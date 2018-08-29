Прогноз и ставки на футбол 29 августа

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    «РБ Зальцбург» — «Црвена Звезда»

    Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

    Первый поединок этих соперников, который прошел в столице Сербии, завершился безголевой ничьей. Австрийцы больше времени владели мячом, однако хозяева отметились большим количеством ударов по воротам.

    Этой ничьей «быки» прервали свою победную серию, которая на тот момент составляла 13 матчей кряду. На внутренней арене они идут пока без потерь, одержав победы во всех встречах австрийского первенства.

    На предыдущей стадии квалификации «РБ Зальцбург» без особых усилий прошел чемпиона Македонии «Шкендию» — 3:0 и 1:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Сербы преодолели три стадии отбора в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Поочередно были выбиты чемпионы Латвии, Литвы и Словакии.

    Трудности возникли только на третьем этапе квалификации, где в противостоянии со словаками все решилось только в овертайме.

    В чемпионате Сербии «Црвена Звезда», как и их предстоящий соперник, имеет 100 % результат (пять побед в пяти играх). Белградцы не знают горечи поражений уже 26 матчей подряд.

    Класс австрийце намного выше чем у сербов, поэтому прогнозируем выход «РБ Зальцбург» в следующий раунд.

    Ставка: проход «РБ Зальцбург» за 1.33.

    ПСВ — БАТЭ

    Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

    В первой игре белорусам не хватило несколько минут чтобы удержать ничейный результат. В целом голландцы контролировали ход встречи и закономерно одержали победу на классе.

    После игры с ПСВ борисовчане не смогли победить и в чемпионате Белоруссии сыграв на своем поле с «Витебском» (1:1), сравняв счет в самом конце поединка с пенальти.

    Клуб из Эйндховена продолжает победное шествие в новом сезоне. После матча над БАТЭ ПСВ нанес поражение «Зволле» со счетом 2:1 в матче чемпионата Голландии, забив победный мяч , как и белорусам, на последней минуте встречи.

    Обе команды являются лидерами своих чемпионатов, но у голландцев более сильный состав, чем у белорусского коллектива. По всей видимости, и на своем поле ПСВ одержит победу.

    Ставка: победа ПСВ за 1.33.

    ПАОК — «Бенфика»

    Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

    В первом матче этих команд был зафиксирован ничейный результат — 1:1. Португальцы владели заметным преимуществом и создали много опасных моментов у чужих ворот, но пропустили с единственного удара в створ своих ворот.

    После матча ЛЧ у «Бенфики» был тяжелый матч со «Спортингом» в чемпионате Португалии, который завершился со счетом 1:1, притом «орлы» отыгрались за три минуты до конца основного времени.

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    Португальский клуб на предыдущей стадии отбора прошел турецкий «Фенербахче» — 1:0 и 1:1.

    Греческая команда убрала со своего пути в этом розыгрыше ЛЧ уже двоих соперников. Сначала клуб из Салоников в двух матчах одолел швейцарский «Базель» — 2:1 и 3:0, а затем отправил в ЛЕ московский «Спартак» — 3:2 и 0:0.

    В прошлые выходные стартовал чемпионат Греции. В первом туре ПАОК одержал трудную победу над «Астерасом» — 1:0, забив единственный гол с пенальти.

    На кону будет стоять путевка в групповой этап ЛЧ, и т.к. оппоненты в новом сезоне демонстрируют неплохой футбол, ожидаем от предстоящей игры много борьбы и мала забитых мячей.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.84.

    Общий коэффициент — 3.25. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25.
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