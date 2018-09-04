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    Прогнозы и ставки на хоккей 4 сентября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на хоккей 4 сентября
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    «Металлург» Мг — «Динамо» Рига

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Магнитогорский «Металлург» успешно стартовал в новом сезоне, разгромив у себя дома «Слован» со счетом 5:1.

    Дебютной шайбой отметился Николай Кулемин, тогда как Сергей Мозякин набрал два очка, доказав, что находится в хорошей форме.

    В то же время рижское «Динамо» начало сезон с поражения, уступив в гостях «Автомобилисту» (2:4). Рижане достойно смотрелись только во втором периоде, когда превзошли соперника по броскам. На всю же дистанцию латвийцев пока не хватает.

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    • Нам кажется, что на домашней арене «Металлург» просто обязан побеждать, тем более что соперник находится не в идеальных кондициях.

    Ставка: победа «Металлурга» с форой -1 за 1.60.

    «Трактор» — «Слован»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Челябинский «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата без особых шансов проиграл московскому ЦСКА (0:3).

    Главный тренер Герман Титов сразу же посетовал на слабое движение и недостаточную агрессию, что говорит о некоторых проблемах челябинской команды, которая не смогла провести идеальную подготовку к сезону.

    У «Слована» на выходных тоже случилось поражение, притом еще более крупное — 1:5 от магнитогорского «Металлурга». Если отстраниться от счета, то в целом братиславская команда, серьезно переформатированная в межсезонье, смотрелась неплохо, много бросала по воротам, но свои моменты не смогла реализовать.

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    «Трактор» считается фаворитом домашней игры, но что-то нам подсказывает, что гости просто так не сдадутся и смогут дать бой.

    Ставка: победа «Слована» с форой +1,5 за 1.82.

    «Динамо» — «Авангард»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Московское «Динамо» само виновато в том, что проиграло «Салавату Юлаеву» на старте сезона, ведь за шесть минут до конца третьего периода вело 2:0, после чего пропустило две шайбы и окончательно сдалось в овертайме.

    В то же время «Авангард» просто уничтожил ярославский «Локомотив» (4:0), а Игорь Бобков оформил «сухарь».

    Конечно, победить с подобным счетом и в Москве «ястребам» будет крайне сложно, но, учитывая некоторые кадровые проблемы «бело-голубых», предполагаем, что гости как минимум не проиграют в основное время.

    Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.54.

    Общий коэффициент — 4.48. 0

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