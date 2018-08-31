Прогноз и ставки на футбол 31 августа

«Ганновер» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

«96» в первом туре чемпионата сыграли вничью с бременским «Вердером» (1:1) в гостях. «Ганновер» открыл счет на 76-й минуте матча, но удержать победу не смог, пропустив ответный гол на 85-й.

Перед этим поединком ганноверцы успели провести кубковый матч, в котором разгромили «Карлсруэ» со счетом 6:0. В межсезонье команда провела семь спаррингов, и одержала во всех этих встречах победы.

«Шмели» стартовали с разгромной победы, добытой в родных стенах над «РБ Лейпциг» — 4:1. Дортмундцы пропустили первыми уже на первой минуте поединка, но затем не оставили шансов гостям.

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А вот в кубковой игре «желто-черные» имели проблемы. До 90-й минуты они проигрывали «Гройтер Фюрту» — 0:1, но смогли перевести игру в овертайм, где только на 120-й минуте забили победный мяч (2:1).

Зачастую оппоненты в играх между собой радуют зрителей изобилием голов. Прогнозируем, что и эта встреча не станет исключением.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.93.

«Милан» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

«Россонери» пропускали первый тур чемпионата в связи с трагедией в Генуа. А во втором туре «Милан» играл в Неаполе, где проиграл со счетом 2:3, ведя по ходу матча в два мяча.

В межсезонье команда Гаттузо смогла победить только в одном контрольном поединке. На МКЧ она переиграла резервистов «Барселоны» (1:0).

«Волки» стартовали в новом сезоне Серии А с натужной победы над «Торино» — 1:0, забив гол за несколько минут до конца встречи. Во втором туре «Рома» спаслась в матче с «Аталантой» (3:3), проигрывая после первой половины игры со счетом 1:3.

На МКЧ римляне, как и их предстоящий соперник, обыграли только каталонце (4:2) и еще два поединка они проиграли.

«Милан» на своем поле не может обыграть «Рому» уже три сезона подряд. Рискнем в этой игре спрогнозировать, что «россонери» прервут эту неудачную серию.

Ставка: победа «Милана» за 2.50.

«Лион» — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур

«Ткачи» стартовали в новом сезоне с домашней победы над «Амьеном» — 2:0, забив по голу в каждом тайме. Затем «Лион» с баранкой вернулся из Реймса, где проиграл одноименному клубу со счетом 0:1.

В третьем туре лионцы дома переиграли «Страсбур» — 2:0. С шести баллами они после трех туров занимают четвертое место.

Календарь и таблица Лиги 1

«Орлята» в трех играх французского первенства заработали только один балл и находятся на 18 месте. Во втором туре «Ницца» расписала мировую с «Каном» (1:1) в гостях.

Оба домашних матча закончились поражениями. На старте чемпионата южане проиграли «Реймсу» со счетом 0:1, а в третьем туре были разгромлены «Дижоном» — 0:4.

«Лион» очень мощно играет на своей арене и должен добыть три очка в игре с аутсайдером.

Ставка: победа «Лиона» за 1.36.

Общий коэффициент — 6.56. 0