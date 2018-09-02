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    Экспресс дня. Последний шанс для Моуринью

    Прогнозы и ставки на футбол 2 сентября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 2 сентября
    Жозе Моуринью
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    «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    «Бернли» после трех туров АПЛ смог набрать только один балл, с которым расположился на данный момент на предпоследней строке в турнирной таблице.

    Этот пункт команда добыла на старте турнира, сыграв в гостях вничью с «Саутгемптоном» (0:0). Два других матча «бордовые» проиграли, поочередно уступив «Уотфорду» (1:3) дома и «Фулхэму» (2:4) на выезде.

    Такие низкие результаты подопечных Шона Дайча связаны с тем, что команда выступала в ЛЕ, где на стадии плей-офф раунда проиграла греческому «Олимпиакосу» (1:1 и 1:3).

    «Красные дьяволы» после трех проведенных матчей в АПЛ добыли только одну победу. В первом туре дружина Моуринью на родной арене одолела «Лестер» со счетом 2:1.

    Затем «МЮ» проиграл на выезде «Брайтону» — 2:3, а в третьем дуре был разгромлен в домашнем поединке «Тоттенхэмом» — 0:3. С тремя баллами манкунианцы идут на 14 месте.

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    • Оба коллектива на данный момент находятся не в лучшей форме, но «Бернли» в четверг играл в Греции, а «МЮ» имел неделю после поражения от «шпор», чтобы хорошо подготовится к предстоящей встрече. «Красные дьяволы» постараются сделать все для победы и спасти своего наставника от увольнения.

    Ставка: победа «МЮ» за 1.65.

    «Шальке» — «Герта»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

    «Кобальтовые» открывали сезон кубковым поединком, где смогли легко переиграть команду из региональной лиги (2:0). А вот старт в чемпионате выдался неудачным.

    Бронзовый призер прошлого сезона проиграл в гостях «Вольфсбургу» со счетом 1:2, пропустив второй гол на последней минуте поединка.

    В отличии от своего соперника берлинская команда оба своих поединка выиграла. В Кубке Германии она нанесла поражение клубу из Лиги 3 «Айнтрахту Брауншвейгу» — 2:1.

    И в игре чемпионата «Герта» добыла победу, обыграв на своем поле «Нюрнберг» — 1:0, проведя победный гол в середине первого тайма усилиями Ибишевича.

    Гельзенкирхенцы должны подтвердить статус фаворита и добыть первые очки в чемпионате.

    Ставка: победа или ничья «Шальке» за 1.25.

    «Лацио» — «Фрозиноне»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

    «Орлы» в первых двух турах Серии А не добыли ни одного очка, проиграв оба своих поединка. Что правда, их соперниками были первая и вторая команда прошлого сезона.

    В первой игре римляне уступили на своем поле «Наполи» со счетом 1:2, сумев первыми отличиться в этой встрече. Затем проиграли чемпиону «Ювентусу» в гостях — 0:2.

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    А вот новичок Серии А, в отличии от своего оппонента, уже пополнил свою копилку очками. В прошлом туре «Фрозиноне» на своем поле поделил очки с «Болоньей» — 0:0.

    На старте итальянского первенства «канарейки» были разгромлены в Бергамо «Аталантой» — 0:4.

    Римская команда на своем поле обязана брать три очка в игре с новичком элиты.

    Ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 1.34.

    Общий коэффициент — 2.76. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.76.
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