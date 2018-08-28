Прогноз и ставки на футбол 28 августа

«Динамо» Загреб — «Янг Бойз»

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

Первая встреча этих команд, которая прошла в Берне, завершилась со счетом 1:1, который, вероятно, устроил «Динамо», учитывая важность забитого гола в гостях.

Однако инициативой владели именно футболисты «Янг Бойз», активно шедшие вперед и нанесшие в четыре раза больше ударов по воротам соперника.

Примечательно, что обе команды сейчас лидируют в своих национальных первенствах. «Динамо» одержало четыре победы в пяти встречах, а «Янг Бойз» и вовсе имеет на своем счету 15 очков из 15 возможных.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Похоже, в Загребе нас ждет еще один напряженный матч, в котором трудно предугадать победителя.

Если исходить из первой игры, то лучше все же выглядел «Янг Бойз», поэтому предположим, что в Загребе он не проиграет.

Ставка: «Янг Бойз» не проиграет за 1.61.

АЕК — «Види»

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

Афинский АЕК приблизил себя к групповому этапу Лиги чемпионов после выездной победы над «Види» (2:1), которая, впрочем, не была слишком легкой.

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Грекам повезло, что уже в середине первого тайма они получили численное преимущество, после чего быстро забили два мяча.

Однако вскоре составы уравнялись, после чего венгерская команда отыграла один мяч и даже могла сравнять счет, но сил на концовку у нее не хватило.

На своем поле АЕК играет уверенно, поэтому ему должно быть легче, тем более что можно играть вторым номером и ловить соперника на контратаках. Нам кажется, что афинский клуб одержит еще одну победу.

Ставка: победа АЕКа за 1.55.

«Динамо» Киев — «Аякс»

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

Киевское «Динамо» на прошлой неделе проиграло «Аяксу» 1:3, притом счет мог быть еще крупнее, если бы подопечных Александра Хацкевича дважды не спас каркас ворот.

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На своем поле киевляне обязаны как минимум дважды забивать и при этом не пропускать, что, как нам кажется, станет практически невыполнимой задачей.

«Аякс», возможно, немного потерпит, но затем обязательно найдет свой шанс в одной из контратак, обеспечив себе нужный результат.

На одном желании футболисты «Динамо» не выйдут в групповой этап, поэтому их, скорее всего, ждет разочарование. Думаем, что их максимум — ничья.

Ставка: победа «Аякса» с форой 0 за 1.80.

Общий коэффициент — 4.49. 0