этом сезоне подопечные Тухеля выиграли все матчи. Начали с победы в Суперкубке и продолжили четырьмя викториями в Лиге 1, выиграв эти встречи с общим счетом 13:4.

Все прогнозы на футбол

«Зеленые», которые в межсезонье перетряхнули свой состав, пока тоже не проигрывали в этом чемпионате. Стартовали с победы над «Генгамом» — 2:1, но затем выдали серию из четырех ничьих кряду.

Парижане не должны испытать проблем в предстоящем поединке, и нанесут «Сент-Этьену» первое поражение в сезоне.

Ставка: победа ПСЖ с форой (-1,5) за 1,70.

Общий коэффициент — 4.93. 0