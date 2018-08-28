ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона ХалепUS Open. Хачанов, Макарова и Надаль вышли во второй круг, Халеп и Павлюченкова вылетели «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»АПЛ. «МанСити» не справился с «Вулверхэмптоном», «шпоры» разгромили «МЮ» Куинси ПромесТрансферный дайджест. 21-27 августа
  • 10:32
    • «Енисей» проведет первый матч в Красноярске в конце сентября
  • 09:20
    • Бывший форвард сборной Бразилии купит «Вальядолид»
  • 08:54
    • Моуринью заявил о полной сплоченности команды
  • 08:40
    • Усик проведет следующий бой 10 ноября
  • 08:22
    • Серена Уильямс победила Линетт на US Open
  • 08:11
    • Надаль с победы стартовал на US Open
  • 01:40
    • Стивенс начала защиту титула на US Open с победы над Родиной
    Все новости спорта

    Экспресс дня. «Аякс» не оставит шансов киевскому «Динамо»

    Прогноз и ставки на футбол 28 августа

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 28 августа
    Футболисты «Аякса»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Динамо» Загреб — «Янг Бойз»

    Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

    Первая встреча этих команд, которая прошла в Берне, завершилась со счетом 1:1, который, вероятно, устроил «Динамо», учитывая важность забитого гола в гостях.

    Однако инициативой владели именно футболисты «Янг Бойз», активно шедшие вперед и нанесшие в четыре раза больше ударов по воротам соперника.

    Примечательно, что обе команды сейчас лидируют в своих национальных первенствах. «Динамо» одержало четыре победы в пяти встречах, а «Янг Бойз» и вовсе имеет на своем счету 15 очков из 15 возможных.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Похоже, в Загребе нас ждет еще один напряженный матч, в котором трудно предугадать победителя.

    Если исходить из первой игры, то лучше все же выглядел «Янг Бойз», поэтому предположим, что в Загребе он не проиграет.

    Ставка: «Янг Бойз» не проиграет за 1.61.

    АЕК — «Види»

    Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

    Афинский АЕК приблизил себя к групповому этапу Лиги чемпионов после выездной победы над «Види» (2:1), которая, впрочем, не была слишком легкой.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Грекам повезло, что уже в середине первого тайма они получили численное преимущество, после чего быстро забили два мяча.

    Однако вскоре составы уравнялись, после чего венгерская команда отыграла один мяч и даже могла сравнять счет, но сил на концовку у нее не хватило.

    На своем поле АЕК играет уверенно, поэтому ему должно быть легче, тем более что можно играть вторым номером и ловить соперника на контратаках. Нам кажется, что афинский клуб одержит еще одну победу.

    Ставка: победа АЕКа за 1.55.

    «Динамо» Киев — «Аякс»

    Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

    Киевское «Динамо» на прошлой неделе проиграло «Аяксу» 1:3, притом счет мог быть еще крупнее, если бы подопечных Александра Хацкевича дважды не спас каркас ворот.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле киевляне обязаны как минимум дважды забивать и при этом не пропускать, что, как нам кажется, станет практически невыполнимой задачей.

    «Аякс», возможно, немного потерпит, но затем обязательно найдет свой шанс в одной из контратак, обеспечив себе нужный результат.

    На одном желании футболисты «Динамо» не выйдут в групповой этап, поэтому их, скорее всего, ждет разочарование. Думаем, что их максимум — ничья.

    Ставка: победа «Аякса» с форой 0 за 1.80.

    Общий коэффициент — 4.49. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Аякс
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Янг Бойз
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч АЕК — МОЛ Види
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч ПСВ — БАТЭ
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ПАОК — Бенфика
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Црвена Звезда
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гола Эмерика Ляпорта не хватило для победы
  • «Волки» не испугались чемпиона. «Ман Сити» потерял первые очки в сезоне
    • 12:06 26/08/2018
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.49.
    Тоже интересно
    Хулен Лопетеги Футбол Смелость Лопетеги позволяет «Реалу» побеждатьРеакция прессы на матч «Жирона» — «Реал» Вчера в 18:200
  • 01:25
    • Кузнецова проиграла Винус Уильямс на US Open
  • 01:08
    • «Валенсия» достигла договорённости по трансферу Гедеша
  • 00:12
    • Тихонов: Судьи — безобразие просто, устроили панибратство
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Реал» разгромил «Жирону», «Барселона» одолела «Вальядолид»Обзор матчей второго тура чемпионата Испании по футболу 01:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Аякс» не оставит шансов киевскому «Динамо»
  • 4.49
    •
  • 10:54
    • Джорджевич этим летом хотел закрепиться в составе «Зенита»
  • 10:42
    • Полузащитник «Эвертона» впервые вызван в сборную Бразилии
  • 09:07
    • «Реал» отдал вратаря в аренду «Леганесу»
    Марио Фернандес Футбол РПЛ. «Спартак» выиграл столичное дерби, «Зенит» победил «Уфу», ЦСКА сыграл вничью в КазаниОбзор матчей пятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 19:420
  • 23:55
    • «Тоттенхэм» на выезде разгромил «МЮ»
  • 23:37
    • «Рома» и «Аталанта» сыграли вничью
  • 23:11
    • Петерсон победила Павлюченкову на US Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие