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    Экспресс дня. Надаль против Дель Потро и проверка обновленной России

    Прогноз и ставки на футбол и теннис 7 сентября

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол и теннис 7 сентября
    Станислав Черчесов
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    Турция — Россия

    Футбол. Лига наций

    Последний свой матч турки провели именно со сборной России — перед началом ЧМ-2018. Пока Станислав Черчесов готовился к мундиалю, Луческу присматривал кандидатов в сборную с прицелом на отборочный цикл к Евро-2020. Команда молодых и амбицициозных новичков играла на равных с россиянами, а местами и переигрывала их. Матч закончился со счетом 1:1.

    Сборная России до старта домашнего мундиаля была объектом для издевок болельщиков, но результаты выступления команды сделали едва ли не кумирами нации.

    На групповом этапе были уверенно повержены Саудовская Аравия (5:0) и Египет (3:1), даже игра с Уругваем (0:3) уже не могла повлиять на оптимистичный настрой российских болельщиков. В плей-офф удалось сотворить сенсацию — в серии пенальти после счета 1:1 была обыграна грозная Испании.

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    • Четвертьфинальная встреча с хорватами тоже вышла боевой, перейдя в экстра-таймы, а затем, когда счет на последних минутах стал 2:2, и в серию пенальти. Но второй раз удача сборной России уже не улыбнулась.

    В сборной много новых лиц — тех, кого не было на чемпионате мира. Это голкиперы Маринато Гилерме и Антон Шунин, защитники Георгий Джикия, Эльмир Набиуллин, Роман Нойштедтер и Константин Рауш, полузащитники Дмитрий Стоцкий, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Антон Швец и Павел Могилевец, нападающие Федор Чалов, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.

    Черчесов будет проверять новичков, тогда как у турков в строю будут все сильнейшие.

    Ставка: победа Турции с форой 0 за 1,64.

    Литва — Сербия

    Футбол. Лига наций

    Литовцы в отборе на ЧМ-2018 играли в группе F, в которую также входили Мальта, Словения, Англия, Словакия и Шотландия.

    Прибалтийский коллектив в 10 отборочных матчах смог набрать только 6 очков, благодаря 1 победе и 3 ничьим. Забив три гола, сами литовские футболисты пропустили в свои ворота 20, что говорит о серьезных проблемах в защите.

    После завершения квалификационной кампании подопечные Эдгараса Янаускаса провели 5 товарищеских матчей и дважды сыграли в рамках розыгрыша Балтийского кубка. Одержали две победы — над Арменией (1:0) и Шри-Ланкой (2:0), а также сыграли вничью с Латвией (1:1).

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    • Сербам удалось преодолеть отбор и выступить в финальной части ЧМ-2018. В первом поединке на мундиале «белые орлы» с трудом одолели Коста-Рику. Помог европейцам великолепный штрафной в исполнении Коларова, без которого вряд ли подопечные Младена Крстаича смогли бы взять три очка. Еще больше проблем у Сербии возникло против швейцарцев (1:2). Главная ударная сила команды Александар Митрович открыл счет, но затем техничная и быстрая атакующая линия Швейцарии не только сравняла счет, но и вырвала победу в добавленное время.

    Завершили свой путь сербы поражением от Бразилии — Неймар и компания забили два безответных мяча.

    У сборной Сербии очень сильная команда на фоне оппонентов, многие футболисты представляют топ-лиги, чего нельзя сказать о литовцах.

    Ставка: победа Сербии с форой -1 гол за 1,91.

    Рафаэль Надаль — Хуан Мартин Дель Потро

    Теннис. 1/2 финала US Open

    Надаль получил в США первый номер посева, также он является первой ракеткой мира.

    Испанец проводит очередной великолепный сезон, потерпев всего несколько поражений. Ему удалось выиграть турниры в Барселоне, Монте-Карло, Риме и Торонто, а также покорить US Open. Теперь Рафу ждет защита титула здесь в Нью-Йорке.

    Все поединки в США испанец провел спокойно. Сначала прошел Давида Феррера и Вашека Поспишила, после чего с легендой не справились Карен Хачанов и Николоз Басилашвили (оба — в четырех сетах). В четвертьфинале Надаля ждало главное испытание — Доминик Тим, который взял первый сет со счетом 6:0. Тем не менее, Рафа отдал все силы и оформил триумф в пяти партиях.

    Дель Потро является третьей ракеткой мира — в топ-10 он вернулся в январе впервые с 2014 года. Травмы оказались позади, а аргентинец набрал фантастическую форму и на некоторых турнирах демонстрировал свою лучшую игру в карьере.

    В этом году у аргентинца за спиной титулы в Акапулько и Индиан-Уэллсе, а также полуфиналы в Майами и на «Ролан Гаррос».

    На US Open никаких проблем с соперниками не возникло. Дель Потро прошел Янга, Кудлу, Вердаско, Чорича и Джона Изнера. С последним получилась упорная битва, но агентинцу хватило характера дожать американца.

    В прошлом году испанец легко справился с аргентинцем в полуфинале, но на этот раз за спиной у Надаля сложнейший матч с Домиником Тимом, а Дель Потро находится на пике, да и характера ему не занимать.

    Ставка: фора Дель Потро +3,5 гейма за 1,69.

    Общий коэффициент — 5,29. 0

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