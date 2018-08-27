Прогнозы и ставки на футбол 27 августа

«Леванте» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании. 2-й тур

Футболисты «Леванте» начали текущий сезон Примеры с уверенной победы над «Бетисом» (3:0). Хотя уверенной ее можно назвать только по итоговому результату, тогда как по игре команда из Севильи владела подавляющим преимущество, но ей тотально не везло.

А вот «Сельта» в первом туре разошлась миром с «Эспаньолом» (1:1). Кто-то может сказать, что это слабый результат для коллектива из Виго, но нужно понимать, что каталонцы сейчас очень сильны, что доказали накануне, обыграв «Валенсию» (2:0).

Ожидаем в целом равной игры на стадионе «Сьюдад де Валенсия», но считаем, что по подбору игроков «Сельта» превосходит соперника, поэтому проиграть не должна.

Ставка: «Сельта» не проиграет за 1.51.

«Рома» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. 2-й тур

«Рома» на старте сезона одержала непростую победу над «Торино» (1:0), забив единственный гол за минуту до конца основного времени усилиями Эдина Джеко.

Во втором туре «волков» ждет еще один непростой соперник — «Аталанта». На прошлой неделе команда Джан Пьеро Гасперини разгромила «Фрозиноне» (4:0), показав, что находится в неплохой форме.

Несколько дней назад бергамцы также успели сыграть вничью с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге Европы. При этом они владели подавляющим преимуществом, нанеся 12 ударов в створ ворот соперника!

«Атланта» смотрится мощно, поэтому мы полагаем, что «Рому» ждет непростой домашний матч.

Ставка: Победа «Аталанты» с форой +1 за 1.69.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 3-й тур

Программу третьего тура английской Премьер-лиги закроет интригующая встреча на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм».

«Красные дьяволы» считаются фаворитами, но говорить о том, что именно они наберут три очка, было бы очень смело, особенно после недавнего поражения от «Брайтона» (2:3).

Что касается «Тоттенхэма», то в этом сезоне он уже обыграл «Ньюкасл» (2:1) и «Фулхэм» (3:1), показав хорошую результативность.

Мы бы не стали выбирать в этой паре сильнейшего, поскольку все может решить один отдельный эпизод, поэтому предположим, что команды обменяются голами.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Общий коэффициент — 4.59. 0