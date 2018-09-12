Прогноз и ставки на футбол 12 сентября

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    «Осасуна» — «Реус Депортиу»

    Футбол. Кубок Испании. 2-й раунд

    Памплонская команда, которая покинула Примеру в сезоне 2016/17, в минувшем розыгрыше Сегунды заняла восьмое место, отстав от зоны плей-офф всего лишь на один балл.

    В этом сезоне «Осасуна» успела провести уже четыре поединка во втором испанском дивизионе. В первом туре проиграла «Мальорке» (0:1) в гостях, дома расписала мировую с «Эльче» (1:1). Затем вновь уступила на выезде, на этот раз «Гренаде» (0:2), а в последнем туре чемпионата одолела на своем поле «Альмерию» со счетом 3:1 и с четырьмя очками находится на 15 месте.

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    «Реус Депортиу» только в сезоне 2016/17 смог первый раз в своей истории пробиться в Сегунду, где в дебютном сезоне занял 14 строку, опередив зону вылета на четыре пункта.

    В этом чемпионате «фундуки», как и их предстоящий противник, набрали четыре очка и расположились строкой ниже. Проиграли «Лас-Пальмасу» (0:2) на выезде и «Альбасете» (1:2) дома, сыграли на своем поле вничью с «Сарагосой» (0:0), а также одолели на выезде «Эльче» — 2:0.

    «Осасуна» на своем поле выступает довольно-таки успешно. Прогнозируем ее выход в следующий раунд.

    Ставка: проход «Осасуны» за 1,25.

    «Сарагоса» — «Депортиво»

    Футбол. Кубок Испании. 2-й раунд

    «Сарагоса» в прошлом розыгрыше Сегунды финишировала на третьей строке, которая позволила ее взять участие в матчах плей-офф за повышение в классе, где она проиграла «Нумансии» (1:2 и 1:1).

    В этом сезоне «арагонцы» с восемью очками на данный момент идут на четвертом месте. Переиграли «Райо Махадахонда» (2:1) и «Овьедо» (4:0), сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1) и «Реус Депортиу» (0:0).

    «Турки» еще в прошлом сезоне играли в Примере, но заняли в ней 18 место и опустились дивизионом ниже.

    «Депортиво», как и их предстоящий оппонент, набрал восемь пунктов в этом розыгрыше Сегунды, но расположился на седьмой строке из-за худшей разницы мячей. Одолел «Эстремадуру» и «Спортинг Хихон» (по 1:0), расписал мировые с «Альбасете» (1:1) и «Тенерифе» (2:2).

    В этой паре трудно выделить фаворита, обе команды сейчас находятся в неплохой форме. Думаем, что игра будет боевая с малым количеством забитых мячей.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1,63.

    «Тенерифе» — «Кадис»

    Футбол. Кубок Испании. 2-й раунд

    Островитяне в прошлом сезоне финишировали на 11 месте в Сегунде, отстав от зоны плей-офф на шесть очков и опередив зону вылета — на 11.

    В этом розыгрыше они пока набрали три очка и занимают 17 строку. «Тенерифе» один матч проиграл («Малаге» — 0:1) и три поединка свел вничью.

    «Кадис» по итогам прошлого розыгрыша Сегунды занял 9 строку, отстав от зоны плей-офф всего лишь на один балл.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом чемпионате «желто-синие» набрали пять очков после четырех туров и на данный момент идут на 11 месте. На старте первенства одолели «Альмерию» (1:0), затем два раза сыграли вничью («Нумансия» и «Овьедо» — по 1:1), а также проиграли «Мальорке» (0:1).

    В этой паре также трудно выделить фаворита. Но на свое поле островитяне выступают неплохо. Прогнозируем их выход в следующий раунд.

    Ставка: проход «Тенерифе» за 1,55.

    Общий коэффициент — 3.15. 0

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