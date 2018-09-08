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    Экспресс дня. Швейцария проэкзаменует Исландию

    Прогноз и ставки на футбол 8 сентября

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 8 сентября
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    Северная Ирландия — Босния

    Футбол. Лига наций

    «Зелено-белая армия» не пробилась на ЧМ-2018, уступив сборной Швейцарии (0:1 и 0:0) в стыковых матчах. На групповом этапе ирландцы уступили первое место сборной Германии, но в борьбе за вторую строку опередили Чехию и Норвегию.

    После завершения отборочных матчей Северная Ирландия провела три контрольных поединка, в которых по разу выиграла, проиграла и сыграла вничью.

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    Боснийцы также не смогли квалифицироваться на мировое первенство. Но в отличии от своего предстоящего соперника, они заняли третье место в своей группе, пропустив вперед сборные Бельгии и Греции.

    В шести товарищеских поединках, которые прошли после отборочной компании, «золотые лилии» три матча свели вничью (все — 0:0), две встречи выиграли и одну проиграли.

    Обе команды в последнее время демонстрируют не особо результативный футбол. Ирландцы почти всегда играют от обороны, что на выезде, что дома. Боснийцы также больше внимание уделяют своим воротам, особенно на выезде. Прогнозируем в этом поединке ТМ 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1,44.

    Белоруссия — Сан-Марино

    Футбол. Лига наций

    Белорусские футболисты в квалификации к ЧМ-2018 заняли последнее место в своей группе, набрав в 10 поединках всего лишь пять баллов. Обыграли только Болгарию на своем поле со счетом 2:1. Также им в актив можно занести ничью с Францией на своем поле — 0:0.

    Товарищеские игры после отборочного турнира принесли белорусам по две победы, ничьи и поражения.

    Санмаринцы явные аутсайдеры любого турнира. На данный момент у них 21-матчевая проигрышная серия. В квалификации к ЧМ-2018 Сан-Марино проиграло все 10 матчей, забив в этих встречах только 2 гола, а пропустив в свои 51.

    Сборная Белоруссии будет стараться через Лигу наций добыть путевку на ЧЕ-2020, и поэтому соперника уровня Сан-Марино должна крупно обыграть.

    Ставка: победа Белоруссии с форой (-3,0) за 1,85.

    Швейцария — Исландия

    Футбол. Лига наций

    Швейцария через стыковые матчи пробилась на мундиаль, переиграв Северную Ирландию (1:0 и 0:0). На полях России альпийцы смогли выйти с непростой группы.

    Выступая в одном квартете с Бразилией, Сербией и Коста-Рикой швейцарцы добыли одну победу при двух ничейных результатах и пробились в 1/8 финала, где проиграли Швеции — 0:1.

    Исландцы попали на ЧМ-2018 напрямую, став победителе группы, опередив будущего финалиста мундиаля Хорватию, а также крепкие сборные Украины и Турции.

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    • Но попав в сложный квартет с Аргентиной, Нигерией и Хорватией скандинавы смогли заработать только один балл (ничья с аргентинцами — 1:1) и заняли последнее место в своей группе.

    Исландцы на выезде играют не так успешно, как на своем поле, а швейцарцы неплохо проводят домашние поединки. И поэтому, наш прогноз — победа или ничья Швейцарии.

    Ставка: 1Х за 1,15.

    Общий коэффициент — 3.06. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.06.
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