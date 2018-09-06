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    Экспресс дня. Настроится ли Германия на борьбу с чемпионами мира?

    Прогноз и ставки на футбол 6 сентября

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 6 сентября
    Йоахим Лев
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    Казахстан — Грузия

    Футбол. Лига наций. Лига D

    В первом туре Лиги наций сборная Казахстана на своем поле примет Грузию. Для обеих команд встреча имеет важнейшее значение, ведь победа приблизит кого-то к заветному попаданию на Евро-2020.

    В целом казахи неплохо играют на своем поле, где недавно обыграли Азербайджан (3:0), а в отборе к ЧМ-2018 сыграли вничью с Арменией (1:1).

    В то же время грузины не так комфортно чувствуют себя в гостях, о чем говорят недавние встречи с Люксембургом (0:1) и Сербией (0:1).

    Но в случае необходимости подопечные Владимира Вайсса способны прибавить, что доказали в матчах против той же Австрии (1:1) или Молдавии (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    По подбору игроков Грузия выглядит немного сильнее, но в пользу Казахстана сыграют заполненные трибуны в Астане. Ожидаем равной игры, в которой обе команды забьют как минимум по голу.

    Ставка: обе команды забьют за 2.07.

    Германия — Франция

    Футбол. Лига наций. Лига A

    На первый взгляд может показаться, что фаворит здесь очевиден. Сборная Франции на минувшем чемпионате мира доказала, что по праву считается сильнейшей командой планеты, одержав шесть побед в семи сыгранных матчах мундиаля.

    Что касается Германии, то, как известно, она не смогла выйти даже из группы, проиграв Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2).

    По ходу турнира в Бундестим разгорелся скандал, когда сборная буквально разделилась на два лагеря, один из которых составляли выходцы из других стран. Месут Озил даже заявил о расизме в команде.

    На фоне этого Йоахиму Леву будет сложно сплотить футболистов, но, что-то нам подсказывает, что немцы способны собрать волю в кулак на домашней арене против принципиального соперника.

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    • Конечно, Франция сейчас сильна, но на ее чистую победу ставить не будем и возьмем для подстраховки X2.

    Ставка: Франция не проиграет за 1.53.

    Португалия — Хорватия

    Футбол. Товарищеский матч

    На недавнем чемпионате мира сборная Португалии выступила ниже своих возможностей. Подопечные Фернанду Сантуша набрали всего пять очков на групповом этапе, а в первом же матче плей-офф уступили Уругваю (1:2).

    А вот команда Хорватии даже перевыполнила план, ведь дошла до финала, проиграв только французам (2:4). Пожалуй, самую яркую игру «шашечные» продемонстрировали на групповом этапе, когда разгромили Аргентину (3:0).

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    • На ближайшие матчи тренерский штаб португальцев вызвал далеко не всех самых сильных игроков. В списке не оказалось Криштиану Роналду, Рикарду Куарежмы, Жозе Фонте, Роланду, Жоау Моутинью, Адриена Силвы.

    Потери хорватов на этом фоне выглядят более скромными: Марио Манджукич, завершивший карьеру в сборной, Андрей Крамарич, Иван Стринич и Деян Ловрен.

    Исходя из вышесказанного, ожидаем от хорватов более качественной игры. Скорее всего, они эту встречу не проиграют.

    Ставка: Хорватия не проиграет за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.84. 0

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    •  1.76
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