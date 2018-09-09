Прогноз и ставки на футбол 9 сентября

Украина — Словакия

Футбол. Лига наций

Подопечные Андрея Шевченко начали Лигу наций с победы. На выезде украинцы одолели сборную Чехии со счетом 2:1. При этом победный гол желто-голубые провели на 90-й минуте.

Украина не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018, пропустив вперед себя в отборе Исландию и Хорватию. После квалификации она провела ряд товарищеских матчей, в которых одержала три победы при двух ничьих.

Словаки в отборе заняли второе место в своей группе, но они не попали в стыковые матчи как худшая команда, занявшая вторую строку.

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Закончив отбор Словакия провела семь контрольных поединков, где одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и два матча проиграла.

В конце прошлого года соперники провели товарищескую игру, в которой верх взяли украинцы. Прогнозируем, что и в этом поединке они, как минимум, не проиграют.

Ставка: 1Х за 1,22.

Дания — Уэльс

Футбол. Лига наций

Датчане наконец-то смогли уладить свой внутренний конфликт, и на предстоящий поединок скандинавы выставят боеспособный коллектив.

Ведь в минувшем поединке, в котором они уступили Словакии (0:3), Дания выступала в очень экспериментальном составе.

Валлийцы начали Лигу наций с разгромной победы. На своем поле Бейл и ко переиграли неуступчивых ирландцев со счетом 4:1.

Именно Ирландия не позволила Уэльсу пробиться на чемпионат мира, обыграв их в последнем туре группового отборочного раунда — 0:1.

Британцы настроены на этот турнир очень серьезно, что и показал первый матч. Валлийцы ответственно подойдут к этому поединку, и как мы считаем забить свой гол обязаны.

Ставка: Уэльс забьет: да за 1,67.

Франция — Голландия

Футбол. Лига наций

Чемпионы мира стартовали в новом турнире с ничейного результата, который они добыли в Германии, сыграв с местной сборной — 0:0.

Этим результатом французы продлили свою беспроигрышную серию, насчитывающую на данный момент 12 матчей кряду. Последний раз трехцветные проиграли в марте этого года Колумбии со счетом 2:3.

Голландцы провалили отбор уже ко второму крупному турниру. В 2016 году они не смогли квалифицироваться на ЧЕ, а в 2018 году — на ЧМ.

В своей отборочной группе Голландия заняла только третье место, пропустив вперед себя предстоящего соперника и Швецию. В контрольных поединках сборная Голландии проиграла всего лишь один раз, при четырех победах и двух ничьих.

Эти команды играли в одной отборочной группе ЧМ-2018. И тогда французы одолели голландцев в двух играх — 4:0 и 1:0. Франция будет проводить первый поединок на своем поле в ранге чемпиона, и захочет порадовать своих болельщиков. Наш прогноз — победа Франции за 1,65.

Ставка: победа Франции за 1,65.

Общий коэффициент — 3.36. 0