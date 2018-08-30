Прогноз и ставки на футбол 30 августа

«Уфа» — «Рейнджерс»

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф

Подопечные Сергея Томарова минимально проиграли в Шотландии (0:1) и имеют хорошие шансы на выход в групповой этап Лиги Европы.

«Уфа» убрала со своего пути двоих соперников в этом розыгрыше ЛЕ. Сначала прошли словенский «Домжале» за счет выездного гола (0:0 и 1:1), а затем люксембургский «Прогрес» (2:1 и 2:2).

На внутренней арене горожане сейчас идут на 14 месте, имея в своем активе четыре очка. Уфимцы не могут выиграть уже пять матчей подряд, проиграв три последние из них.

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Дружина Джеррарда преодолела уже три этапа отбора в этой Лиге Европы. Поочередно были выбиты македонский «Шкупи» (2:0 и 0:0), хорватский «Осиек» (1:1 и 1:0) и словенский «Марибор» (3:1 и 0:0).

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» после трех туров четвертый, набрав в этих матчах пять очков. С учетом всех турниров клуб из Глазго не проигрывает уже 11 поединков кряду.

Шотландцы в этом розыгрыше ЛЕ еще не пропускали на выезде. Прогнозируем, что в этой игре им не удастся сохранить ворота на замке.

Ставка: «Уфа» забьет: да за 1.40.

«Астана» — АПОЭЛ

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф

В первом поединке этих команд, который состоялся на Кипре, хозяева добыли минимальную победу (1:0), забив в самом конце встречи.

Чемпион Казахстана, как и их предстоящий соперник, попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где он успел пройти двоих соперников (черногорскую «Сутьеску» и датский «Мидтъюлланд»), но был выбит чемпионом Хорватии загребским «Динамо» (0:2 и 0:1).

Обыграв в последнем туре казахского первенства «Кызылжар» (3:0), астачане прервали свою безвыигрышную серию, которая насчитывала четыре поединка.

Киприоты прекратили борьбу в ЛЧ на первом раунде, где были выбиты чемпионом Литвы «Судувой» (1:3 на выезде и 1:0 дома). Оказавшись в ЛЕ АПОЭЛ прошел эстонскую «Флору» (5:0 и 0:2) и израильский «Хапоэль» Беэр-Шева (3:1 и 2:2).

В чемпионате Кипра легенды пропустили первый тур, так что еврокубковые матчи пока единственные официальные в новом сезоне.

Киприоты неважно играют на выезде. Из трех гостевых поединков в этом сезоне они привезли только одну ничью, а казахи на своем поле проигрывают редко. Наш прогноз — 1Х.

Ставка: 1Х за 1.24.

«РБ Лейпциг» — «Заря»

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф

«Быки» без особых усилий преодолели первые два раунда квалификации, поочередно выбив шведский «Хаккен» (4:0 и 1:1) и румынскую «Крайову» (3:1 и 1:1).

Календарь и таблица Бундеслиги

В стартовавшей на прошлых выходных Бундеслиги, «РБ Лейпциг» был разгромлен дортмундской «Боруссией» в гостях со счетом 1:4.

Луганчане прошли только один раунд в этом розыгрыше ЛЕ. На предыдущей стадии отбора они прошли португальскую «Брагу» за счет выездного гола (0:0 дома и 2:2 на выезде).

Проиграв в последнем туре украинского первенства черниговской «Десне» (0:2), подопечные Вернидуба прервали беспроигрышную серию, которая на тот момент составляла шесть матчей.

Немцы в этом розыгрыше ЛЕ на выезде играли вничью, а дома всегда побеждали. Скорее всего, и эта встреча не станет исключением. Но «Заря» зарекомендовала себя настоящим бойцом. Прогнозируем, что украинцы без боя не сдадутся, и свой гол забить должны, как и немцы.

Ставка: обе забьют: да за 2.60.

Общий коэффициент — 4.51. 0