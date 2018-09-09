Прогноз и ставки на футбол 9 сентября

Украина — Словакия
Футбол. Лига наций
Подопечные Андрея Шевченко начали Лигу наций с победы. На выезде украинцы одолели сборную Чехии со счетом 2:1. При этом победный гол желто-голубые провели на 90-й минуте.
Украина не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018, пропустив вперед себя в отборе Исландию и Хорватию. После квалификации она провела ряд товарищеских матчей, в которых одержала три победы при двух ничьих.
Словаки в отборе заняли второе место в своей группе, но они не попали в стыковые матчи как худшая команда, занявшая вторую строку.
Закончив отбор Словакия провела семь контрольных поединков, где одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и два матча проиграла.
В конце прошлого года соперники провели товарищескую игру, в которой верх взяли украинцы. Прогнозируем, что и в этом поединке они, как минимум, не проиграют.
Ставка: 1Х за 1,22.
Дания — Уэльс
Футбол. Лига наций
Датчане наконец-то смогли уладить свой внутренний конфликт, и на предстоящий поединок скандинавы выставят боеспособный коллектив.
Ведь в минувшем поединке, в котором они уступили Словакии (0:3), Дания выступала в очень экспериментальном составе.
Валлийцы начали Лигу наций с разгромной победы. На своем поле Бейл и ко переиграли неуступчивых ирландцев со счетом 4:1.
Именно Ирландия не позволила Уэльсу пробиться на чемпионат мира, обыграв их в последнем туре группового отборочного раунда — 0:1.
Британцы настроены на этот турнир очень серьезно, что и показал первый матч. Валлийцы ответственно подойдут к этому поединку, и как мы считаем забить свой гол обязаны.
Ставка: Уэльс забьет: да за 1,67.
Франция — Голландия
Футбол. Лига наций
Чемпионы мира стартовали в новом турнире с ничейного результата, который они добыли в Германии, сыграв с местной сборной — 0:0.
Этим результатом французы продлили свою беспроигрышную серию, насчитывающую на данный момент 12 матчей кряду. Последний раз трехцветные проиграли в марте этого года Колумбии со счетом 2:3.
Голландцы провалили отбор уже ко второму крупному турниру. В 2016 году они не смогли квалифицироваться на ЧЕ, а в 2018 году — на ЧМ.
В своей отборочной группе Голландия заняла только третье место, пропустив вперед себя предстоящего соперника и Швецию. В контрольных поединках сборная Голландии проиграла всего лишь один раз, при четырех победах и двух ничьих.
Эти команды играли в одной отборочной группе ЧМ-2018. И тогда французы одолели голландцев в двух играх — 4:0 и 1:0. Франция будет проводить первый поединок на своем поле в ранге чемпиона, и захочет порадовать своих болельщиков. Наш прогноз — победа Франции за 1,65.
Ставка: победа Франции за 1,65.
Общий коэффициент — 3.36. 0