Прогнозы и ставки на футбол 1 сентября

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    ЦСКА — «Урал»

    Футбол. Чемпионат России. 6-й тур

    Московский ЦСКА в нынешнем сезоне никак не может выйти на стабильно высокий уровень. Что говорить, если в пяти сыгранных турах «армейцы» смогли обыграть только тульский «Арсенал» (3:0).

    И все же проблески былой игры постепенно появляются, что не может не радовать болельщиков «красно-синих».

    Летом ЦСКА провел активную работу на трансферном рынке, так что, несмотря на травмы у некоторых футболистов, по ходу сезона должен прибавить.

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    Вернуться на победный путь москвичи попробуют в домашнем матче с «Уралом», который в этом сезоне смотрится не так грозно, как в предыдущем.

    Ставка: победа ЦСКА за 1.55.

    «Краснодар» — «Локомотив»

    Футбол. Чемпионат России. 6-й тур

    Футболисты «Краснодара» никак не могут набрать мощный ход. Семь очков в пяти матчах — вряд ли тот результат, на который надеялись болельщики и руководство клуба.

    В последних встречах со «Спартаком» (0:1) и «Оренбургом» (1:1) «горожане» владели инициативой, однако воплотить ее в голы не смогли. Видимо, сказывается отсутствие забивного нападающего, роль которого ранее выполнял Федор Смолов.

    Сейчас же Смолов играет за «Локомотив», у которого с результативностью тоже далеко не все в порядке. Ни в одном матче нынешнего чемпионата «красно-зеленые» не забили больше двух голов.

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    • Явного фаворита в данном матче выделить крайне сложно, поэтому мы возьмем низовой тотал. Результат встречи важен для обеих команд, так что ждем от них осторожной игры с акцентом на оборону.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.58.

    «Челси» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии. 4-й тур

    Лондонский «Челси» под руководством Маурицио Сарри пока только побеждает. В этом сезоне уже были обыграны «Хаддерсфилд Таун» (3:0), «Арсенал» (3:2) и «Ньюкасл» (2:1).

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    Впрочем, продлить эту серию «синим» будет сложно, ведь сыграют они против крепкого «Борнмута».

    «Вишни», к которым многие относились снисходительно, уже обыграли «Кардифф Сити» (2:0) и «Вест Хэм» (2:1), а также разошлись миром с «Эвертоном» (2:2).

    Конечно, «Челси» превосходит соперника в классе, но мы бы обратили внимание на хорошую результативность «Борнмута», поэтому поставили бы на то, что обе команды забьют.

    Ставка: обе команды забьют за 1.70.

    Общий коэффициент — 4.16. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.16.
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