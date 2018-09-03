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    Прогнозы и ставки на хоккей и теннис 3 сентября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на хоккей и теннис 3 сентября
    СКА является фаворитом поединка
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    «Торпедо» — СКА

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    В прошлом сезоне «Торпедо» в пятый раз подряд пробилось в плей-офф, однако в четвертый раз выбыло на стадии четвертьфинала.

    В итоге руководство клуба решило расторгнуть контракт с тренером Петерисом Скудрой, назначив канадского специалиста Дэвида Немировски, ранее работавшего в «Адмирале». Новичками команды стали несколько молоды игроков, а также шведский защитник Филип Холм, нападающие Эндрю Кэлоф и Энди Миле.

    В первом матче регулярки СКА на выезде разбил действующего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс» (6:1). Невероятно мощное начало от армейцев, которые теперь играют под руководством нового тренера — Ильи Воробьева.

    В поединка с «Ак Барсом» решающую роль в разгроме сыграла первая пятерка СКА — Павел Дацюк оформил дубль, гол+пас у Никиты Гусева и защитника Патрика Херсли, не остались без очков и два новобранца — нападающий Наиль Якупов и защитник Василий Токранов.

    СКА является явным фаворитом встречи, а родные стены вряд ли помогут «Торпедо» сдержать мощную атаку соперника.

    Ставка

    : победа СКА за 1,57.

    Новак Джокович — Жуан Соуза

    Теннис. 1/8 финала US Open

    Джокович стабильно продвигается по турнирной сетке, но пока явно экономит силы. Ему удалось одолеть Мартона Фучовича (6:3, 3:6, 6:4, 6:0) и Тенниса Сандгрена (6:1, 6:3, 6:7, 6:2). В прошлом матче Новак встретился с французом Ришаром Гаске и одержал комфортную победу — 6:2, 6:3, 6:3.

    Победная серия Джоковича продолжается уже девять игр, при этом на полную шестой номер мирового рейтинга пока не работает.

    Соуза сумел удивить в США, ведь его «профильное» покрытие — грунт, но и на харде португалец чувствует себя сейчас прекрасно.

    US Open Соуза начал победы над Марселем Гранольерсом (6:2, 6:2, 6:3). Во второй игре 68-й номер рейтинга АТР мог вылететь, но после четырех сетов его оппонент Пабло Карреньо-Буста получил травму и был вынужден сняться. В последнем поединке Соуза сотворил сенсацию, одолев в тяжелейшей игре Люку Пуя — 7:6, 4:6, 7:6, 7:6.

    Четыре раза встречались соперники — серб оказывался сильнее в каждом из поединков. Считаем, что и в этот раз Новак быстро закроет вопрос победителя.

    Ставка: тотал матча меньше 30,5 гейма за 1,54.

    Кеи Нисикори — Филипп Кольшрайбер

    Теннис. 1/8 финала US Open

    Нисикори постепенно набирал форму и теперь находится в оптимальных кондициях.

    Открытый чемпионат США 19-й номер АТР начал с победы над Максимилианом Мартерером (6:2, 6:2, 6:3), после чего во втором сете из-за травмы с матча против японца снялся Гаэль Монфис. В 1/16 финала Кеи разделался с груновиком Диего Шварцманом, который показал свой максимум, но этого было мало — 6:4, 4:6, 7:5, 6:1.

    Кольшрайбер постепенно двигался по турнирной сетке, не без неудачных моментов одолев Янника Ханфманна (7:6, 5:7, 6:4, 6:4) и Мэттью Эбдена (6:7, 6:3, 6:2, 6:0). Апогеем стал триумф в противостоянии с Александром Зверевым, который взял первый сет, но все равно не справился с 34-й ракеткой мира — 7:6, 4:6, 1:6, 3:6.

    Дважды играли между собой теннисисты, оба раза сильнее был Нисикори. У Кольшрайбера нет ключей к игре японца, поэтому здесь особых сомнений нет.

    Ставка: победа Нисикори с форой -4 гейма за 1,52.

    Общий коэффициент — 3,67. 0

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