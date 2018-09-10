Прогноз и ставки на футбол 10 сентября

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    Россия — Чехия

    Футбол. Товарищеский матч

    Подопечные Станислава Черчесова после удачного выступления на домашнем чемпионате мира, где они дошли до 1/4 финала и уступили только в серии послематчевых пенальти Хорватии (2:2 — в основное время), с победы стартовали в Лиге наций.

    Первый поединок после мундиаля, который прошел в Турции против местной сборной, завершился викторией российской команды со счетом 2:1. Голы на свой счет записали Денис Черышев и Артем Дзюба.

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    • Чехи, которые не попали на ЧМ-2018, первую игру в Лиге наций проиграли. Они на своем поле уступили сборной Украине со счетом 1:2. При этом, второй гол Чехия пропустила на 90-й минуте матча.

    В целом чехи неплохо проводят контрольные игры. В последних четырех спаррингах они добыли три победы при одном поражении.

    Россия после ЧМ-2018 находится на подъеме. И даже не основной состав должен порадовать зрителей на «Ростов Арене» и добыть победу.

    Ставка: победа сборной России за 1,88.

    Швеция — Турция

    Футбол. Лига наций

    Сборная Швеции пробилась на мундиаль из непростой группы, где она пропустила вперед себя будущих чемпионов мира, но опередила Голландию. В стыковых играх шведы оставили за бортом мирового форума Италию — 1:0 и 0:0.

    На ЧМ-2018 «тре кнурур» в квартете с Германией, Мексикой и Южной Кореей заняли второе место и пробились в 1/8 финала, где одолели Швейцарию — 1:0. Но в четвертьфинале были остановлены Англией — 0:2.

    Несколько дней тому назад шведы провели контрольный поединок, в котором уступили сборной Австрии со счетом 0:2.

    Турецкая команда не смогла пробиться на мировое первенство. Турки заняли только четвертое место в своей отборочной группе, оказавшись ниже Исландии, Хорватии и Украины.

    После отборочных матчей подопечные Мирчи Луческу провели семь контрольных встреч. Одержали победы в двух из них, столько же игр проиграли и три свели вничью.

    Скандинавы на своем поле выступают очень сильно, в то время как турки на выезде в основном не впечатляют. Прогнозируем, что фактор своего поля принесет шведам очки в этой игре.

    Ставка: 1Х за 1,28.

    Португалия — Италия

    Футбол. Лига наций

    Португальцы напрямую пробились на ЧМ-2018. В своей отборочной группе они одержали девять побед при одном поражении.

    На полях России Роналду и ко не без проблем вышли в 1/8 финала. Обыграли только Марокко — 1:0 и две игры свели вничью (Испания — 3:3, Иран — 1:1).

    Но уже на первой стадии плей-офф Португалия оказалась слабее Уругвая — 1:2. 6 сентября португальцы на своем поле в контрольном поединке сыграли вничью с хорватами — 1:1.

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    Италия не пробилась на мировое первенство. В отборочной группе итальянцы заняли второе место, пропустив вперед Испанию, а в стыковых играх уступили Швеции — 0:0 и 0:1.

    Товарищеские игры принесли аппенинцам всего лишь одну победу. Переиграли Саудовскую Аравию со счетом 2:1, две встречи проиграли (Аргентине — 0:2 и Франции — 1:3) и столько же свели вничью.

    Стартовала Италия в Лиге наций с ничейного результата. На своем поле она расписала мировую с Польшей (1:1), уйдя от поражения за 10 минут до конца игры благодаря пенальти.

    Итальянцы в последнее время неплохо играют с Португалией, но нынешняя форма «скуадры адзурры» далека от идеала. И все же, рискнем поставить на то, что Италия не проиграет.

    Ставка: Х2 за 1,63.

    Общий коэффициент — 3.92. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.92.
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