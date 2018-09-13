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    Экспресс дня. Волейбольный ЧМ и матч ЦСКА в КХЛ

    Прогноз и ставки на хоккей и волейбол 13 сентября

    Прогноз на Прогноз и ставки на хоккей и волейбол 13 сентября
    ЦСКА будет принимать «Северсталь»
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    ЦСКА — «Северсталь»

    Хоккей. КХЛ

    ЦСКА в поединке с «Локомотивом» выглядел не очень убедительно, в результате чего произошло поражение — 1:3. После матча главный тренер Игорь Никитин назвал это выступление худшим в сезоне.

    Без изюминки действовали армейцы, чего-то им не хватало, как и в матче с «Автомобилистом», который завершился с аналогичным счетом. Тренерский штаб постоянно меняет игровые сочетания, но найти золотую середину пока не удается. Помимо двух поражений москвичи одолели земляков из «Динамо» (3:1), «Металлург» МГ (2:1) и «Трактор» (3:0).

    «Северсталь» играет не без недостатков, но команда явно старается. В лазарете находятся Валерий Васильев, Станислав Калашников и Сергей Магарилов, что сказывается на возможностях тренерского штаба. Подопечные Александра Гулявцева набрали пять очков, одолев «Сибирь» (3:2) и рижское «Динамо» (3:2). Также есть поражения «Салавату Юлаеву» 4:5 в овертайме, «Авангарду» 1:4 и «Словану» 1:2.

    Между собой команды сыграли трижды в прошлом сезоне — две победы на счету москвичей. Даже со всеми своими проблемами у ЦСКА гораздо больше возможностей и технического мастерства, а домашние стены являются дополнительным преимуществом против коллектива из Череповца.

    Ставка: победа ЦСКА с форой -1,5 шайбы за 1,67.

    «Авангард» — «Металлург» Мг

    Хоккей. КХЛ

    «Авангард» прекрасно выступает в нынешнем сезоне. Омский коллектив добился четырех ярких побед, после чего встречался с «Ак Барсом», первым пропустил, но в итоге сравнял счет и был сильнее в серии послематчевых буллитов.

    «Металлург» долго запрягал, но в итоге наладил свою игру и уже набрал шесть очков, тогда как в первых трех играх подопечные Йозефа Яндача набрали всего два пункта.

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    Магнитогорцы обыграли китайский «Куньлунь» (3:1), поосле чего на выезде в овертайме вырвали викторию у челябинского «Трактора» — 2:1. Классно действует голкипер Василий Кошечкин — 45 отраженных бросков за последние два поединка.

    Последние три матча между командами завершились в пользу «Металлурга». У «Авангарда» за спиной сложная игра с «Ак Барсом», а у «Металлурга» проблем с физическими кондициями нет.

    Ставка: победа «Металлурга» с форой +1,5 шайбы за 1,39.

    Италия — Бельгия

    Волейбол. Чемпионат мира

    Итальянцы готовились к мундиалю через товарищеские встречи с Китаем (3:0 и 3:1), в результате чего удалось легко пройти в стартовой игре ЧМ Японию (3:0). За три партии итальянские волейболисты допустили 25 ошибок, но девять очков блокирующими и 43 в атаке определили исход игры.

    Сборная Бельгии дважды в товарищеских играх уступила полякам (оба раза — 1:3). На старте ЧМ бельгийцы разобрались с Аргентиной (3:1), а отрыв по очкам в противостоянии достиг 15. Соперник забил больше в атаке, но 15 блоков «красных драконов» и 28 ошибок латиноамериканцев сделали исход таковым.

    Считаем, что сборная Италии является безоговорочным фаворитом и сумеет одержать комфортную победу. Навязать борьбу бельгийцы не сумеют.

    Ставка: победа Италии с форой -11,5 за 1,85.

    Общий коэффициент — 4,29. 0

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