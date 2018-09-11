Прогноз и ставки на футбол 11 сентября

Исландия — Бельгия

Футбол. Лига наций

После успешного Евро-2016, где исландцы дошли до четвертьфинала, и победы в своей отборочной группе к ЧМ-2018, сборная Исландия сбавила обороты.

На чемпионате мира «наши парни» заняли последнее место в группе, сыграв вничью с Аргентиной (1:1), а также проиграв Нигерии (0:2) и Хорватии (1:2).

Полным фиаско выдался старт в Лиге наций, где северяне были на выезде разгромлены сборной Швейцарией со счетом 0:6. И таким образом безвыигрышная серия Исландии на данный момент насчитывает восемь матчей кряду во всех турнирах.

Бельгийцы успешно выступили на ЧМ-2018, где «красные дьяволы» заняли третье место на турнире. На групповой стадии бельгийцы одержали три победы подряд с общим счетом 9:2.

В 1/8 финала они в переиграли Японию со счетом 3:2, уступая по ходу матча в два мяча. В четвертьфинале была выбита Бразилия — 2:1.

И только на стадии 1/2 финала бельгийцы проиграли будущим чемпионам Франции (0:1). Утешительный финал принес Бельгии победу над Англией — 2:0.

Накануне «красные дьяволы» в контрольном поединке разгромили на выезде Шотландию со счетом 4:0.

Исландия сейчас переживает спад, а Бельгии — на подъеме. Прогнозируем, что в этой игре гости не оставят шансов хозяевам.

Ставка: победа сборной Бельгии с форой (-1) за 1,45.

Испания — Хорватия

Футбол. Лига наций

«Красная фурия» неудачно выступила на минувшем мировом форуме. С большими трудностями испанцы преодолели групповой этап, в котором набрали пять очков. Одолели только минимально Иран — 1:0. Сыграли вничью с Португалией (3:3) и Марокко (2:2).

Уже на первой стадии плей-офф Испания была выбита хозяевами турнира. Основное и дополнительное время принесло ничейный результат — 1:1, а в послематчевой лотерее удачливее оказалась Россия.

Испания успела провести один поединок в Лиге наций. В гостевом поединка она взяла верх над Англией со счетом 2:1, забив решающий гол на 90-й минуте игры.

«Шашечные» добились наилучшего успеха в своей истории, завоевав серебряные медали мундиаля. В финале они оказались слабее французов — 2:4.

На групповом этапе ЧМ хорваты победили во всех трех матчах. В 1/8 и 1/4 финала Хорватия прошла Данию и Россию только по пенальти. А в полуфинале с англичанами все решил гол, забитый в овертайме (2:1).

После ЧМ-2018 балканцы провели только один поединок. Расписали мировую с Португалией в контрольном поединке (1:1) в гостях.

Испанцы удачно стартовали в новом турнире, реабилитируясь за провал на ЧМ. Прогнозируем, что и в предстоящей игре они, как минимум не проиграют.

Ставка: 1Х за 1,21.

Сан-Марино — Люксембург

Футбол. Лига наций

Санмаринцы проиграв в первом туре Лиги наций Белоруссии со счетом 0:5, продлили свою серию проигрышей до отметки 22 матча кряду. За весь этот период Сан-Марино забило только три гола.

Последний раз слабейшая команда Европы забивала на своем поле аж в 2013 году. Тогда в квалификации к ЧМ-2014 она забила полякам (1:5).

Люксембург с разгромной победы стартовал в Лиге наций. На своем поле люксембуржцы обыграли Молдавию со счетом 4:0.

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В этом году «красные львы» проводили только товарищеские матчи. Проиграли лишь в одном. На своем поле с таким же результатом уступили Австрии.

Также были победы над Грузией и Мальтой (по 1:0) и еще ничья с участником ЧМ-2018 сборной Сенегала — 0:0.

Люксембург явно сильнее своего оппонента и обязан в этой игре брать три очка. Но т.к. на чистую победу дают только 1.13 рискнем поставить, что гости выиграют оба тайма за 2.07.

Ставка: Люксембург выиграет оба тайма за 2.07.

Общий коэффициент — 3.63. 0