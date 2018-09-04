Прогнозы и ставки на хоккей 4 сентября

«Металлург» Мг — «Динамо» Рига

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Магнитогорский «Металлург» успешно стартовал в новом сезоне, разгромив у себя дома «Слован» со счетом 5:1.

Дебютной шайбой отметился Николай Кулемин, тогда как Сергей Мозякин набрал два очка, доказав, что находится в хорошей форме.

В то же время рижское «Динамо» начало сезон с поражения, уступив в гостях «Автомобилисту» (2:4). Рижане достойно смотрелись только во втором периоде, когда превзошли соперника по броскам. На всю же дистанцию латвийцев пока не хватает.

Нам кажется, что на домашней арене «Металлург» просто обязан побеждать, тем более что соперник находится не в идеальных кондициях.

Ставка: победа «Металлурга» с форой -1 за 1.60.

«Трактор» — «Слован»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Челябинский «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата без особых шансов проиграл московскому ЦСКА (0:3).

Главный тренер Герман Титов сразу же посетовал на слабое движение и недостаточную агрессию, что говорит о некоторых проблемах челябинской команды, которая не смогла провести идеальную подготовку к сезону.

У «Слована» на выходных тоже случилось поражение, притом еще более крупное — 1:5 от магнитогорского «Металлурга». Если отстраниться от счета, то в целом братиславская команда, серьезно переформатированная в межсезонье, смотрелась неплохо, много бросала по воротам, но свои моменты не смогла реализовать.

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«Трактор» считается фаворитом домашней игры, но что-то нам подсказывает, что гости просто так не сдадутся и смогут дать бой.

Ставка: победа «Слована» с форой +1,5 за 1.82.

«Динамо» — «Авангард»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Московское «Динамо» само виновато в том, что проиграло «Салавату Юлаеву» на старте сезона, ведь за шесть минут до конца третьего периода вело 2:0, после чего пропустило две шайбы и окончательно сдалось в овертайме.

В то же время «Авангард» просто уничтожил ярославский «Локомотив» (4:0), а Игорь Бобков оформил «сухарь».

Конечно, победить с подобным счетом и в Москве «ястребам» будет крайне сложно, но, учитывая некоторые кадровые проблемы «бело-голубых», предполагаем, что гости как минимум не проиграют в основное время.

Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.54.

Общий коэффициент — 4.48. 0